18 загадок про путешествия, чтобы прокачать ваш ум!

Ким и Эшли — лучшие подруги. Они решили поехать на каникулы в Италию. Им повезло купить дешевые билеты на самолет. Их рейс был в десять утра, но, приехав в аэропорт, девушки поняли, что им нужен другой. Теперь у них есть два варианта: сесть на скоростной поезд за сто долларов, чтобы добраться до нужного аэропорта, или остаться здесь и купить билеты на более поздний рейс за четыреста долларов. Что им лучше выбрать? Второй вариант. Взгляните на настенные часы. Сейчас без пяти десять, и посадка на их рейс уже закончилась. Они не успеют, даже если сядут на скоростной поезд.

Ким и Эшли купили новые билеты. Они пошли в ресторан аэропорта выпить кофе. Но одна странная деталь отпугнула Ким. Она настояла на том, чтобы они как можно скорее покинули это место. Что увидела Ким. Эта женщина вон там — зомби. Ух ты! Как же она прошла через охрану?

Когда пришло время садиться в самолет, оказалось, что мест в эконом-классе больше не осталось. Ким и Эшли предложили перейти в бизнес-класс. Там девушки увидели трех человек. Когда стюардесса подала им свежий сок, она прошептала, что Ким и Эшли очень повезло — рядом с ними сидел знаменитый итальянский миллиардер. Сможете догадаться, кто из этих пассажиров — миллиардер? Эта гламурная дама — хороший кандидат, но очень маловероятно, что миллиардер наденет пальто из стопроцентного полиэстера. Деловой костюм этого парня очень элегантен, но его туфли выглядят довольно дешевыми и изношенными. Этот забавный джентльмен, должно быть, и есть настоящий миллиардер. Хотя его наряд довольно повседневный, золотые часы выглядят дорогими.

Гламурная дама начала болтать с Ким и Эшли. Она рассказала им, что недавно посетила со своими друзьями экзотический остров. Затем она показала девушкам несколько фотографий. Когда дама пошла в уборную, Эшли прошептала Ким: «Эта женщина — обманщица, и эта фотография — подделка!» Как Эшли об этом догадалась? Все дело в тени. Все выглядят естественно, за исключением этой дамы.

Гламурная дама сделала глоток своего сока и начала кашлять. Внезапно она потеряла сознание и упала в объятия миллиардера. Он был готов позвать на помощь, но Ким остановила его, сказав, что женщина притворяется. Как она это узнала? Взгляните на содержимое сумки этой женщины — в ней куча фотографий миллиардера и журнальных статей. А еще у нее на ноге есть татуировка с его портретом! Эта женщина им одержима.

Настало время обеда, и миллиардер предложил Ким сыграть в игру. Там было три коробки. В одной из них была еда. На каждой коробке была записка, но только одна из них была правдивой. Сможете помочь Ким выяснить, в какой коробке находится еда? Если еда находится в первой коробке, то сразу в двух записках написана правда. Если еда находится в третьей коробке, это тоже говорит о двух верных записках. Но верная записка должна быть только одна, поэтому еда может быть только во второй коробке. Ким открыла коробку и увидела в ней еду и банковскую карточку. Миллиардер сказал: «Поздравляю, вы выиграли пять миллионов долларов. Приятного путешествия!»

Ким и Эшли приземлились в Риме и отправились за своим багажом. Оказалось, что у Эшли был такой же чемодан, как и у двух других пассажиров, и они немного поссорились. Сможете помочь разобраться с тремя чемоданами и найти владельцев среди этих людей? Первый чемодан принадлежит этой женщине — он весь в шерсти ее собаки. На втором чемодане есть следы наклейки со звездой. Вы, наверное, уже замечали ее раньше на сумке Эшли. А третий чемодан принадлежит этому человеку.

Поскольку Ким и Эшли теперь богаты, они решили найти агента по недвижимости, который помог бы им снять роскошную виллу. Они хотели провести в ней свой отпуск. Агент показал им три дома. Сможете помочь девушкам выбрать лучший? В первом доме есть тараканы — не очень приятное соседство. Второй дом слишком старый — в стене виднеется трещина, которая не выглядит безопасной. Третий дом довольно неплохой. Что касается бассейна, то его можно легко почистить.

