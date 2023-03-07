«Мой ребенок хочет сидеть у окна». Я заплатила за комфортное место в самолете и отказалась поменяться с другими пассажирами

Долгий перелет — событие не из приятных. Особенно когда он выпадает на ночное время и перед пассажирами возникает задача поспать в сидячем положении. Облегчить участь можно, если купить билет в бизнес-класс или доплатить за кресло с дополнительным пространством для ног. Героиня нашей статьи выбрала второй способ, но зашла в салон самолета и обнаружила, что ее место занял подросток, а его мама стала настаивать, чтобы девушка уступила сыну.

Запланировала долгожданный отпуск

Привет! Меня зовут Эмили. Я работаю маркетологом в крупной компании и, к сожалению, редко позволяю себе брать отпуск. Последний раз я отдыхала 3 года назад и только недавно смогла высвободить в рабочем графике 2 недели на долгожданные каникулы. Я решила поехать на Гавайи, чтобы совместить ленивый отдых на пляже с активностями вроде хайкинга по национальным паркам. Одна проблема — я смогла достать билеты только на рейс из Нью-Йорка до Гонолулу, который длится почти 12 часов и отправляется рано утром. Предвидя прибытие в аэропорт в полусонном состоянии, я заранее купила билет на место с дополнительным пространством для ног. Так я смогла бы комфортно «доспать» положенное время уже в самолете, а когда проснусь — полюбоваться сверху бескрайним Тихим океаном. Когда билеты были куплены, я с головой погрузилась в планирование поездки и начала мечтать о долгожданном отдыхе. Увы, но уже в самолете я столкнулась с препятствием.

Обнаружила на своем месте других пассажиров

Встав рано утром, чтобы успеть на рейс, я предсказуемо не выспалась. К тому же перед этим я ворочалась всю ночь и никак не могла уснуть — обычное дело перед поездкой. Поэтому в такси до аэропорта уже предвкушала, как подремлю с комфортом на борту. Вот я захожу в самолет и — сюрприз! — вижу в своем кресле ребенка лет 12, зависшего в телефоне. Рядом сидит его мама. Я спрашиваю их, не перепутали ли они места. Показываю свой билет и номер кресла, а заодно и сама перепроверяю — вдруг спросонья ошиблась. Но нет, место было правильное. Мама ребенка просит уступить и, кивая на мальчика, добавляет: «В середине салона неудобно, а сынуля хочет сидеть у окна и смотреть на облака».

Правда, по нему это не было видно. Во время диалога ребенок молча глазеет в телефон, иногда панически тыкая в экран пальцами. Я отказываюсь и говорю маме, что прекрасно ее понимаю, поэтому и забронировала заранее комфортное место и доплатила за него. Но женщина никак не унимается.

Попыталась спокойно объяснить свою позицию

В той ситуации меньше всего я хотела ругаться посреди самолета. В салон заходили пассажиры, занимали места, а я уже в третий раз пыталась спокойно объяснить женщине, что это мое место и уступать я его не хочу, потому что рассчитывала поспать и тоже полюбоваться океаном и облачками. Но с каждой ответной репликой тон ее речи становился все агрессивнее. И вот уже на нас пялились пассажиры с соседних кресел. В следующие 20 минут на меня посыпалась куча упреков и оскорблений. Женщина поинтересовалась: «А у вас самой, девушка, вообще есть дети?» Я не растерялась и ответила, что это не ее дело, но в ответ получила, что, значит, их нет и поэтому я не понимаю, каково быть матерью. Потом она обратила внимание на мою якобы инфантильность, раз взрослый человек хочет любоваться облачками вместо того, чтобы просто перемещаться из пункта А в пункт Б. Еще под прицелом оказались мои манеры: «Могла бы и уступить ребенку! Жалко, что ли?»

В конфликт вмешались бортпроводники

Самолет почти заполнился, бортпроводники начали проверять салон перед вылетом, а спор все продолжался. Более того, на нас внимательно смотрели практически все пассажиры вокруг. Мои доводы не работали, женщина отказывалась освобождать место, а ребенок по-прежнему отрешенно смотрел в телефон. Мимо проходил бортпроводник, и я попросила его о помощи, показав билет и рассказав о ситуации. Бортпроводник объяснил женщине, что место у окна занято, и попросил ее с сыном пройти на свои места, согласно купленным билетам. Какое-то время она еще спорила, но потом подошла другая стюардесса и тоже попросила маму с ребенком удалиться. Тогда, страшно недовольные, они встали и прошли в середину салона. Примерно в этот же момент подоспел опаздывающий пассажир, которому принадлежало место рядом со мной (то, на котором как раз и сидела женщина). Интересно, как бы повернулась ситуация, приди он пораньше?

Рада, что наконец научилась отстаивать личные границы