Как развить эмпатию: советы и упражнения

Каждый день нам приходится контактировать с людьми: в магазине, по пути на работу, в офисе, возле дома и у себя в квартире. Однако часто мы не замечаем чужие проблемы и переживания, причем не только у незнакомцев, но даже у родных и близких. А ведь способность понимать и чувствовать, что испытывает другой человек, — это важный навык как для общения, так и для самопознания. Мы расскажем вам, как развить эмпатию.

Что такое эмпатия

Эмпатия — это способность чувствовать и понимать переживания другого человека. Иными словами, умение поставить себя на его место. Пример эмпатии: вы видите, как подруга нервничает из-за проблем на работе или ссоры с парнем, и тут же можете представить, что именно творится у нее на душе. Или даже прочувствовать, какие кошки там скребут. Люди привыкли осознавать свои ощущения и эмоции (и то не всегда ведь получается), но понять, что происходит в чужой голове, гораздо сложнее.

Какие есть виды эмпатии

Существует 2 вида эмпатии, которые может испытывать человек. Во-первых, аффективная. Это способность реагировать определенной эмоцией на психическое состояние другого человека. У этого вида эмпатии есть 2 проявления: сочувствие и сострадание к другим в ответ на их страдания;

чувство дискомфорта и беспокойства в ответ на чужое страдание. Во-вторых, когнитивная. Это способность понимать точку зрения или психическое состояние другого человека. Иногда этот вид еще называют теорией разума. Тут тоже бывают разные состояния: спонтанное принятие чужой точки зрения;

отождествление себя с вымышленными персонажами;

использование ситуации для достижения желаемой цели. К точному определению разновидностей эмпатии ученые еще не пришли, но они уверены, что аффективная и когнитивная никак не связаны друг с другом. Ведь можно эмоционально вовлекаться в переживания другого человека, но при этом в упор не понимать (и не принимать) его точку зрения.

Этапы развития эмпатии

Когда новорожденные слышат плач других детей, у них зачастую прослеживаются признаки дистресса (деструктивного стресса). Это не бездумная реакция на шум, а вполне конкретная предрасположенность к реагированию на негативные эмоции окружающих.

В возрасте от 14 до 36 месяцев дети начинают проявлять явные признаки эмпатии: извиняются, заботятся о ком-то, предлагают помощь. Однако на данном этапе они просто копируют чужой опыт, который «подсмотрели» по телевизору или у взрослых.

Когда дети начинают ходить в школу, они не только переживают эмоциональные состояния других, но и начинают проявлять собственные. Как раз подобные ситуации психологи и философы называют теорией разума.

В юношеском возрасте проявления эмпатии становятся уже частью личности и чертой характера.

Зачем нужно развивать эмпатию

Для того чтобы научиться понимать чувства другого человека, нам нужно уметь считывать его невербальные сигналы: выражение лица, тон голоса, особенности поведения. И этот навык крайне полезен. Согласитесь, сложно представить нашу жизнь без способности к сопереживанию. Ситуации, когда его нужно проявить, случаются чуть ли не каждый день. И когда мы действительно умеем «залезть в голову» другому, мы и сами получаем нехилые бонусы. Согласно одному исследованию, способность «читать» чувства других делает нас более общительными и популярными. Это работает как в детстве, так и во взрослом возрасте.

Развитая эмпатия увеличивает шансы на успешные отношения.

Усиление эмпатии положительно сказывается на эффективности выполнения работы и отношениях в коллективе. Если сфера деятельности связана с общением, то так называемый профит еще ощутимее. Ведь отношения формируются благодаря фундаментальному доверию между людьми. А когда вы действуете как эмпат, другой человек понимает, что его слушают и слышат.

Способность к эмпатии делает родителей более стойкими и помогает справляться с трудностями, связанными с воспитанием детей.

Для наглядности — одна история из жизни. Познакомилась с парнем, съехались, живем почти год вместе. Мне казалось, что у нас с ним какая-то связь: всегда поддерживает, знает, как утешить, какие слова сказать, — иногда аж до мурашек. На выходных ужинали дома, и он проговорился, что его бывшая с ним рассталась из-за того, что он бесчувственный сухарь. А на прощание подарила какую-то книжку про эмпатию и эмоциональный интеллект. Он подумал, что это такой сарказм в его адрес, ну и спокойно забыл про книгу. А когда ему друзья тоже несколько раз тонко намекнули, что у него эмоциональный диапиазон как у кирпича, он задумался. Нашел ту книжку, начал читать. И так получилось, что через пару месяцев познакомился со мной. Боялся сначала, что просто по книжке что-то делает, что это не его настоящие эмоции, но потом втянулся как-то и другим себя уже не видит. Ни капельки на него не злюсь, а его бывшей хочу сказать спасибо.

