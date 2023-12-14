16 человек, которые вдруг перестали стесняться и выдали все, что они думают

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Мы нередко проглатываем обиду или стесняемся поставить на место бестактного собеседника, потому что с детства усвоили, что воспитанные люди не должны портить настроение окружающим. Но давайте на секунду представим, что с завтрашнего утра все люди на свете начали бы говорить именно то, что они думают. Например, у героев наших комиксов в жизни могли бы произойти серьезные перемены.

Они одевались бы без оглядки на чужое мнение

Не ждали бы, пока их наконец заметят и оценят по достоинству

Не платили бы за работу, которая выполнена неудачно

Четко придерживались бы своих требований

Не начинали бы оправдываться перед любителями критиковать и раздавать непрошенные советы

Не упускали бы шанса устроить личную жизнь

Не скрывали бы от работодателя своих истинных мотивов

Думали бы в первую очередь о себе

Отказывались бы от блюд, если они пришлись не по вкусу

Не боялись бы отшить наглых родственников

Отважно защищали бы свой покой

Не стояли бы в километровых очередях

Отстаивали бы свои права на получение информации

Ставили бы на место наглых коллег

Не стеснялись бы признаваться, что нуждаются в отдыхе

Делали бы то, что другим кажется невозможным