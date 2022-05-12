Как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс показали, что построить отношения длиною в жизнь реально. Главное — найти своего человека

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — живой пример крепкой дружбы, которая переросла в любовную связь. Пара неразлучна с момента знакомства, а результатом их длительных отношений стало рождение трех дочерей.

Мы в ADME верим в судьбу и считаем, что, какие бы испытания ни уготовила жизнь, родственные души все равно найдут путь к воссоединению.

Начало их отношений было похоже на лихо закрученную мелодраму

Рейнольдс и Лайвли познакомились на съемочной площадке фильма «Зеленый фонарь», в котором играли главные роли. На тот момент оба были несвободны. Райан был женат на Скарлетт Йоханссон, а Блейк встречалась с Пенном Бэджли. Однако актеры и представить себе не могли, что у Вселенной другие планы на их счет.

Дружба заложила фундамент крепких отношений

Блейк и Бэджли расстались в 2010 году. Рейнольдс и Йоханссон развелись через год. К тому моменту между будущими супругами уже завязалась тесная дружба, и они даже устроили двойное свидание, на которое пришли с другими пассиями. «Это было очень неловкое свидание для наших спутников, потому что именно между нами двоими пробежала искра. Поначалу это показалось странным, ведь мы долгое время были просто друзьями. Но мне кажется, что дружба — лучшее начало отношений», — комментирует ситуацию Рейнольдс.

В 2011 году между Лайвли и Рейнольдсом завязался роман, а первое свидание прошло в суши-ресторане. Кто бы мог догадаться, что шаг за шагом пара становилась все ближе к одному из самых главных событий в своей жизни — тайной свадьбе, которая состоялась уже в 2012 году. Новоиспеченные супруги поклялись друг другу в любви и верности в окружении семьи и близких друзей. Прошло некоторое время, прежде чем об этой новости узнали СМИ.

Друзья и влюбленные стали семьей

Лайвли видит в Рейнольдсе прежде всего своего лучшего друга, и это еще раз доказывает, что у партнеров, которых связывает не только любовь, но и дружба, есть больше шансов построить долгоиграющие отношения. Несмотря на напряженный рабочий график, звездная чета много времени проводит вместе. Райан даже написал в шутку на своей странице в твиттере: «Вот бы у меня было побольше времени на себя».

В одном из интервью Блейк с трепетом отозвалась о муже: «Я знала, что он станет моим лучшим другом на всю жизнь. А это для меня очень много значит. У меня никогда не было такой дружбы, как с Райаном. Он мне нравился как друг так же сильно, как я со временем полюбила его как мужчину». Шутки шутками, но не это ли безусловная любовь?

Пара старается держать личную жизнь в секрете

Появление на свет 1-го ребенка вызвало у супругов такую бурю эмоций, что Рейнольдс сообщил своим фанатам радостное известие в необычной форме: «Борьба на больших пальцах рук не всегда проходит в равных условиях. Вы удивитесь, но моя рука на фото самая маленькая». С этого дня начался новый виток их семейной жизни. Лайвли также поделилась своими чувствами и гордостью за рождение малышки: «У меня 2 брата и 2 сестры, и я — самая младшая в семье, поэтому всегда ухаживали за мной, а не наоборот. Но при общении с чужими детьми я часто брала их на руки, как своих, поэтому считаю, что материнский инстинкт проснулся во мне задолго до того, как у меня появился собственный ребенок».

Постоянно будучи в центре внимания, супруги старались до последнего скрывать детей от широкой общественности, пока Рейнольдс не получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Толпа ликовала, когда впервые увидела семью в полном составе. А для самой пары это было знаковое событие, которое они решили отпраздновать со своими детьми.

Даже обычное поздравление с днем рождения не обошлось без шуток

Блейк и Райан не перестают делиться своим семейным счастьем, при этом отпуская безобидные шутки в сторону друг друга. Однажды на день рождения Лайвли Рейнольдс опубликовал их совместное фото, где обрезал именинницу, с подписью: «Поздравляю с днем рождения свою потрясающую жену». Супруги часто обмениваются колкостями, продолжая двигаться вперед плечом к плечу.

Плотный график не помеха для влюбленных

Супруги не любят расставаться надолго, поэтому даже ездят на съемочные площадки друг к другу. «Я стараюсь быть рядом со своими родными так часто, как это возможно. Мы с женой не расстаемся, даже когда у кого-то из нас съемки. В путешествиях мы тоже неразлучны. Здорово, что мы проводим вместе большую часть времени», — признается Рейнольдс. Такой образ жизни позволяет паре уделять достаточно внимания детям и укрепляет связь между всеми членами семьи.

Райан также поделился секретом своего долгого брака: «Мы развиваемся вместе. Мы учимся друг у друга. Так что да, мне повезло, что у меня есть такая напарница». Искренняя любовь не знает преград. А если объект любви оказывается еще и родственной душой и надежным приятелем, то такие отношения с большой вероятностью будут долгими и счастливыми.