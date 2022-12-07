Как женщины во всем мире используют «терапию криком», чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции

Иногда эмоции зашкаливают и хочется не просто высказаться, а громко крикнуть, выплеснув наружу весь негатив. Женщины во всем мире собираются в группы, чтобы шуметь сообща, даже открываются горячие линии для тех, кто не хочет рассказывать о проблемах, а хочет просто прокричаться. Давайте узнаем, почему же кричать бывает полезно и как делать это правильно, чтобы не просто горланить на всю округу, а получить терапевтический эффект. А в бонусах к статье расскажем о людях, которым крик помог выпустить пар.

А почему нельзя просто молча пережить неприятные эмоции?

Пережить все что угодно можно и молча, вопрос в том, какие будут последствия. И речь не только о психических, но и о физических заболеваниях, ведь, игнорируя эмоции и старательно запихивая их в дальний угол души ногами, мы лишь усиливаем их. Любые сильные ощущения — это мощные биологические силы, которые даны нам для выживания, так что не стоит их избегать. Эмоциональный взрыв, даже самая некрасивая сцена с битьем посуды и надрывным плачем, — это способ вашего тела и разума найти точку равновесия.



Почему в связке с эмоциями всегда идет физиология? Связь прямая: эмоция подавлена, но не прожита, она продолжает подтачивать нервы — блуждающему нерву поступает сигнал, и он реагирует, посылая звоночек в легкие, сердце и кишечник. Это необходимо для выживания в критической ситуации. С невыраженными эмоциями организм находится в постоянном стрессе, как будто рядом опасность.

И что теперь — постоянно плакать и кричать, когда хочется?

Нет, истошно кричать из-за разбитой чашки точно не стоит. Да и в целом эмоциональная несдержанность вряд ли сыграет вам на руку — только поможет прослыть скандальным человеком. А вот управлять гневом, как это было показано в одноименном фильме с Джеком Николсоном, стоит научиться.

Назовите эмоцию. Раздражительность, гнев и агрессия могут пересекаться, возникать одновременно или «посетить» вас по отдельности. Можно злиться, но не вести себя агрессивно, или разозлиться, не будучи раздражительным. Раздражительность — это состояние, при котором человек вспыльчив и легко раздражается или злится. Гнев — это уже эмоция, мощное чувство раздражения или неудовольствия. Если гнев выходит из-под контроля, бал правит агрессия, а это уже тип поведения. И вопрос не только в том, чтобы отличить злость от раздражения, важно понять первопричину. Посвятите несколько минут обдумыванию ответа на вопросы: «Почему у меня такая реакция? Почему я так себя веду?»

Раздражительность, гнев и агрессия могут пересекаться, возникать одновременно или «посетить» вас по отдельности. Можно злиться, но не вести себя агрессивно, или разозлиться, не будучи раздражительным. Раздражительность — это состояние, при котором человек вспыльчив и легко раздражается или злится. Гнев — это уже эмоция, мощное чувство раздражения или неудовольствия. Если гнев выходит из-под контроля, бал правит агрессия, а это уже тип поведения. И вопрос не только в том, чтобы отличить злость от раздражения, важно понять первопричину. Посвятите несколько минут обдумыванию ответа на вопросы: «Почему у меня такая реакция? Почему я так себя веду?» Дышите. Практикуйте диафрагмальное дыхание, эта практика очень простая и поможет вам успокоиться. Положите одну руку на грудь, а другую на живот. Нижняя рука должна двигаться, а верхняя оставаться неподвижной. 4 секунды вдыхаем через нос, чувствуя, как раздувается живот. Задерживаем дыхание на 2 секунды. Медленно выдыхаем через рот в течение 6 секунд. После 5 минут такого осознанного дыхания гормонов стресса в вашем организме будет куда меньше.

Признайтесь, что чувствуете, и не стесняйтесь этого. Допустим, начальник неправ, но прямо сейчас, во время совещания, бурно реагировать на это будет не очень верно с вашей стороны. Совет простой: если не сможете отреагировать мгновенно, не заглушайте окончательно эту эмоцию, не откладывайте ее и не уменьшайте ее значимость. Как только появится возможность, запишите пережитое в дневник или поделитесь с другом, с психологом или с тем, кому доверяете. Ваши эмоции перестанут вас разъедать изнутри, но при этом станут частью жизненного опыта.

Ясно, понятно, но кричать-то зачем?

Крик — метод, которым лечили психические расстройства еще 60 лет назад, так что выросло уже не одно поколение здоровых крикунов. Даже ученые (а они врать не будут) считают, что люди эволюционировали, получив уникальную способность использовать крик не только как сигнал об опасности, но и как позитивный знак, чтобы заявить о значимости события или эмоции. Крики удовольствия и радости присущи только человеку — такие мы сложные создания. Вспомните, как шумят фанаты на концертах звезд, вот и нам предстоит научиться издавать такой же веселый и полный эмоций звук. Он поможет нам выражать и контролировать сильные чувства.



Как думаете, почему спортсмены в спортзале кряхтят и громко выдыхают? Только для того, чтобы привлечь внимание фитоняшек? А вот и нет. Они поступают интуитивно, но верно: исследования подтвердили, что «боевой клич» увеличивает силу примерно на 7 % по сравнению с теми, кто его не издает. Аналогично и теннисисты охают, ведь звук помогает стабилизировать корпус и влияет на силу удара. Но лучшее в методе крика то, что он абсолютно бесплатный и доступен каждому — кричать можно в лесу, дома в подушку, когда громыхает поезд, когда в машине на полную катушку ревет музыка. Так вы точно никого не испугаете и не пожалеете о своем поступке.

