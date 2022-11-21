Объясним, почему публично говорить о своих переживаниях в соцсетях нормально, а порой даже полезно

Раньше на ссоры с любимыми или на детские капризы люди жаловались своим близким друзьям, c ними же делились тревогами и страхами, а сейчас чаще идут писать пост в соцсетях. И вот уже подписчики в курсе, кто кого и чем обидел, в каком настроении человек сегодня проснулся и какие у него мечты. Не спешите осуждать, ведь на самом деле такое поведение может быть очень даже полезным для психики. Попробуем разобраться почему.

Искусство выражать эмоции: документировать и делиться

Старая добрая поговорка «Не помню — значит не было» в современном мире преобразовалась в «Не выложил — значит не было». Люди выкладывают в сеть все: моменты рождения детей, оплакивание любимых питомцев и выбор свадебного платья. Посты и видео по тегам #плачу, #счастье и #расставание неизменно набирают просмотры. Например, часто вирусными становятся ролики о том, как девушки переживают расставание с бывшими возлюбленными: плачут, лежа в кровати, рассматривают совместные фото и т. д. Если раньше такое поведение могло показаться странным и человека, который публично переживает какие-то события, осудили бы за несдержанность, то сегодня это считается нормой. Выражение отрицательных эмоций стало приемлемым наряду с позитивом. Да и почему нет, ведь плохие эмоции ровно так же, как и хорошие, являются неотъемлемой частью нашей жизни. Стремление показать, что все прекрасно, на небе исключительно светит солнышко, а семья всегда счастлива, лишь увеличивает пропасть между «я-реальным» и «я-идеальным», а итогом становится нарастающее чувство тревоги. Если же человек наберется храбрости и поделится чем-то, что могли ранее видеть только близкие, тем, что докажет, что он уязвим, неидеален, то он не только поможет себе самому, но и в некотором роде протянет руку кому-то другому, у кого есть схожие проблемы.

Мой двоюродный брат записал подобное видео со слезами. У него были проблемы, которыми, по сути говоря, вообще никто не занимался. И он точно сделал это не ради привлечения внимания. Это был его способ позвать на помощь. © HypeMan_Q / Reddit

/ Reddit Жизнь неидеальна, и мы не должны изображать ее такой. Зачем? Чтобы другие чувствовали, что они неудачники, так как у них нет идеальной счастливой жизни? Многим не хватает сочувствия, потому что они видят эти идеальные картинки, а сами страдают, вот и становятся ожесточенными. Так что нормально показывать не только счастливую сторону своей жизни, но и другую, не такую радужную. © F****RFunn / Reddit

Через соцсети по-настоящему можно делиться эмоциями

Долой скепсис: через сообщения и посты реально можно рассказать о своей боли или поделиться счастьем. И вот почему. Люди хорошо считывают положительные или отрицательные эмоции, которые их друзья выражают в своих сообщениях, и все это без помощи невербальных сигналов вроде языка тела или тона голоса. Зачем плакать и переживать в одиночестве, если есть люди, которые готовы выслушать и, может быть, даже помочь? Публичное выражение эмоций — это своего рода ритуал скорби, который помогает человеку понять, что он не одинок, а ведь для любого ритуала нужен свидетель, чтобы считать его действительно состоявшимся. Вот свидетелями и становятся все: друзья в соцсетях и люди, случайно зашедшие на страничку. Иногда открытое выражение мыслей и чувств помогает нам чувствовать себя лучше, а обратная связь дает возможность отнестись к проблеме как к опыту. Ведь теперь человек знает, что другие когда-то чувствовали и переживали то же самое.

Однажды я тоже так сделал. У меня был канал на YouTube, где я публиковал видео с моим первым попугайчиком — кореллой. Но когда попугая не стало, мне нужно было объяснить подписчикам, почему я больше не могу публиковать видео. И тут внутри что-то надорвалось, я просто начал плакать. © norse_god69 / Reddit

Вы не стесняетесь себя настоящего, а отношения с друзьями и знакомыми становятся более доверительными

Представьте: любой, кто зайдет на ваш канал или страничку, может увидеть вас с размазанной тушью. Какие эмоции у вас это вызывает? Если не чувствуете никакого дискомфорта, то не стесняйтесь транслировать подобные эмоции, ведь это не только дает эмоциональную разрядку, но и укрепляет связь, а также повышает доверие со стороны подписчиков — друзей и знакомых. Вы показываете, что вы обычный человек, что вы уязвимы, но вместе с тем милы: уставшая мама, запутавшаяся женщина, а не супергерой, который тащит на себе ворох проблем с улыбкой на лице и идеальным макияжем.

