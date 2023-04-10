25+ неочевидных признаков того, что кто-то является по-настоящему хорошим человеком
Когда о ком-то говорят, что он хороший человек, имеют в виду, что он порядочный, добрый, вежливый и так далее. Но есть признаки, которые проявляются в каких-то мелочах или поступках, и как раз они по-настоящему раскрывают прекрасную личность. Такие черты недавно назвали пользователи интернета. Итак, вот какие признаки можно заметить у хороших людей.
- Они звонят вам и предупреждают, что опаздывают, а не заставляют вас ждать. © S***_Fat*** / Reddit
- Если серьезно, вообще удивительно, как это явление не является нормой для многих людей. Я разорвал так много дружеских отношений с людьми только потому, что для них нет ничего зазорного в том, чтобы опоздать. Или вообще не появиться на том мероприятии, которое мы запланировали. И потом они почему-то не могут понять, почему я злюсь на то, что меня заставляют часами ждать без предупреждения.
Мы живем в то время, когда буквально за пару секунд можно созвониться с человеком на другой стороне планеты и поговорить с ним. И в это же время люди даже не беспокоятся о том, чтобы кому-то сообщить, что они опаздывают. © RockLobsterInSpace / Reddit
- Они отвозят тележки для покупок на место после того, как сложили продукты в машину, а не оставляют их на парковке. © GarlicAndSapphire / Reddit
- Они помогают другим, не хвастаясь этим. Они щедры, не требуя щедрости взамен. Они добры к людям, которых не знают. © PoorPauly / Reddit
- Они искренне счастливы, когда с другими людьми происходят хорошие вещи. © ZcalifornianusSelkie / Reddit
- Они проявляют эмпатию к незнакомцам. © Hagridsb***66 / Reddit
- Они делают действительно хорошие вещи, не ожидая за это награды или признания. © shuwapede / Reddit
- Хорошие люди говорят приятные вещи о других за их спиной. © StrangersWithAndi / Reddit
- Или вообще никогда не говорят плохо о людях, которых в тот момент нет рядом. А еще они проявляют такт и сдержанность. © Tempus_Maximus / Reddit
- Хорошие люди убирают тарелки и мусор после того, как поели в кафе (чтобы официантам было легче). © Poofvanish / Reddit
- Хорошие люди подключают всех к разговору. © mmblondie16 / Reddit
- А если кого-то перебили во время разговора, то они переспросят этого человека, что же тот собирался сказать. © overlandtrack*** / Reddit
- Они относятся к официантам, уборщикам и вообще ко всему обслуживающему персоналу как к членам королевской семьи. © Tyziepoo86 / Reddit
- Я встречалась с парнем, который мог во время поездки на машине остановиться, чтобы собрать мусор, лежащий на обочине. У него в машине для этого всегда был мешок. Как-то во время нашего свидания в море смыло бутылку с водой и он нырнул за ней. Мы больше не встречаемся, но я надеюсь, что у тебя все хорошо, Роберт. © dbskdbfj / Reddit
- Они собирают острые предметы с парковки, чтобы другие люди не пробили колеса своих машин. © SuvenPan / Reddit
- Они делают добрые дела и говорят добрые слова, не публикуя об этом посты в социальных сетях и не получая одобрения со стороны. © MinimalistHomestead / Reddit
- Они продолжают слушать кого-то, даже если все вокруг потеряли интерес к его шутке или истории. © _brzrkr_ / Reddit
- Во время вечеринки они пытаются вовлечь в общение застенчивых людей. © SagHor1 / Reddit
- Хороший человек тот, кто закрывает дверь холодильника в магазине, если кто-то оставил ее открытой. © xTexon / Reddit
- Они относятся к работникам розничной торговли с терпением и элементарной человеческой порядочностью. © Karma-is-an-*** / Reddit
- Хороший человек является зарегистрированным донором органов. © DownNotOut2021 / Reddit
- Они несут свой мусор, пока не найдут урну. © No_Cap_Cheng / Reddit
- Они придерживают дверь для человека позади них. © Lychanthropejumprope / Reddit
- Они смущаются, когда получают подарок или им говорят комплимент. © happymemersunite / Reddit
- Они тайно совершают что-то великодушное. Обычно это делает только человек с благородными мотивами. © Tiger5804 / Reddit
- Они признают свою ошибку и извиняются без всякой наигранности. © acedianomie / Reddit
- Если кассир дает им лишнюю сдачу, они без раздумий возвращают ее. © ***yourcanoes / Reddit
- Они переносят червей с тротуара на землю. © Lataii / Reddit
Любопытно, что чаще всего пользователи сети называли хорошими людьми тех, кто не оставляет тележки для покупок на стоянках или в других неположенных местах.
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