Если разгадаете все 27 загадок, вы настоящий детектив под прикрытием!

Взгляните на эту фотографию. Здесь что-то не так. Сможете определить, что именно? Большинство наручных часов изготавливаются с заводной головкой с правой стороны.

Детектив приехал расследовать новое дело. В окно ресторана врезалась машина и разбила его. Есть двое подозреваемых, Юля и Юрий. Но они оба утверждают, что это сделал другой человек. Сможете разобраться, кто из них лжет? Это Юля. Следы шин на земле явно принадлежат ее машине.

В девять утра детективу позвонил его друг, владелец крупного бизнеса. Мужчина сказал, что из его кабинета исчез очень важный документ. Накануне вечером он лежал у него на столе. Детектив сразу же прибыл туда, чтобы расспросить сотрудников своего друга. Вскоре у него было трое подозреваемых. Виктор сказал, что провел предыдущий вечер в кино. Жанна ужинала со своими друзьями. А Захар ходил в художественную галерею. Детективу не потребовалось много времени, чтобы понять, кто из них лжет. А вы поняли? Это был Виктор. Его билет не порван. А значит, он даже не заходил в кинотеатр.

Взгляните на этих доисторических людей. Кто из них из будущего? Это один из парней, несущих воду. Он держит в руке фонарик.

Саша читала книгу. Но она была неосторожна и случайно вырвала страницы семь, восемь, сто, сто один, триста тридцать три и триста тридцать четыре. Сколько страниц ей придется вклеить? Всего четыре. Семь и восемь, а также триста тридцать три и триста тридцать четыре — это разные стороны одной страницы.

Ольга позвонила в полицию и сообщила, что кто-то вломился в ее дом, связал ее и забрал все ее деньги и ценности. Когда прибыли офицеры, входная дверь была открыта. И Ольга действительно была привязана к стулу. И всё же детективы не поверили ее рассказу. Почему? Если девушка была связана, как ей удалось вызвать полицию?

Женя вернулась из Азии и привезла драгоценную фарфоровую статуэтку. Она организовала вечеринку и пригласила всех своих друзей, чтобы рассказать им о путешествии. Они отлично провели время. Но после того, как друзья ушли, девушка обнаружила, что фигурка исчезла! Она обратилась в полицию и показала фотографии, которые сделала на вечеринке. Один из офицеров сразу понял, кто украл статуэтку. А вы поняли? Это была Эмма. Она спрятала фигурку под шляпой.

Взгляните на эти четыре спичечных узора. Какой из них отличается от остальных? Это узор под номером три! Во всех остальных можно увидеть по два прямоугольника. Но в этом есть только один.

Одному ученому были нужны добровольцы для экспериментов. А двум друзьям, Ване и Дане, были нужны деньги. И поскольку ученый обещал, что эксперименты будут безопасными, ребята согласились участвовать. Но на самом деле ученый планировал проверить реакцию добровольцев на различные яды. Сначала он заманил парней в ловушку в своей лаборатории. Затем он разделил их и запер в разных комнатах. Ваня и Даня могли спастись, только объединив усилия. К сожалению, ученый был крайне осторожен. Ребята не видели друг друга. Один из них мог пользоваться ванной только вечером, а другой — только утром. И всё же через пару дней молодым людям удалось сбежать. Как они смогли это сделать? Они писали друг другу сообщения на запотевшем зеркале в ванной пальцами. А позже они могли читать эти сообщения, подышав на зеркало.

Я брею, стригу и мою голову по несколько раз в день. Но у меня всё равно больше волос, чем вы можете себе представить. Кто я? Я парикмахер!

Василий ехал домой поздно вечером и заметил, что у него вот-вот закончится бензин. Он остановился на заправке, чтобы заправить бак и купить каких-нибудь закусок. Внутри находились кассир и еще один клиент, одетый в черное. Когда Василий подошел к сотруднице, чтобы заплатить, она сказала ему: «Пятьсот пять рублей». Василий заплатил, вышел на улицу и позвонил в полицию, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации. Почему он так поступил? Кассовый аппарат показал тысячу восемьсот тридцать пять рублей. Однако кассирша сказала «пятьсот пять», что выглядит как сигнал SOS.

