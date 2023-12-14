16 человек, которые вдруг перестали стесняться и выдали все, что они думают
Мы нередко проглатываем обиду или стесняемся поставить на место бестактного собеседника, потому что с детства усвоили, что воспитанные люди не должны портить настроение окружающим. Но давайте на секунду представим, что с завтрашнего утра все люди на свете начали бы говорить именно то, что они думают. Например, у героев наших комиксов в жизни могли бы произойти серьезные перемены.
Они одевались бы без оглядки на чужое мнение
Не ждали бы, пока их наконец заметят и оценят по достоинству
Не платили бы за работу, которая выполнена неудачно
Четко придерживались бы своих требований
Не начинали бы оправдываться перед любителями критиковать и раздавать непрошенные советы
Не упускали бы шанса устроить личную жизнь
Не скрывали бы от работодателя своих истинных мотивов
Думали бы в первую очередь о себе
Отказывались бы от блюд, если они пришлись не по вкусу
Не боялись бы отшить наглых родственников
Отважно защищали бы свой покой
Не стояли бы в километровых очередях
Отстаивали бы свои права на получение информации
Ставили бы на место наглых коллег
Не стеснялись бы признаваться, что нуждаются в отдыхе
Делали бы то, что другим кажется невозможным
Бонус: с возрастом мы становимся увереннее и наконец-то можем не зависеть от чужого мнения
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AdMe/Психология/16 человек, которые вдруг перестали стесняться и выдали все, что они думают
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