8 вещей, без которых нам сложно представить свою жизнь, а наши мамы и бабушки спокойно без них обходились

Ритм нашей жизни стал настолько быстрым, что угнаться за ним порой становится очень непросто. А нам хочется многого — и учиться, и работать, и находить время для увлечений и отдыха, для семьи и саморазвития, для ухода за собой и увлекательных путешествий. Все это занимает уйму сил и времени, и на помощь нам приходят достижения науки, техники и косметологии. Да, нашим мамам и бабушкам повезло немного меньше, чем нам, но они справлялись и без всяких новомодных штуковин.

1. Доставка еды

Чтобы успеть все и даже больше, мы часто прибегаем к быстрым перекусам, фастфуду и доставке еды. Когда хочется элементарного разнообразия и нет желания часами стоять у плиты, когда после тяжелого рабочего дня есть возможность заказать ужин и расслабиться, уделить время себе и семье, мы можем только поблагодарить заведения за такую возможность. Тем более, что не вся эта еда попадает в категорию «вредная». Существует множество сервисов по доставке правильного питания с индивидуальным расчетом калорий, что, несомненно, облегчает стремление многих вести здоровый образ жизни. Нашим мамам повезло значительно меньше, у них не было такого подспорья, и готовили они на всю семью дома, уделяя этому значительную часть своего времени. Но кто будет отрицать, что не променял бы весь ресторанный фастфуд на мамины коронные голубцы или картошечку с грибами.

2. Смартфон

Как же все-таки облегчают нашу жизнь современные девайсы. В смартфонах сейчас заключена едва ли не добрая половина нашей жизни, начиная со встроенных будильника и органайзера и заканчивая десятками полезных приложений. А ведь мы все еще прекрасно помним и телефонные справочники, и рецепты, записанные аккуратным маминым почерком в тетради в клеточку, и пухлые ежедневники с учетом доходов, расходов и списком дел на завтра, и отрывные календари у бабушки на кухне. Современные мамы и папы могут оперативно узнавать новости из родительских чатов и не обзванивать по вечерам родителей одноклассников своего чада, чтобы удостовериться, что по физике действительно ничего не задали. Наши родители не имели таких возможностей, но все же успешно справлялись с любыми трудностями.

3. Информационный фон

В наше время мы окружены информацией со всех сторон, нам приходится фильтровать и обрабатывать огромное количество различных новостей. Зачастую такая информационная перегрузка вызывает стресс и тревогу. Наши же родители получали информацию из ограниченного числа источников, при этом они старались использовать только то, что было для них важно. Да, такого количества информации (в том числе полезной) как сейчас, просто не существовало, но им удавалось успешно воспитывать нас и принимать важные решения на основе своего опыта и интуиции.

4. Транспорт

«Наши люди в булочную на такси не ездят», — осуждающе говорит героиня Нонны Мордюковой в советской кинокомедии 1969 года «Бриллиантовая рука». Эта крылатая фраза давно утратила свою актуальность, ведь мы спокойно можем отправиться на такси не только в булочную, а в принципе куда угодно. Службы такси, каршеринга, да и собственный автомобиль перестали быть чем-то недосягаемым, сверхдорогим и непривычным. Мы сталкиваемся теперь с другими проблемами: пробки, поиск парковки и длительные поездки на работу. Наши родители больше пользовались общественным транспортом и ходили пешком на работу, если позволяло расстояние. Не у всех была возможность приобрести такое комфортное средство передвижения, как автомобиль, но тем не менее, на работу, учебу, в гости и на отдых все добирались без особых сложностей.

5. Наращивание ресниц

На сегодняшний день наращивание ресниц стало не только популярной, но даже несколько обыденной процедурой. С помощью специальных материалов и техник профессионалы увеличивают длину, плотность и изгиб ресниц, придавая глазам более яркий и выразительный вид. Наши мамы, однако, обходились без этой процедуры, но находили другие способы подчеркнуть свою красоту, используя туши, карандаши и другие средства для макияжа. Они умели создавать впечатляющий образ без наращивания ресниц, полагаясь на свой естественный шарм и умение подчеркнуть свои достоинства.

6. Молокоотсос

Многие молодые мамы не планируют с рождением ребенка отрываться от учебы или работы, и в таком случае их незаменимым помощником становится молокоотсос. В наше время у женщин есть выбор — использовать механический или электрический прибор, и если выбор падет на второй, то руки при его использовании остаются свободными, и у мам появляется дополнительная возможность заняться другими делами и хлопотами. В целом, молокоотсосы значительно облегчают жизнь, предоставляя больше свободы, контроля и возможностей при кормлении грудью. Во времена тотального дефицита, когда нужные и полезные вещи можно было только «достать», нашим мамам и бабушкам приходилось либо «отлучаться» с работы, чтобы покормить свое чадо, либо сцеживаться в неудобных условиях, либо отлучать ребенка от груди раньше, чем следовало бы.

7. Автокресло

Ритм жизни современной мамы диктует свои условия, в которых автомобиль играет одну из ключевых ролей. А использование автокресел для детей является неотъемлемой частью безопасности на дорогах. В прошлом наши мамы не имели доступа к таким автокреслам, но все же старались обеспечить безопасность детей, используя доступные средства. К примеру, брали в машину дополнительные подушки и одеяло, чтобы смягчить возможные удары и обеспечить комфорт во время поездок.

8. Удаленная работа

Сегодня удаленная работа стала широко распространенной и востребованной формой трудоустройства. Такой формат позволяет работать из дома или из любой другой удобной локации благодаря современным коммуникационным технологиям. Для наших родителей такой вид деятельности непривычен и все еще вызывает вопросы. Они привыкли ходить на работу, выстраивать вокруг рабочего графика свое личное и семейное время и, кажется, успевали порой сделать даже больше, чем мы сейчас.