Я делал так в прошлом, потому что мне было очень грустно и одиноко и я хотел, чтобы кто-то утешил меня. Но не было никого, к кому я мог бы лично обратиться. Люди говорят: «Зачем записывать, как ты плачешь, и публиковать это?» Но затем эти же люди спрашивают: «Эм-м, почему человек не поделился, что ему было тяжело?» © frumiouswinter / Reddit

Забудьте миф о том, что плачут только слабаки. Плачут все

EllenTube / Ferrari Press / East News , Invision / Invision / East News

Есть давний стереотип о том, что сильные духом люди, а особенно мальчики, не должны плакать. Стойко, как Брэд Питт на этом фото выше, переносить все тяготы, стиснув зубы. Что остается? Заталкивать свои чувства глубоко внутрь, эмоционально отдаляться от своих близких, а то и еще хуже — заниматься самолечением, не всегда полезным для здоровья. Между тем плач — это древнейший и мощнейший механизм, позволяющий нам снять стресс и эмоциональную боль. А человек, который «держится до последнего», потому что плакать якобы стыдно, просто оказывает себе медвежью услугу. Именно плач, вызванный искренними эмоциями, высвобождает окситоцин и эндорфины, а вот тем слезам, которые вызваны, например, попаданием в глаз реснички, такое волшебство неподвластно. Плач стимулирует выработку эндорфинов, поэтому, хорошенько поревев, мы чувствуем себя лучше. Так зачем же отказывать себе в такой мелочи? Выходит, что плачут не слабаки, а умницы, которые умеют грамотно снимать стресс и заботятся о сохранении своего психического здоровья. Так что лучше, как Дженнифер Энистон, открыто говорить о своих проблемах и плакать на глазах у всего мира.

Я рос с убеждением, что плакать — это плохо. Вы смотрели мультфильм «Головоломка»? Смысл существования персонажа Печаль состоял в том, чтобы предупреждать людей, что героине нужна поддержка или утешение. Может быть, эти «плачущие видео» просто современная интерпретация банального обращения за утешением? Я за здоровое общество, где люди могут выражать весь спектр эмоций без какого-либо осуждения. © teejaygreen / Reddit

Звезды тоже это делают

Эмоциональное самовыражение считают важным и звезды мировой величины. Так, певица Сиа

написала трогательное и слезное послание, рассказав о хронических болях, которые ее преследуют. Белла Хадид поделилась, что борется с повышенной тревожностью. Дрю Бэрримор поведала о том, что некоторые дни бывают в ее жизни трудными и не такими красивыми, как остальные. В таких случаях, по словам актрисы, мы плачем, а потом просто двигаемся дальше. И верно: у всех бывают плохие дни, а чувство потерянности — это вполне обычное дело. И ни статус, ни слава от этого не спасают.

Есть люди, которые хранят в галерее фото того, как они плачут. Думаю, это своеобразный способ отслеживать прогресс, откуда они пришли и с чего начали, чтобы никогда не возвращаться к тому состоянию, к причине этих слез. Мы все запечатлеваем на фото свои счастливые воспоминания, а кто-то делает это и с грустными тоже, вот и все. © Minniee / Quora

Можно ли отличить реальный крик о помощи от банального выпрашивания лайков и привлечения внимания?

Психологи справедливо заметили, что мы с вами не специалисты, поэтому вряд ли со стопроцентной уверенностью сказать, блефует человек или ему реально плохо. А потому к любому воззванию о помощи стоит отнестись максимально серьезно. Особенно если раньше человек отличался завидным оптимизмом и открыто не говорил о проблемах. У откровенных признаний в соцсетях, которые многие считают излишне драматичными, появился даже специальный термин — сэдфишинг. Но если проблема, о которой рассказывает человек, кажется вам высосанной из пальца и вы уверены, что по такому поводу вообще не стоит обращаться к аудитории, вспомните о том, что требовать внимания — это нормально. Не стоит с ходу пытаться обесценить эмоциональный опыт человека, опубликовавшего пост о том, что он до сих пор рыдает, вспоминая, как в 8-м классе у него высыпали прыщи. Благодаря постам с честным и эмоциональным рассказом о том, что вызывает страдания и тревоги, тысячи людей получают моральную поддержку от окружающих, а некоторые и вполне реальную помощь и дельные советы.

Мне было 14 лет, я была одна и очень страдала. Я хотела, чтобы кто-нибудь сказал мне, что все будет в порядке, но в реальной жизни это некому было сделать. Именно поэтому я записала видео, как я плачу, и поделилась тем, что меня расстраивает. Откликнулось много людей. Некоторые из них были просто дураками, желающими поиздеваться над маленькой девочкой, а вот другие записали для меня добрые ответы. Когда мне полегчало, я просто удалила видео. Но я запомнила, что иногда людям просто нужно несколько приятных слов. © Snerpahsnerr / Reddit

Когда вы заменяете идею поиска внимания на идею поиска поддержки, все становится намного логичнее. © lunaa981 / Reddit