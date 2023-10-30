Как я оказалась в ресторане по соседству с душнилой такого уровня, от которого надо сразу бежать, сверкая пятками

С модным словом «абьюзер» сегодня знаком практически каждый. Многие используют его направо и налево, даже не задумываясь о истинном смысле. А вот рассмотреть человека, который умело манипулирует и оказывает давление на другого, могут, увы, не все. Хотя тревожные звоночки такой собеседник может подавать уже с первых минут.

Иногда, когда у меня нет настроения, а работы невпроворот, я собираю ноутбук, рабочие бумажки и отправляюсь в кафе неподалеку. Сменить обстановку. Был как раз один из таких вечеров, я устроилась около окна, заказала кофе и сэндвич. После напряженного дня работать мне не очень-то хотелось, поэтому я решила немного оттянуть этот момент и стала рассматривать людей вокруг.

Их было немного: пара семей с детьми, несколько подружек и одинокая девушка, которая выглядела немного напряженной и постоянно смотрела на часы. «Ждет, — подумала я, — ну, надеюсь, дождется». Так как ничего интересного вокруг больше не происходило, я все-таки решилась открыть ноутбук и приступить к работе. Но минут через 10 мое внимание все же привлек один персонаж. К столику «ждущей девушки» вальяжно подошел тот, кого она ожидала. С виду обычный парень, довольно опрятный, с красной розой в руке, но стоило ему открыть рот, как сразу стало понятно, что «обычностью» тут и не пахнет.

— А я думал, ты постройнее будешь, — плюхаясь на стул выдал он, — Вот, цветы тебе даже купил.

В его речи эта фраза прозвучала так, будто он притащил на свидание не одну захудалую розочку, а огромный дорогущий букет.

Услышав такие откровения, я чуть не поперхнулась своим кофе. Но, заметив реакцию девушки, тихонько продолжила наблюдать.

— Ты опоздал на 40 минут, — сказала она тихо, — я уже собралась уходить.

— Но не ушла же! Я из тех парней, которых стоит и подождать, поверь, — легко парировал он. — Позвонила бывшая, попросила подъехать, это что, преступление?

Вечер определенно переставал быть томным, а работа в моем ноуте рисковала так и не быть начатой.

— Ладно, не дуйся, давай закажем что-нибудь?! Пиццу, например, или роллы. Я угощаю! — продолжал кавалер. — А сама ты чем занимаешься вообще? Я вот заделался тестировщиком. Курсы прошел, и завертелось, знаешь ли. Проектов теперь море, и с деньжатами нормально. Теперь три раза в год отпуск, машина нормальная, квартиру себе купил, в зал хожу пять раз в неделю, к массажистам-косметологам тоже заглядываю, слежу за собой...

Тут, к счастью, подоспел официант и прервал этот нескончаемый поток самолюбования. По крайней мере, мне так показалось.

— Ты что будешь? — спросил у своей спутницы парень. — Мне нравится вот эта пицца с ветчиной и грибами.

— Я бы хотела брокколи в кляре и большой капучино, — ответила девушка. — Я не ем мяса.

— А, ну раз не будешь, то ладно, — ничуть не смутился молодой человек, — принесите мне большую пиццу и эспрессо, а моей спутнице — чай зеленый. Все равно ей похудеть не мешало бы.

Шуточки про похудение уже стали напрягать и меня. Было видно, как девчонка сдерживается, игнорируя подколы, не решаясь раскачивать ситуацию.

Надо сказать, девушка совсем не была полной, а имела округлые женственные формы, которым многие бы только позавидовали.

— Да все нормально будет, ты не переживай, — не замечая, что тема явно неловкая, продолжал парень. — В зал тебя отведу, там все исправят. Попу себе подкачаешь, схуднешь немного и будешь конфетка. Кстати, мне больше блондинки нравятся, так что еще и к парикмахеру неплохо бы сходить.

— Меня все устраивает, — уже с нескрываемой обидой отвечала девушка.

— Ну а меня нет. Я же твой будущий парень, забыла? Значит я обязан следить за твоей внешностью. А то ведь неудобно будет перед пацанами, если я буду встречаться не пойми с кем — сама понимаешь. Моя девушка должна выглядеть соответствующе.

Сначала казалось, что парень не понимает, что он ведет себя как редкостный душнила. Хотя чем дальше я наблюдала этот театр одного актера, тем больше сомнений в этом у меня зарождалось.

— Я тут, в общем, посмотрел, чем ты дышишь, — фотки твои изучил. На прикольной дудке ты играешь, — задумчиво, как бы невзначай, протянул он, — и посмотрел на нее.

Хитрый ход сработал, девушка перестала надувать губки и немного оживилась.

— Это флейта, — слегка улыбнувшись сказала она, и как будто бы стала оттаивать. — Я играю в оркестре.

