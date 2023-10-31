20+ комиксов, которые наглядно показывают разницу между нами и девушками из нулевых

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Когда вспоминаешь про легендарную эпоху начала нулевых, трудно справиться с нахлынувшей ностальгией. Это было чудесное время со своей особенной атмосферой. На ум сразу приходит яркий макияж, джинсы с низкой посадкой и другие экстравагантные тренды. В этой статье мы решили узнать, что поменялось в жизненном укладе девушек по сравнению с теми годами.

«Копченый» загар остался в прошлом. Средства для автозагара сменились солнцезащитными кремами

Учеба во взрослом возрасте теперь не кажется чем-то странным

Щипчики для бровей можно закинуть на дальнюю полку

Смена деятельности и поиски себя в профессии считается совершенно нормальным

Собаки модных пород больше не помещаются в сумочке — разве что в клетчатом бауле

Современная девушка выглядит естественно, правда, для этого ей требуется тонна косметики

Круглая челка больше не единственный вариант классной укладки

Лак на ногтях держится не 2 дня, а 3 недели. Мечта!

А если сегодня сделать начес, то к вам может нагрянуть полиция моды

Индивидуальность стала важнее трендов

Понятие «круто выглядеть» тоже очень сильно изменилось, и это радует

Дом стал еще и офисом

Больше не нужно поддерживать отношения с токсичными родственниками из-за страха осуждения

Идти по жизни смеясь гораздо удобнее, когда ноги не болят от каблуков

Разрешаем себе оставаться детьми

Мы-женщины приобретаем все больше навыков и умений, и нас уже не остановить

Качество сервиса стало выше, но не душевнее

Но некоторые вещи остались неизменными

Выстраиваем отношения так, как нам хочется. И без навязанных шаблонов

Вместо упругих завитушек — свободные локоны

«Каскад» и стрижка «шапочкой» остались только на фотографиях

Мы больше не боимся отстаивать свои личные границы

Иногда шопинг занимает не больше 10 минут

Кожаные куртки уступили место моделям oversize — зато тепло!

Мода по-прежнему не перестает удивлять