Ким и Эшли отправились осматривать достопримечательности. Когда они вернулись на виллу, то обнаружили, что кто-то украл из сейфа их паспорта. Девушки вызвали полицию, и полицейские допросили троих подозреваемых. Шеф-повар был занят приготовлением ужина для Ким и Эшли. Уборщица весь день чистила бассейн. А садовник сказал, что сажал цветы и не заметил ничего подозрительного. Кто из них лжет? Садовник. Если он сажал цветы, то где же они? Полиция арестовала садовника и вернула Ким и Эшли их паспорта.

На следующий день девушки отправились за покупками. Продавцы хотели воспользоваться богатыми и наивными туристками и предложили им сувениры по завышенным ценам. Только одна из трех вещей будет хорошей покупкой. Сможете угадать, какая? Взгляните на эту венецианскую маску. На ней написано: «Сделано в Китае», это означает, что эта маска не может быть настоящей. Этот магнит очень плохого качества — слово «Италия» написано с ошибкой. Он просто не может стоить сто долларов! Этот сыр не выглядит свежим, что нормально для такого продукта. Этот деликатес — единственное, что Ким и Эшли могут купить по справедливой цене.

Девушки отправились в местный музей и заблудились. Они нашли странный подвал с тремя дверями. За первой дверью был портал времени в Средневековье. За второй дверью была злая мумия. Она проклинала любого, кто ее беспокоил. И, наконец, третья дверь была защищена лазерной системой сигнализации, которая разрезала все, чего касались лазерные лучи. Какую дверь нужно выбрать девушкам? Вторую. Мумия мирно спит в своем саркофаге. И если Ким и Эшли будут вести себя тихо и не подойдут к ней близко, они смогут спокойно пройти мимо.

Выйдя на улицу, девушки увидели вокруг музея толпу репортеров. Кто-то украл дорогую картину! Полиция допросила троих подозреваемых. Джованни, уборщик, сказал, что, когда произошла кража, он чистил уборную. Лука, экскурсовод музея, видел подозрительно выглядящую женщину с большой папкой недалеко от места преступления. А Бьянка, та самая женщина, рисовала эскизы — это было ее домашнее задание в художественной школе. Кто из них лжет? Это Лука. Под рубашкой он прячет свернутый холст.

Ким и Эшли зашли в ресторан, чтобы насладиться местной кухней. Но среди посетителей они заметили вампира, поэтому решили уйти. Кто из посетителей — вампир? Уже вечер, а на этой пожилой даме солнцезащитные очки. Кроме того, у нее нет тени.

Затем Ким и Эшли отправились на прогулку на кораблике. Местный фотограф сфотографировал их и напечатал фотографии на двух одинаковых футболках. Затем он предложил девушкам купить их. Но Ким заметила три различия на этих фотографиях. Вы тоже их видите? Вот они.

Девушки зашли в пекарню. Ким заказала салат и кофе, в то время как Эшли хотела съесть что-нибудь сладкое. Бариста предложил ей три оставшихся варианта. Помогите Эшли сделать правильный выбор. Кто-то уже явно пробовал этот кекс. А в этом пончике ползают муравьи — видно, что он не очень свежий. Но этот пончик выглядит хорошо. Зеленый цвет — это фисташковая глазурь, а не плесень.

Вечером Ким и Эшли прибыли на виллу. Там находился владелец, и он был в ярости. Он не получил никакой арендной платы, потому что карта Ким и Эшли, подаренная миллиардером, заблокировалась. Вдруг по телевизору они услышали последние новости — миллиардер был ограблен какими-то мошенниками и все его счета опустели. Ситуацию прокомментировали три человека. Водитель миллиардера сказал, что у его босса было много врагов. Подруга миллиардера жаловалась, что теперь она даже не может позволить себе новую стрижку. А отец миллиардера сказал, что в ближайшее время они постараются вернуть деньги. Эшли точно знала, что один из них что-то скрывает. Но кто? Это подруга миллиардера. Если у нее не было денег, то почему она вышла из бутика с таким количеством покупок?

Владелец виллы предложил Ким и Эшли сделку. «Если вам удастся приготовить мой любимый коктейль, я забуду о вашем долге». У девушек не было выбора, поэтому они согласились. Мужчина дал им рецепт, но последний ингредиент был закодирован. Сможете догадаться, что это за ингредиент? Если смешать синий и желтый, то получится зеленый. А в ребусе спрятано слово «виноград». Значит, последним ингредиентом должен быть зеленый виноград.