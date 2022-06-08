15 шаблонных родительских фраз, которые давно устарели, но до сих пор портят жизнь детям
Все мы люди, а значит, можем устать, растеряться, рассердиться и в порыве эмоций сказать своим детям то, что нам самим не очень-то нравится. Сказать, потому что привыкли слышать это от собственных родителей в детстве. Карьерный консультант Антон Назаров перечислил всем знакомые выражения для того, чтобы мы проверили, не превратились ли они в наши жизненные установки и смогли ли мы наконец избавиться от них.
Мы в ADME задумались о том, не мешают ли нам и нашим детям подобные «заклинания» и не пора ли заменить их умением находить взвешенное решение взамен автоматических реакций на ситуацию. Возможно, и вам пригодится такой опыт.
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А вы сумели изменить психологические установки, которые вам мешали?
Фото на превью M0rtyMerr / Twitter
AdMe/Психология/15 шаблонных родительских фраз, которые давно устарели, но до сих пор портят жизнь детям
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