А на партнера кричать можно?

Сразу успокоим: крик не является признаком плохих отношений. Если кричит партнер, ваш долг не как можно быстрее заткнуть уши, а постараться понять, откуда такие бурные эмоции, ведь просто так человек не станет производить такие нестерпимо громкие звуки.



Если крик необходим, чтобы выпустить пар и понять позиции друг друга, попытаться найти точки соприкосновения, то изредка такое поведение допустимо. Другое дело, если он стал привычным атрибутом любого, даже мелкого конфликта, вот в этом случае стоит бить тревогу, ведь чем больше вы кричите на кого-то другого, тем более беспомощным себя чувствуете. Приплюсуйте сюда чувство вины, которое обязательно подкрадывается после, и вот уже и до депрессивного расстройства рукой подать. Так что кричать лучше все же по-научному и выплескивая эмоции, а в конфликте с любимыми искать компромиссы и общаться конструктивно. Есть несколько дельных советов, чтобы научиться извиняться правильно, если сорвало на крик.



Извиняйтесь только тогда, когда действительно чувствуете вину. Если единственная причина извинений — как можно скорее вернуться к нормальной жизни, в которой партнер не ходит и не дуется, то поймите, что он не чурбан и почувствует вашу неискренность, а это только усугубит ситуацию.

Если единственная причина извинений — как можно скорее вернуться к нормальной жизни, в которой партнер не ходит и не дуется, то поймите, что он не чурбан и почувствует вашу неискренность, а это только усугубит ситуацию. Не защищайтесь и не оправдывайтесь. «Если бы ты купил шоколадную мороженку, как я просила, меня бы и не сорвало», — это мало похоже на искреннее сожаление, так что просто возьмите на себя ответственность за крик или обидные слова.

«Если бы ты купил шоколадную мороженку, как я просила, меня бы и не сорвало», — это мало похоже на искреннее сожаление, так что просто возьмите на себя ответственность за крик или обидные слова. Сделайте выводы. Что вы поняли после инцидента, что сделаете, чтобы он не повторился? Будьте терпеливы и не настаивайте на прощении, раны затянутся, а вы к этому времени, возможно, научитесь себя контролировать.

Тогда научитесь кричать правильно. Пожалуйста

Убедитесь, что вы никого не испугаете, даже кота. Итак, встаньте в позу воина, широко расставив ноги и вытянув вперед руки. Если вы чувствуете себя в подобной позе неуютно, тогда сядьте или лягте — самое главное, чтобы вам было комфортно. Если вы в помещении, найдите что-нибудь, что способно приглушить шум. Это может быть полотенце, плед, подушка, одеяло или даже просто рукав рубашки. Издайте максимально громкий звук. Ваш крик активирует симпатическую нервную систему, успокаивая разум и тело. Крик в буквальном смысле дарит голос вашим эмоциям, превращая их из чего-то безмолвного и создающего внутреннее напряжение в то, что физически можно услышать и почувствовать. Они становятся реальными, с ними можно работать. Специалисты уверяют, что многие люди даже не догадываются о том, насколько они расстроены и злы, пока не покричат. И в итоге поражаются шквалу эмоций, который вырывается наружу.

Запихнем весь гнев в маленькую коробку. Буквально

Если есть возможность покричать дома, заведите «ящик негатива». Это будет своеобразный контейнер для всего плохого. Иногда необходимо кричать не просто в пустоту, а глядя на что-то реальное, физическое. Так пусть это будет коробочка, а не муж или любимый кот, верно? Коробка нужна для того, чтобы в вашем теле и душе освободилось место для позитива. Итак, найдите подходящую коробку, прорежьте отверстие в верхней части, выложите изнутри тем, что может приглушить звук (подойдут даже носки или наволочки). Сверху наклейте обычные белые листы бумаги. Теперь перечислите все, что вас раздражает, можно фразами или словами вроде «бесит», «сердита», «разочарована», «раздражена». Напишите или нарисуйте что-то, что может принести вам положительные эмоции. Ну а дальше наклоняемся к коробочке и предаемся исцеляющему крику. По окончании можно поставить коробочку «хорошей» стороной к миру, а плохие эмоции вытряхнуть в окно.

Методом крика не брезговали Джон Леннон с Йоко Оно. Так что и нам с вами стоит попробовать, но помните, что крик не решит ваших проблем, он только поможет высвободить глубоко сидящие эмоции. А это лишь первый шаг. Возможно, потребуется терапия и помощь специалиста. Ну и конечно, контроль над эмоциями — только все это вкупе даст возможность чувствовать себя хорошо и каждый новый день встречать с улыбкой. Пробовали ли вы этот метод или у вас есть свои способы избавления от негатива?

Бонус № 1

Сижу в парке, неподалеку мамочка с тройней в коляске: один балуется, другой кричит, третий выкидывает игрушки. Мама мечется, а у самой прическа растрепана, синяки под глазами, прямо вот видно — устала. И в этот момент к ней подбегает четвертый и говорит, что он там чью-то игрушку сломал и надо пойти разобраться. Мама сделала грустный выдох, попросила сына сесть на скамейку, достала из-под коляски небольшую подушку, уткнулась в нее лицом и как давай орать в нее. Прооралась, спрятала подушку и со спокойным лицом пошла делать дела. © Палата № 6 / VK

Бонус № 2