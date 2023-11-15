18 веских доказательств, что у каждого поколения свои поводы, чтобы в краску впададать

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Время идет, поколения сменяют друг друга, а вместе с этим меняются и взгляды на жизнь. Многие вещи, которые раньше казались нам постыдными, сейчас не вызывают осуждения. А некоторые ситуации, что воспринимались нами нормально, теперь кажутся чем-то странным и неприемлемым.

Молодежь поняла, что необязательно всю жизнь пахать, чтобы выбиться в люди

Теперь обсуждать и тем более осуждать чужую личную жизнь — моветон

А вот отказываться от труда больше не считается неприличным

Теперь люди не боятся менять работу

Но постоянно приходится адаптироваться к слишком быстро изменяющемуся миру

Проявлять эмоции больше не стыдно

Поменялись жизненные ценности: молодежь все меньше стремится заводить семью

Признаваться в неудачах на любовном фронте больше не значит быть слабым

Теперь никто не застыдит, если не поздороваться с соседями

Поменялись авторитеты

Иметь слишком много вещей теперь не совсем прилично

К приходу гостей, оказывается, можно и не убираться

Женщины больше не считают, что обязаны выходить замуж

Дома теперь тоже нужно выглядеть прилично

Больше не стыдно отказываться от хлеба

Зато стыдно давать непрошеные советы

Молодежь стала позже взрослеть и этого никто не стыдится