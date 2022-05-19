15 ситуаций, которые кажутся нормальными лишь тем, кто застрял в прошлом
Социальные нормы со временем меняются. То, что вчера было в порядке вещей, сегодня уже может казаться какой-то дикостью. Например, токсичные комплименты еще не так давно следовало принимать за чистую монету и улыбаться, а сегодня мы имеем полный карт-бланш на то, чтобы осадить тех, кто пытается завернуть издевку в яркий фантик.
Мы в ADME решили еще раз завести разговор о словах и поступках, которые уже не являются приемлемыми, хотя столкнуться с ними все еще можно на каждом шагу.
1. Сравнивать людей и их достижения
2. Упрекать кого-то в недостатке образования
3. Вместо помощи демонстрировать собственное превосходство
4. Считать, что в каждом возрасте должны быть определенные вкусы
5. Навязывать людям еду
6. Не принимать «нет» за ответ
7. Диктовать, как переносить душевные травмы
8. Давать токсичные советы, маскируя их в обертку помощи
9. Делать двусмысленные комплименты
10. Рассказывать травмирующие истории из детства
11. Делать вид, что буллинг — это ухаживание
12. Делать так, как вам нравится, оправдываясь, что это любя или по дружбе
13. Сообщать кому-то, что они не оправдали ваших ожиданий
14. Давать непрошеные советы
15. Манипулировать человеком, ссылаясь на командный интерес
А вы какой бы привели пример неприемлемого в современном обществе поведения, которое все еще встречается слишком часто?
AdMe/Психология/15 ситуаций, которые кажутся нормальными лишь тем, кто застрял в прошлом
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