Как стать эмпатом

Эмпатия не перестает развиваться в детстве — мы можем поддерживать и улучшать свои навыки на протяжении всей жизни. Исследования в области социологии, психологии и истории показывают, что, работая над эмпатией, мы можем стать более внимательными и чуткими по отношению к родным и близким. Вот некоторые способы для ее развития: слушайте больше, чем говорите;

проявляйте свои чувства;

делитесь своим опытом;

работайте над чем-то сообща;

читайте художественную литературу. Давайте рассмотрим каждый способ более подробно.

Слушайте больше, чем говорите

Многие из нас говорят как минимум в 2 раза больше, чем слушают. Замечали, как во время разговора порой можно так увлечься своими объяснениями, что уже невозможно остановиться и подумать о том, что в этот момент думает и чувствует собеседник? Внимательный и чуткий человек сначала выслушает, а уже потом начнет говорить. Есть несколько способов, которые помогут научиться слушать. Концентрируйтесь на беседе. Забудьте о смартфоне и планшете, реальная жизнь происходит не там. Всегда давайте понять собеседнику, что вы его слушаете. Смотрите на него, поддерживайте визуальный контакт.

Забудьте о смартфоне и планшете, реальная жизнь происходит не там. Всегда давайте понять собеседнику, что вы его слушаете. Смотрите на него, поддерживайте визуальный контакт. Позвольте человеку высказаться. Позвольте собеседнику сформулировать и закончить свою мысль, не перебивайте. Возможно, поначалу это будет сложно и захочется по привычке «свернуть» чужой монолог, но попробовать стоит.

Позвольте собеседнику сформулировать и закончить свою мысль, не перебивайте. Возможно, поначалу это будет сложно и захочется по привычке «свернуть» чужой монолог, но попробовать стоит. Обобщайте полученную информацию. После того как собеседник закончит говорить, поясните ему, как вы восприняли его слова. Можно даже спросить: «Я правильно тебя понял?»

После того как собеседник закончит говорить, поясните ему, как вы восприняли его слова. Можно даже спросить: «Я правильно тебя понял?» Не бойтесь спрашивать. Попробуйте включить любопытство и задавайте наводящие вопросы, которые позволят лучше понять точку зрения и мысли другого человека.

Попробуйте включить любопытство и задавайте наводящие вопросы, которые позволят лучше понять точку зрения и мысли другого человека. Не пытайтесь сдерживать чужие порывы. Когда у человека возникают какие-то проблемы, он может перевозбудиться и начать вести себя очень эмоционально. Это нормально. Пусть он говорит и делится своими чувствами. Интересный факт, связанный с эмпатией: довольно часто, когда человек делится своими эмоциями и переживаниями, он сам находит решение проблемы, хотя подсознательно будет считать именно вас источником идеи.

Проявляйте свои чувства

Как вы уже, наверное, поняли из предыдущего пункта, работая над эмпатией, вы полностью «отключаете» себя и на некоторое время переключаетесь на эмоции другого человека. Некоторые исследования показывают, что человек способен на такой трюк благодаря зеркальным нейронам, которые возбуждаются независимо от того, стимулируем мы их сами или это делает кто-то другой. Например, когда вы болеете за спортсменов во время соревнования, ваше сердцебиение учащается. А когда смотрите ролик в интернете, где кто-то внезапно падает, на секунду вы и сами можете ощутить эфемерную боль или другие неприятные ощущения. Если ваш собеседник чувствует горе или раздражение, проявлением эмпатии будет не просто постоять рядышком и сказать что-то утешающее. Ваша задача — быть готовым принять на себя болезненную эмоцию человека. Проявите свои чувства.

У меня настолько сильная эмпатия, что, когда у моей девушки месячные, я чувствую ее недомогание и даже за несколько дней ощущаю тянущую боль. Так что в «эти» дни мы оба мучаемся. Боюсь, что, когда решим завести ребенка, я из-за своей эмпатии перенесу все тяготы беременности и родов. Видимо, я в прошлой жизни был женщиной. © Подслушано / Ideer

Делитесь своим опытом

Зачастую мы боимся показаться эмоционально уязвимыми и переживаем, что другие могут увидеть в нас слабость. Поэтому какие-то свои переживания и чувства не хотим показывать. Однако есть мнение, что уязвимость на самом деле помогает нам выстраивать коммуникацию и даже создает ощущение «одинаковости», равности между собеседниками. В итоге человек начинает чувствовать себя с оппонентом на одной волне.

