Читатели ADME назвали 10+ вещей, которые являются для них сигналом, предупреждающим о странности хозяев жилища

По правилам хорошего тона, конечно, не стоит обсуждать причуды хозяев дома, если они приняли вас со всем радушием. Однако иногда визиты в чужие дома и квартиры оставляют уж очень неприятный осадок. Читатели ADME рассказали, какие вещи всегда их настораживают и после чего они в гости больше ни ногой.

Уборка прямо при гостях

Когда владелец дома воспринимает гостей исключительно как кого-то, кто нарушает стерильную чистоту квартиры и несет с собой микробы из внешнего мира, это можно назвать тревожным звоночком. Да и кому понравится, если хозяйка будет ходить по пятам с тряпкой в руках? Обалдела, когда хозяйка дома при сидящих за столом гостях, нарядно одетых, стала драить с хлоркой мусорное ведро. © Inna Nudel

Мы с подругой как-то после моря заскочили к знакомой в гости. И нас быстренько послали в ванную мыть ноги, а то «вдруг они в песке». Столько лет прошло, а я до сих пор помню. © Диана Рязанцева

Отсутствие в доме книг

Если квартира не съемная и уже довольно обжитая, то отсутствие книг может насторожить. Многие из нас с детства привыкли к громоздким шкафам, на полках которых стоит чуть ли не вся мировая классика. Поэтому встретить людей, у которых в принципе нет книг, кажется чем-то немыслимым. Хотя возможно, что они просто предпочитают пользоваться для чтения электронными гаджетами. Я каждый раз удивляюсь, когда оказываюсь в домах, где нет ни одной книги. Что хозяева там делают, спрашивается? Едят, спят, смотрят телик? © Nana Polyakova

Дети, ползающие по столу

Конечно, не у всех новоиспеченных родителей есть возможность оставить малыша с бабушкой или няней, чтобы сосредоточиться на гостях. Но уж точно никто из пришедших в гости не оценит, если ребенок будет ползать по столу среди мисок с салатами и канапе. Не понимаю, когда маленького ребенка, которому всего около года, сажают на обеденный стол, чтобы он там поползал... Он ведь может легко усесться попой прямо в тарелку с тортом или же пораниться о столовые приборы. © Regina Lang

Хозяева, экономящие заварку

Конечно, некрасиво прийти в гости и требовать от хозяев устраивать китайскую чайную церемонию с отвешиванием поклонов. Да и к чайным пакетикам все давно привыкли: особенно они выручают, когда нужно сделать чай на скорую руку. Но заваривание одного пакетика на всех гостей, по мнению интернет-пользователей, наводит на определенные неприятные мысли. Настораживает, когда на 4 гостей по очереди заваривается один чайный пакетик. © Катерина Агеева

Обилие мягких игрушек

Некоторых гостей может насторожить огромное количество мягких игрушек в доме, где нет детей. Конечно, бывает, что это просто милое хобби или же коллекция, которую собирали с самого детства. Но большое количество страшненьких и стареньких зайчиков иногда заставляет гостей чувствовать себя как в фильме ужасов. У одной моей знакомой по всему дому рассажены мягкие игрушки, причем маленьких детей у нее нет. Смотрится жутко. К тому же у нее именно уродливые обезьянки, кролики — прямо страшненькие. И они сидят не на полках или на диванах, а на потолочных балках или в углах. © Ольга Антакова

Отсутствие пуфика в прихожей

Иногда стоит учитывать даже такие, на первый взгляд, неочевидные вещи, как наличие пуфика или столика в прихожей. Кому-то может быть очень неудобно разуваться стоя, особенно если речь идет о госте пожилого возраста. В таких случаях стоит хотя бы заранее вынести из кухни табуретку. Очень неудобно, когда в прихожей нет стула, пуфика или табуретки — в общем, чего-то такого, на что можно сесть и разуться, а не принимать загадочные позы цапли, крестьянки на прополке урожая или не ставить на колени мужа, чтобы застегнуть ботинки. Перед походом в такой дом всегда приходится тщательно продумывать гардероб: не слишком ли короткая юбка, удобно ли в этом будет изогнуться в йоговской позе, достаточно ли темные штаны, чтобы не запачкать их, ползая по полу. © Elena Marchuk / ADME

Ребенка кормят всем подряд

Порой, когда вы приходите в гости вместе ребенком, он становится буквально мишенью для взрослых или старших родственников: они изо всех сил пытаются накормить малыша сладким или чем-то, что вы сами стараетесь избегать. Бесит, когда в ребенка запихивают сладкое: «На, съешь конфетку». Или: «А почему не пьет сок из пачек? Почему только воду?» И все в таком духе. © Vitalina Golubova

Квартира требует ремонта

Отправляясь в гости к своим друзьям или коллегам, мы, само собой, не ждем, что нас будут принимать в шикарных апартаментах. Но если все в квартире так и кричит о необходимости ремонта, дверные ручки выпадают, обои свисают клоками, а хозяева даже не пытаются починить сломанное, то стоит задуматься. Возможно, владельцы дома равнодушны к комфорту и не заморачиваются по поводу жилищных условий. Но неправильно было бы ждать того же и от гостей. Мы жили на даче, и мне рекомендовали один дом в ближайшей деревне, где продают куриные яйца. Нашла дом, захожу на веранду, а там занавесочка. Я ее отодвигаю, делаю шаг и... лечу куда-то по наклонной. Полет заканчивается прибитым к стене тюфяком, куда я и припечатываюсь. Дальше такая милая лесенка в основную часть дома. Оказывается, у них провалилась веранда, отделившись от основного дома. Они ее не чинят и просто прибили тюфяк, чтобы народ сильно не бился. © Марина Бехтина

Хозяева охотятся на насекомых

Иногда в квартирах заводятся насекомые, что само по себе может быть для гостя тревожным сигналом. Но хозяин квартиры, устраивающий охоту на насекомых прямо на глазах у гостей, в лучшем случае может выглядеть комично, в худшем — вызывать отвращение. Был на одной свадьбе, которая проходила в доме родителей жениха. Мать его все застолье бегала с мухобойкой и била мух над столами. © Никола Шляхта

Приходится перекрикивать работающий телевизор или музыку

Бывает, приходишь в гости, а там в каждой комнате работает в фоновом режиме телевизор или громко играет музыка. Возможно, хозяева таким образом пытаются развлечь гостей или избежать неловких пауз в разговоре. Но часто такой шум только действует на нервы, а если он слишком громкий, то еще хуже: приходится повышать голос, чтобы поговорить с другими гостями. Ужасно, когда в каждой комнате и на кухне включен телевизор. © Татьяна Бронникова

В общежитии были в гостях у молодой семьи. Ребенка 2 лет уложили спать, кроватку всю накрыли покрывалами. А потом в этой же комнате врубили громко музыку. Других чудачеств тоже хватало. © Светлана Букша

На ковер пускают только без тапочек

Для некоторых людей ковер в доме — это настоящая гордость. Его тщательно оберегают от грязи и буквально сдувают с него пылинки. А еще некоторые особо рачительные хозяева просят гостей снимать тапочки, перед тем как наступить на ковер. Бывает, что хозяева дома снимают тапочки, перед тем как ступить на палас. И ты все время боишься наступить на него. © Лариса Коновалова Левкина

Душ вместо туалетной бумаги