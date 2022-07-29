Кто такой психотерапевт и что он делает?
Как правильно подобрать специалиста в области психического здоровья? В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом и как понять, кто из них способен помочь человеку в той или иной ситуации?
ADME предлагает разобраться в тонкостях этих профессий, которые на первый взгляд как будто не сильно отличаются друг от друга.
❗ Статья носит информационный характер и не может заменить консультации специалиста.
Чем занимается психолог
Психология — это научная дисциплина, которая изучает людей: их мышление, поведение, реакции и взаимодействия. Ее интересуют разные аспекты человеческого поведения, мысли, чувства и стимулы, скрывающиеся в основе того или иного действия.
Психологию обычно изучают в колледже и университете, но иметь медицинское образование для того, чтобы стать психологом, не нужно. Профессиональные психологи могут специализироваться в той или иной области — например, изучать и развивать методы обучения и воспитания в рамках педагогической психологии. Лишь небольшая доля тех, кто получает образование в области психологии, работает с пациентами.
- Зачем нужен психолог?
Он способен оценить состояние человека и через разговор помочь ему избавиться от определенных проблем, например улучшить отношения с другими людьми. Отдельно можно выделить клинического психолога. Такой специалист не является врачом (для работы ему не требуется наличие медицинского образования), но может работать в госпитале, клинике или в школе. Он помогает людям с теми или иными нарушениями психических функций.
- Могут ли психологи рекомендовать или назначать лекарства?
В некоторых случаях профессиональные психологи проходят дополнительную подготовку, чтобы иметь право использовать или назначать лекарства, если понимают, что они необходимы для работы с пациентами, например, при лечении тревожности. Но это возможно там, где подобное не противоречит законодательству страны.
- Когда стоит обратиться к психологу?
Такой специалист поможет человеку, если тот потерял мотивацию, постоянно волнуется или испытывает тревогу, лишен уверенности в себе, испытывает трудности в роли родителя или ощущает, что стоит на месте и не развивается.
Что лечит психиатр
Психиатрия — это раздел медицины, посвященный проблемам, связанным с психическим здоровьем, и изучающий их диагностику, лечение и профилактику. Соответственно, психиатр — это доктор или человек с медицинским образованием, получивший квалификацию в области психиатрии.
- Что делают психиатры?
Благодаря помощи психиатра человек способен справиться с серьезными нарушениями психического здоровья, в том числе и тогда, когда психолог по какой-то причине бессилен. Такой специалист имеет право назначить пациенту медикаментозное лечение — например, выписать рецепт для приобретения лекарств или направить на прохождение определенной медицинской терапии.
- Когда нужно обращаться к психиатру?
Существуют разные признаки того, что человек нуждается в помощи психиатра. Например, если он живет в состоянии депрессии, испытывает трудности с концентрацией, наблюдает у себя навязчивые мысли или проблемы с принятием образа собственного тела, пытается как-то навредить себе, не может нормально спать.
В зависимости от законодательства той или иной страны, психиатр может иметь право принудительно госпитализировать человека, если посчитает это нужным.
Чем занимается психотерапевт
Психотерапия — это обобщающий термин, под которым понимают работу над проблемами психического здоровья с помощью разговора. Его ведут психиатры, психологи, другие специалисты в области психического здоровья или социальные работники. Психотерапию можно проводить в разных форматах, например, работать с отдельными людьми, парами, группами лиц или с целыми семьями.
- Что делает психотерапевт?
Он помогает людям преодолеть стресс, справиться с эмоциональными проблемами или трудностями в отношениях, избавиться от неприятных привычек. Для этого психотерапевты прибегают к различным видам психотерапии, каждый из которых использует собственный подход. К примеру, это может быть когнитивно-поведенческая терапия, психодинамическая психотерапия, арт-терапия, гипнотерапия и многие другие. Если квалификация позволяет, психотерапевт может использовать медикаментозное лечение.
Кроме того, существуют врачи-психотерапевты — это доктора, получившие квалификацию в области психиатрии, а затем прошедшие дополнительную подготовку. Их работа заключается в том, чтобы с помощью той или иной терапии лечить пациентов, страдающих от психических заболеваний.
- Когда нужно обращаться к психотерапевтам?
Если вы столкнулись с утратой близкого человека или иным травмирующим событием, подозреваете у себя наличие симптомов психического заболевания, подвергаетесь стрессу или переживаете значительные изменения в жизни. Кроме того, психотерапевты способны помочь тем, кто столкнулся с расстройствами пищевого поведения.
Важно: Если вам нужна помощь психотерапевта, то перед тем, как обращаться к конкретному специалисту, стоит узнать больше о его квалификации. Кроме того, если ищете профессионала в области психического здоровья, сперва уточните у лечащего врача, какой вид терапии вам рекомендован.
Что делать, если нужна психологическая помощь?
- Обратиться за консультацией и направлением к своему лечащему или семейному врачу.
- Связаться со страховой, чтобы узнать, покрывает ли ваша медицинская страховка консультации и прием у психолога или психиатра.
- Узнать, есть ли местные организации или специалисты, которые бесплатно оказывают психологическую помощь.
- Уточнить у работодателя, предоставляет ли ваша компания своим сотрудникам подобные услуги (обычно информацией об этом владеет HR-отдел).
- Можно получить поддержку от людей, которые столкнулись с похожей проблемой и создали объединения для взаимопомощи. Это могут быть группы поддержки, горячие линии или центры доверия.
Вы обращаетесь к психологу или иному специалисту в сложной ситуации?