— Ну да, ну да, дудка, флейта — какая разница, — задумчиво оборвал он. — Ты мне лучше вот что скажи: если вот мы с тобой съедемся, то где жить будем? У тебя или у меня?

Вопрос был неожиданный и явно ввел девчонку в замешательство. Она неуверенно протянула:

— Не знаю, я пока не думала. Наверное, пока и рано об этом говорить...

Но собеседник как будто не слышал ее ответа и продолжал рассуждать.

— У меня квартира своя, поэтому можем у меня. Но ты учти, что я порядок люблю, и покушать вкусно тоже. На моей территории будут мои правила — это я сразу тебя предупреждаю. Хотя, думаю, у нас с тобой проблем не будет. Ты мне понравилась — прямо скажу. Спокойная, немногословная, со мной не споришь, одета аккуратно, да и внешность у тебя что надо. А недостатки мы подправим, ты за это не переживай.

Удивительно, но девушка проглотила эту неприкрытую лесть, как рыбка наживку с крючком. И явно пропускала тревожные звоночки. Один за одним. Она расслабилась и слегка улыбалась, слушая, как собеседник уже устанавливает четкие правила в их совместной жизни. Никаких вечерних посиделок с друзьями в их доме — ведь он любит тишину. К подружкам в гости — это пожалуйста, но возвращаться нужно строго до 11, иначе он будет переживать. Готовить нужно каждый день — «вчерашнее хрючево» он есть не намерен, каждый день нужно также пылесосить и протирать пол — пыль вредна для здоровья, а гробить его из-за грязи в доме он не намерен. И так далее, и так далее...

В какой-то момент у меня окончательно завяли уши и я перестала слушать этот дивный «список прав и свобод». В этот момент вспомнилась мне моя старая подруга Света, с которой когда-то мы прошли огонь и воду, но потом вдруг практически перестали общаться.

Света встретила ровно такого же принца на ржавой метле, который не забывал ей напоминать о ее недостатках и под предлогом беспрестанной заботы пытался улучшить мою непутевую подругу. А потому запрещал ей буквально все: от посиделок с подругами до покупки новых вещей. Она должна была постоянно посвящать себя заботе о доме и радовать любимого мужа. При этом он не забывал упоминать, что она недостаточно старается, выглядит уставшей и совсем не свежей (не то что жена какого-нибудь Бориса Петровича), не стеснялся обесценивать ее достижения и желания.

Особо запомнился мне случай, о котором Света рассказывала с нескрываемой горечью. На годовщину их совместной жизни муж решил порадовать свою любимую и сделать ей подарок, о чем и объявил Светлане. Спросил, чего бы она хотела получить. Та, особо не раздумывая, ответила, что вместо безделушек хотела бы робот-пылесос или посудомойку. Тогда Света была только после декрета, и времени на каждодневную уборку и мытье посуды дико не хватало. Муж сказал: «Ок, все будет». И вечером вручил ей кофемашину. А заметив удивленное лицо супруги ответил: «Ну я же люблю по утрам пить кофе». Света пыталась возмутиться и сказать, что она просила не это — зачем было вообще спрашивать, если ему неважно ее мнение? И в ответ получила упреки в неблагодарности. Ведь муж столько времени потратил, чтобы эту кофемашину выбрать. Недешевую в общем-то. Да и вообще зажралась его жена и обленилась: подаркам она, видите ли, не рада, обычную работу по дому делать не хочет, а между тем миллионы женщин по всему миру посуду моют, пол пылесосят и не жалуются. На эти «весомые аргументы» пришлось Свете обиду при себе оставить и промолчать, чтобы скандал не раздувать. Хотя случай этот был далеко не единственный.

Отвлекшись на воспоминания о подруге, я не заметила, как парочка за соседним столом уже собралась отчаливать. Девушка больше не выглядела расстроенной, а наоборот, будто бы светилась от счастья. Казалось, она забыла и про то, что он пару десятков раз назвал ее толстой, совсем ей не интересовался, вел себя бестактно, и про то, что оставил без ужина. За какие-то полчаса разговора она резко поменяла мнение о своем собеседнике и уже была готова отправиться с ним туда, куда он пожелает.

— Ты ведь не обидишься, если счет поделим пополам? — донеслись до меня обрывки разговора. — Все-таки мы пока еще не вместе, это же первое свидание, и так справедливо будет.

Не страшно, что девушка не получила ничего из того, что она хотела заказать, но она была не против разделить счет. И была не против снова встретиться с этим чудным мужчиной, который, получив какой-то «срочный телефонный звонок», бросил ей «Ну, увидимся!» и скрылся за дверью. Снова оставив ее одну.



Надеюсь, она не вздумает ему звонить и найдет нормального парня, а не манипулятора, жонглирующего чувствами. Хотя что-то мне подсказывает, что она уже сделала свой выбор.

А меж тем мой кофе уже совсем остыл...