17 человек, которые перестали прятать роскошные волосы, доставшиеся им от природы, и ни капли не пожалели об этом

Сегодня в моде естественность: забота о здоровье важнее привлекательности, а процедуры ухода за волосами не должны приносить вред. Все больше женщин и мужчин предпочитают подчеркивать свою природную красоту, будь то кудряшки или седина.

Благодаря людям из нашей подборки мы в ADME лишний раз убедились в том, что натуральная шевелюра может быть краше искусно сделанных париков.

«Начал отращивать волосы 4 года назад. Ни разу не стригся и даже не подравнивал кончики»

«В 2020 году перестала подкрашивать корни каждый месяц. Сегодня мне 35 лет, и у меня седина»

«Я отращивал волосы 6 лет»

Кудряшки от природы

«Отращиваю уже несколько лет, и оно того стоит»

Чувак, ты выглядишь как рок-звезда. © bizarelizard / Reddit

«До того, как я начал отращивать волосы, и после»

На этих фото ты выглядишь как 2 разных человека. © unknown author / Reddit



«Люди не верят, что это мои натуральные волосы»

«Сначала я, как обычно, хотел подстричься к лету, но потом передумал и не жалею»

«В колледже я была гадким утенком и считала, что блондинки намного красивее, поэтому покрасила волосы. Но сейчас я вернула свой цвет, и мне это нравится»

Честно говоря, брюнеткой ты выглядишь в 50 раз лучше. © cruellacpa / Reddit

«Мне 40 лет. Пускай я похож на мужчину в возрасте, который пытается молодиться, но мне нравится моя лохматость»

«Отращивал волосы 1,5 года»

«У меня никогда не было таких длинных волос, раньше я всегда стригся коротко»

«У моей жены от природы в волосах есть светлые пряди»

«Это мой натуральный цвет»

«Просто хотел показать свои великолепные кудри»

«Друг говорит, что мне надо подстричься, но я бунтарь и не хочу быть как другие парни»

«В 38 лет я чувствовала себя старушкой из-за того, что мои волосы стали седыми. Но, получив кучу комплиментов, я приняла себя»