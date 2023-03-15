История о том, каких результатов можно достичь, если четко следовать инструкциям и прислушиваться к своим близким

По статистике, 52 % людей получают на праздник по крайней мере один нежелательный подарок. Чтобы не расстраиваться из-за бесполезной безделушки, многие заранее составляют список, из которого гости и близкие могут выбрать подарок по своему вкусу. Но кому-то такая традиция кажется несуразной — якобы гораздо важнее проявить смекалку и сделать человеку сюрприз. Вот текст автора Григория Моисеева, который как нельзя лучше описывает проблему.

Однажды я понял, как важно слушать других. В позапрошлом году мой тесть поехал отдыхать на море и решил на обратном пути заглянуть в Петербург. Проведать дочь и посмотреть на Петродворец. Как человек тактичный, он сначала позвонил. — Что тебе привезти, доча? — спросил он по телефону умиротворенным голосом. Из трубки слышались плеск волн и крики чаек и веяло свежим морским воздухом.

— Ракушку. Маленькую красивую ракушку, — попросила моя жена.

— Хорошо, доча, — пообещал ей мой тесть.

И привез вместо этого две банки зеленой аджики.

— Это не аджика, а чудо настоящее, — ответил он в ответ на ее укоризненный взгляд. — Ей цены нет. Тут мой тесть, конечно, немного слукавил. В аэропорту оказалось, что из-за этих банок у него перевес ручной клади, и пришлось доплачивать. Рейс был с пересадкой, и там история с доплатой повторилась. Так что цена у аджики все-таки была. В грубом пересчете она составила примерно по 2 тысячи рублей за банку.

— А ракушка? — с робкой надеждой в голосе спросила моя жена.

— А она, прости, в багаж не поместилась, — виновато развел руками ее отец. И тут же гордо показал на банки: — Зато аджику привез!

— Но мы не едим аджику.

— Зато две банки,— терпеливо объяснил тесть.

— Что тебе подарить? — спросил я у жены накануне Дня святого Валентина.

— Что подаришь, тому и буду рада, — пожала она плечами.

— А чего бы тебе хотелось? — поменял я тактику.

— Ну, — замялась Лида, — есть одна вещь. Украшение.

— Какое? — заинтересовался я.

— Подвеска. Мне сложно словами описать.

— Тогда кинь ссылку.

— Но это будет слишком уж... — жена растерялась.

— Слишком уж удобно для всех? — подсказал я.

— Ты что, серьезно? Просто тупо подаришь ей то, что она прислала? — удивилась моя коллега Ирина, когда я рассказал ей и ее подруге Наташе про этот разговор.

— Так скучно и банально, — поддакнула Наташа. — Лучше бы парфюм какой-нибудь хороший подарил. Заморочился бы с выбором. Подобрал бы что-то интересное и индивидуальное. Вот это я понимаю, подарок.

— А если украшение, то хоть бы выбрал сам, — добавила Ирина. — А то — подвеска. По ссылке. Серьги бы лучше какие-нибудь подобрал.

Девушки мечтательно заглянули куда-то в потолок столовой. Насколько я понял, одной там пригрезились духи, а другой — серьги.

— Сын, ну нельзя же так! — возмутилась моя мама, когда в разговоре каким-то образом всплыла тема подарков. — Ты в кого у нас такой чурбан? Ну нужно же хоть как-то фантазию проявлять! Нельзя же просто пройти по ссылке и купить то, что тебе прислали.

У меня вертелся на языке, как мне кажется, справедливый вопрос: «Это почему?», но я сдержался. По опыту зная, что маму переубедить я не смогу, а вот беседа затянется раза в три.

— Посмотрел бы ей лучше часики наручные, — в голосе у мамы появилась какая-то теплая нежность, когда она произносила слово «часики». — Я тут такие хорошенькие в магазине нашла. Следующие полчаса мама рассказывала мне про часики.

15-го числа настроение у всех было так себе. Наташе муж подарил смешную футболку. Сидящую на диете Ирину супруг порадовал набором конфет. Мама кислым голосом сообщила, что отец купил ей чехол для телефона. А у нас дома царила гармония. Жене очень нравилась подвеска, которую я ей вручил. Глаза ее светились искренним счастьем, а на губах играла улыбка. Удивительно, чего можно добиться, если просто следовать инструкции.