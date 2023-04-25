Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс показывают, что крепкая семья может и не сложиться с первого раза. Но главное — дождаться своего человека

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — живой пример прочной дружбы, которая в конечном итоге переросла в любовь. Они вместе уже 12 лет и практически неразлучны с того момента, как познакомились. Их долгие отношения привели к тому, что у них родились четверо детей.

Отношений начались как лихо закрученная мелодрама

Рейнольдс и Лайвли встретились на съемочной площадке фильма «Зеленый фонарь», где оба исполняли главные роли. На тот момент они были едва знакомы и еще не были парой: женой Райана была Скарлетт Йоханссон, а Блейк встречалась с Пенном Бэджли. Но, как оказалось, у жизни на них были другие планы.

Дружба стала основой крепких отношений

В 2010 году Лайвли и Бэджли расстались, а через год развелись Рейнольдс и Йоханссон. К тому времени между Райаном и Блейк уже сложилась крепкая дружба, а до этого они даже организовывали двойное свидание со своими на тот момент пассиями. Во время этой встречи между будущими супругами уже возникла искра, что вначале показалось им странным, ведь они долгое время были просто друзьями. Однако Райан считает, что дружба — это лучшее начало для отношений.

В 2011 году Рейнольдс и Лайвли начали встречаться после того, как оба закончили свои предыдущие отношения. На первое свидание они отправились в японский ресторан. Через год, в 2012 году, пара тайно поженилась в окружении семьи и близких друзей. СМИ узнали об этом знаменательном событии только спустя некоторое время.

Дружба и любовь помогли создать семью

Broadimage/EAST NEWS

Для Лайвли Рейнольдс прежде всего лучший друг. И это еще одно подтверждение того, что у пар, которые вместе не только из-за любви, но и дружбы, есть больше шансов на долгосрочные отношения. Несмотря на работу, пара проводит много времени в обществе друг друга. Райан даже шутит на своей странице в твиттере: «Хотел бы я побольше времени на себя».

В одном интервью Блейк поделилась, что для нее Райан — не просто муж, но и лучший друг на всю жизнь. Актриса отметила, что никогда раньше у нее ни с кем не было такой тесной дружбы. Он нравился ей как друг так же сильно, как со временем она полюбила его и как мужчину.

Пара старается держать личную жизнь в секрете

Супруги были в полном восторге, когда родилась их первая дочь. Райан сообщил об этом своим поклонникам в необычной форме, сказав: «Борьба на больших пальцах рук не всегда проходит в равных условиях. Вы удивитесь, но моя рука на фото самая маленькая». С этого момента начался новый этап их жизни в качестве родителей. Блейк тоже не скрывала своей радости и гордости за рождение дочки. Она также рассказала, что материнский инстинкт проснулся в ней задолго до появления собственного ребенка и она всегда общалась с чужими детьми как со своими.

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Супруги и раньше, и сейчас часто оказываются в центре внимания, но стараются держать своих детей подальше от глаз широкой общественности. Однако, когда Рейнольдс получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, семья решила предстать перед публикой в полном составе. Это было важное для них событие, и они решили разделить его с детьми. В сентябре 2022 года пара обрадовала своих поклонников тем, что скоро у них будет четвертый ребенок, а в начале 2023-го в СМИ появилась информация, что малыш уже родился.

Пара не упускает ни одного момента, чтобы не пошутить друг над другом

Блейк и Райан продолжают радовать поклонников фотографиями с моментами из их семейной жизни, не забывая добавлять щепотку колкого юмора. Так, например, в день рождения Лайвли Рейнольдс опубликовал снимок, на котором обрезал супругу и подписал: «С днем рождения мою потрясающую жену».

Куча работы не помеха для влюбленных

Пара не любит подолгу быть далеко друг от друга. Поэтому, даже если у одного из них есть съемки, они ездят на съемочные площадки друг к другу. Путешествовать они, конечно, тоже отправляются вместе. Райан говорит, что такой образ жизни помогает их семье быть крепче и позволяет уделять достаточно внимания детям.