Взгляните на эти смайлики. Насколько у вас острое зрение — сможете найти девушку? Вы правы! Вот она!

Сможете найти все шесть игреков на этой картинке? Вот они! Хорошая работа!

Вы берете его и выбрасываете то, что снаружи. Затем вы готовите то, что находилось внутри. Затем вы съедаете то, что снаружи, и выбрасываете то, что осталось внутри. Что это? Вы только что съели кукурузный початок.

Марк проснулся в темном подвале, на столе горела только одна свеча. Он увидел три двери в одной из стен и три ключа, лежащие на столе. Сколько попыток понадобилось парню, чтобы найти ключ от каждой двери? Максимум шесть попыток. Три попытки, чтобы подобрать ключ для первой двери. Две попытки, чтобы подобрать ключ для второй двери, и одна попытка для последней двери. Но если Марк счастливчик, ему могло понадобиться всего три попытки.

Взгляните на эту картинку внимательно. Что здесь не так? Здесь нет теней.

Мама попросила Лёшу сходить за продуктами. Она дала ему список покупок и свою банковскую карточку. Но женщина знала, что ее сын очень рассеян. Вот почему она дала Лёше маленькую записку на случай, если он забудет ПИН-код. Когда парень подошел к кассе, он понял, что действительно забыл ПИН-код. Лёша вытащил записку из кармана и тут же его вспомнил. Сможете понять, что это было за число, если на записке были нарисованы муха, кошка, человек и змея? ПИН-код был шесть четыре два ноль. Лёше просто нужно было посчитать количество ног у каждого существа.

Какого числа не хватает? Числа семьдесят восемь. При чтении вверх ногами эти цифры будут выглядеть как восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто и девяносто один.

В снежный понедельник в маленьком городке кто-то ограбил банк. У полиции есть четверо подозреваемых. Но все эти люди утверждают, что целый день находились дома. Взгляните на их дома и попытайтесь понять, кто из них лжет. Это Роман. Он вернулся домой совсем недавно. Он припарковал свою машину возле дома после того, как снег уже покрыл подъездную дорожку.

Нужно переместить лишь две спички, чтобы получилось два квадрата. Как это можно сделать?

Вот так можно получить два квадрата!

Какие из этих часов выглядят необычно? Это часы номер три. На циферблате вместо римской цифры семь цифра восемь.

Тимуру нравилось загадывать своим друзьям разные загадки. Если они отвечали правильно, он помогал им со всем, с чем у них возникали проблемы. Однажды Денис пришел к Тимуру и попросил помочь ему с экзаменом по математике. Однако он знал правила — сначала нужно было отгадать загадку. «Что может заставить тебя пройтись, даже если ты находишься в машине?» — спросил Тимур. А вы знаете правильный ответ? Денис ответил: «Пустой бензобак!» И это был правильный ответ!

Но помощь другу с подготовкой к экзамену — задача не из легких! Вот почему Тимур попросил Дениса разгадать еще одну загадку. «Женщина ехала из Москвы в Петербург на машине. Ей понадобился целый день, чтобы добраться до места назначения. Именно тогда она обнаружила, что одна из ее шин проколота! Как же ей удалось доехать до Петербурга?» Денис разгадал и эту загадку. А вы сможете? Проколотая шина была запасной.

Детектив работал над сложным делом. Однажды он исчез. Коллеги нашли зашифрованную записку на его столе. Офицеры знали, что у детектива было трое подозреваемых: Жанна, Белла и Нелли. У кого была какая-то информация об исчезновении детектива? Через некоторое время один из полицейских смог разгадать код: эм плюс один — это эн, дэ плюс один это е и так далее. Нелли знала, где находится детектив.

Враги Олега держали его в башне высотой пятьдесят метров. Друзьям Олега удалось передать ему ножницы и веревку. К сожалению, длина веревки составляла всего двадцать пять метров. И всё же Олегу удалось сбежать. Доподлинно известно, что он разрезал веревку посередине. И что потом? Олег действительно разрезал веревку посередине! Но только не поперек, а вдоль. Затем он связал две части веревки вместе и спустился на землю.

Макс указал на молодую женщину на улице и сказал: «Она дочь единственного сына моего дедушки». Какое отношение эта женщина имеет к Максу? Она его сестра.