Перебороть себя достаточно сложно, однако есть несколько советов, которые помогут двигаться в нужном направлении. После того как вы внимательно выслушали другого человека, подумайте: возможно, вы и сами сталкивались с такой же ситуацией, как у него.

Вспомните, что вы тогда чувствовали: опасение, беспокойство, еще что-то.

Поделитесь своими мыслями и чувствами с собеседником, расскажите, что вы делали в той ситуации.

Работайте над чем-то сообща

Наверняка вы замечали, как совместная работа укрепляет отношения между людьми. Совсем неважно, чем именно вы займетесь, главное — делать это вместе. Можно посадить цветы на клумбе перед домом, записаться в спортзал, заняться социальным проектом — вариантов масса. Кстати, исследования показывают, что люди, которые занимаются общим делом, начинают больше заботиться друг о друге.

Читайте художественную литературу

Чтение художественных книг, в которых описываются переживания и внутренний мир героев, можем помочь нам лучше понять других. Для того чтобы вникнуть в произведение, нужно понять всех персонажей, их мотивацию, реакции и цели. Если получится, то и реальных людей вокруг себя мы станем понимать лучше. Когда человек вовлечен в какой-то рассказ или историю, подсознательно он задействует те же области мозга, что и при социальном взаимодействии с другим человеком. Поэтому поход в театр, просмотр фильма или же чтение романа положительно скажутся на совершенствовании эмпатии. Главное, чтобы была какая-то история и присутствовали разные персонажи. Чем больше человек практикует эмпатию, тем больше точек зрения он может увидеть, при этом не отказываясь от своей собственной.

Как помочь ребенку развить эмпатию

Как мы уже поняли, дети рождаются со способностью к эмпатии, но ее необходимо совершенствовать на протяжении всей жизни. В некотором роде это похоже на изучение другого языка: требуется постоянная практика. Если регулярно демонстрировать ребенку, что есть разные точки зрения и что обстоятельства у людей тоже бывают разные, то эмпатию можно развить до уровня рефлекса. Вот несколько примеров того, как можно помочь ребенку стать эмпатом. Устраивайте семейные собрания. Это очень полезная практика, если в семье назрел конфликт или есть проблема, которую нужно обсудить. Главное — дать ребенку право голоса и поощрять его за то, что он прислушивается к мнению других членов семьи.

Это очень полезная практика, если в семье назрел конфликт или есть проблема, которую нужно обсудить. Главное — дать ребенку право голоса и поощрять его за то, что он прислушивается к мнению других членов семьи. Следите, чтобы сын или дочь проявляли эмпатию по отношению к сверстникам. Спрашивайте ребенка о его друзьях и однокашниках. Если между ними произошел конфликт, то поясните, что важно учитывать не только свое мнение, но и мнение других.

Спрашивайте ребенка о его друзьях и однокашниках. Если между ними произошел конфликт, то поясните, что важно учитывать не только свое мнение, но и мнение других. Ищите источники проявления заботы. Подумайте, откуда ребенок может взять примеры эмпатии. Они могут обнаружиться в фильмах, книгах, реальной жизни. Поясните, почему важно проявлять сострадание и заботу.

Подумайте, откуда ребенок может взять примеры эмпатии. Они могут обнаружиться в фильмах, книгах, реальной жизни. Поясните, почему важно проявлять сострадание и заботу. Обсуждайте этические дилеммы. В жизни ребенка часто будут происходить ситуации, когда ему придется учитывать разные точки зрения. Например, он захочет пригласить на свой день рождения соседского мальчика, но тот не нравится его лучшему другу. Проговаривайте такие ситуации и смотрите на них с разных сторон.

Почему важно систематически тренировать эмпатию

Эмпатия — это навык, который можно «прокачивать». А, как говорится, повторение — мать учения. Разумеется, вначале вся описанная выше практика может показаться неестественной или вообще ненужной, но это только на первый взгляд. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее для вас будет проявлять эмпатию и тем скорее вы прочувствуете на себе все ее плюсы.