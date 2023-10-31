20+ комиксов, которые наглядно показывают разницу между нами и девушками из нулевых
Когда вспоминаешь про легендарную эпоху начала нулевых, трудно справиться с нахлынувшей ностальгией. Это было чудесное время со своей особенной атмосферой. На ум сразу приходит яркий макияж, джинсы с низкой посадкой и другие экстравагантные тренды. В этой статье мы решили узнать, что поменялось в жизненном укладе девушек по сравнению с теми годами.
«Копченый» загар остался в прошлом. Средства для автозагара сменились солнцезащитными кремами
Учеба во взрослом возрасте теперь не кажется чем-то странным
Щипчики для бровей можно закинуть на дальнюю полку
Смена деятельности и поиски себя в профессии считается совершенно нормальным
Собаки модных пород больше не помещаются в сумочке — разве что в клетчатом бауле
Современная девушка выглядит естественно, правда, для этого ей требуется тонна косметики
Круглая челка больше не единственный вариант классной укладки
Лак на ногтях держится не 2 дня, а 3 недели. Мечта!
А если сегодня сделать начес, то к вам может нагрянуть полиция моды
Индивидуальность стала важнее трендов
Понятие «круто выглядеть» тоже очень сильно изменилось, и это радует
Дом стал еще и офисом
Больше не нужно поддерживать отношения с токсичными родственниками из-за страха осуждения
Идти по жизни смеясь гораздо удобнее, когда ноги не болят от каблуков
Разрешаем себе оставаться детьми
Мы-женщины приобретаем все больше навыков и умений, и нас уже не остановить
Качество сервиса стало выше, но не душевнее
Но некоторые вещи остались неизменными
Выстраиваем отношения так, как нам хочется. И без навязанных шаблонов
Вместо упругих завитушек — свободные локоны
«Каскад» и стрижка «шапочкой» остались только на фотографиях
Мы больше не боимся отстаивать свои личные границы
Иногда шопинг занимает не больше 10 минут
Кожаные куртки уступили место моделям oversize — зато тепло!
Мода по-прежнему не перестает удивлять
Порой кажется, что между старшим и молодым поколениями существует огромная пропасть. В этом комиксе мы постарались объяснить, почему порой старшие считают, что мы бездельничаем.
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