18 веских доказательств, что у каждого поколения свои поводы, чтобы в краску впададать
Время идет, поколения сменяют друг друга, а вместе с этим меняются и взгляды на жизнь. Многие вещи, которые раньше казались нам постыдными, сейчас не вызывают осуждения. А некоторые ситуации, что воспринимались нами нормально, теперь кажутся чем-то странным и неприемлемым.
Молодежь поняла, что необязательно всю жизнь пахать, чтобы выбиться в люди
Теперь обсуждать и тем более осуждать чужую личную жизнь — моветон
А вот отказываться от труда больше не считается неприличным
Теперь люди не боятся менять работу
Но постоянно приходится адаптироваться к слишком быстро изменяющемуся миру
Проявлять эмоции больше не стыдно
Поменялись жизненные ценности: молодежь все меньше стремится заводить семью
Признаваться в неудачах на любовном фронте больше не значит быть слабым
Теперь никто не застыдит, если не поздороваться с соседями
Поменялись авторитеты
Иметь слишком много вещей теперь не совсем прилично
К приходу гостей, оказывается, можно и не убираться
Женщины больше не считают, что обязаны выходить замуж
Дома теперь тоже нужно выглядеть прилично
Больше не стыдно отказываться от хлеба
Зато стыдно давать непрошеные советы
Молодежь стала позже взрослеть и этого никто не стыдится
Запретных тем для обсуждения в сфере женской физиологии не осталось, и это вовсе не неприлично
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AdMe/Психология/18 веских доказательств, что у каждого поколения свои поводы, чтобы в краску впададать
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