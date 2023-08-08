Стилист рассказала, что больше не собирается прятать свой живот и не будет учить этому других женщин

Мы часто просматриваем советы от стилистов и простых пользователей сети о том, как можно с помощью одежды скрыть некоторые недостатки фигуры. Зачастую даже откладываем покупку приглянувшейся одежды до тех прекрасных времен, когда наконец-то сможем добиться «идеального» силуэта.

Стилист Ирина Пьянкова в своем блоге показывает, как можно элегантно и изящно одеваться тем, кто обладает нестандартной фигурой. Но недавно она выложила видео, в котором призналась, что научилась принимать особенности своего тела и отказывается его стеснятся. Как стилист она может визуально изменить силуэт с помощью одежды, но призывает не отказываться от себя и не осуждать других людей.

Ирина призывает всех жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым моментом, а не откладывать радость на будущее, надеясь на какие-то изменения. Только сам человек знает, что пришлось перенести его телу, поэтому давать советы другим людям как минимум неразумно. Сама Ирина больше не собирается прятать свой живот, скрывать руки или другие мнимые огрехи во внешности.

Видео собрало множество комментариев. Некоторые пользователи отнеслись к посту Ирины скептически.

И это все повод вывалить этот живот в ленту? Больше показать нечего? ©julia_justjulia

У меня нет пузика, хотя 4 беременности (2 неудачные и 2 детей) и ужасное эндокринное заболевание, которое лечила 8 лет! Так что это все не причины, а оправдания. © viktoriamamedova

Выглядит это видеообращение как минимум противно. Попадаются такие видео в ленте и ужасно становится. Скажем так, гордиться нечем. © _dashenka_lev_

Другие люди искренне восхищались стилистом.

Даже если бы этого ничего и не было, а был бы просто живот, да, может, он и не плоский, кому какая разница?! Ваш живот- ваше дело! С каким хотите, с таким и ходите! У меня, кстати, такой же! © lida_karas_

Когда я смотрю на вас, то в последнюю очередь думаю о животе или о чем-то вообще, касающемся вашей фигуры. Я смотрю на красивую, самодостаточную, яркую, стильную женщину, которая говорит всем, что каждая из нас уникальна! Спасибо вам за то, что вы вдохновляет нас! Вы прекрасны! © marinaanikina404

Я не производила детей и не собираюсь, операций никаких не переносила, у меня большой живот, и я не должна ни перед кем оправдываться! Господи, как будто вы что-то кому-то должны. Выглядите, как душе угодно! © amadeliee

В комментариях куча слов про «лень», но на деле, это просто про стандарты красоты. Взять тот же ренессанс, когда полные девушки были идеалом. © tatyana_poshatalova

Вы очень харизматичны. Прям приятно смотреть! Быть собой — это самое важное, чему мы должны научиться в жизни! © alya_dogova