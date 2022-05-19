15 ситуаций, которые кажутся нормальными лишь тем, кто застрял в прошлом

Социальные нормы со временем меняются. То, что вчера было в порядке вещей, сегодня уже может казаться какой-то дикостью. Например, токсичные комплименты еще не так давно следовало принимать за чистую монету и улыбаться, а сегодня мы имеем полный карт-бланш на то, чтобы осадить тех, кто пытается завернуть издевку в яркий фантик.

Мы в ADME решили еще раз завести разговор о словах и поступках, которые уже не являются приемлемыми, хотя столкнуться с ними все еще можно на каждом шагу.

1. Сравнивать людей и их достижения

2. Упрекать кого-то в недостатке образования

3. Вместо помощи демонстрировать собственное превосходство

4. Считать, что в каждом возрасте должны быть определенные вкусы

5. Навязывать людям еду

6. Не принимать «нет» за ответ

7. Диктовать, как переносить душевные травмы

8. Давать токсичные советы, маскируя их в обертку помощи

9. Делать двусмысленные комплименты

10. Рассказывать травмирующие истории из детства

11. Делать вид, что буллинг — это ухаживание

12. Делать так, как вам нравится, оправдываясь, что это любя или по дружбе

13. Сообщать кому-то, что они не оправдали ваших ожиданий

14. Давать непрошеные советы

15. Манипулировать человеком, ссылаясь на командный интерес