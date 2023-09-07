10 секретов скандинавок, благодаря которым они даже стареют красиво

Женщины северных стран ставят в приоритет комфорт и внутреннюю гармонию. Для шведок, норвежек, датчанок и финок естественность куда важнее, чем следование навязанным трендам красоты. Как оказалось, многие лайфхаки по уходу за лицом и телом, которыми пользуются скандинавки, могут взять на заметку и жительницы других стран.

Используют румяна вместо тонального крема

Скандинавки практически не пользуются тональным кремом. Чтобы скрыть мелкие недостатки на коже, они используют консилер. Зато на румяна северные дамы не скупятся и наносят их даже на переносицу, что создает впечатление загара.

Делают брови темнее волос

Шведки, финки и другие скандинавки зачастую имеют светлые от природы волосы. При этом предпочитают делать свои брови на несколько тонов темнее. Благодаря этому лицо становится более выразительным и не нуждается в лишнем макияже. Чтобы брови выглядели естественно, скандинавки используют не краску, а пудру или гель.

Выбирают крема с маслом из печени акулы

Даже когда дело касается ухода за кожей, скандинавки придерживаются минимализма. В их арсенале может быть всего одна баночка крема, и ее будет вполне достаточно. И чаще всего в состав этого крема входит сквален — масло печени акулы, которое быстро и эффективно увлажняет кожу. Его добавляют также в шампуни и даже в блеск для губ.

Уделяют особое внимание коже шеи и зоны декольте

Безусловно, уход за кожей лица и рук важен. Однако жительницы северных стран не забывают о том, что шея и зона декольте подвержены старению намного сильнее. Виной тому естественная потеря коллагена и эластина с возрастом. При правильном уходе можно избежать преждевременного старения этих зон. Молодость помогут сохранить: сбалансированное питание, ежедневное увлажнение кожи и солнцезащитный крем (как минимум, 30 SPF).

Спокойно обходятся без яркого макияжа

Девушки и женщины Скандинавии во всем придерживаются правила «Лучше меньше, да лучше». Даже Ребекка Фергюсон и Алисия Викандер, ставшие знаменитыми в Голливуде, выбирают минимализм и отдают предпочтение сдержанному мейкапу со спокойными цветами и оттенками. Кстати, в Финляндии есть поговорка: «Если ты счастлива, то твое лицо излучает сияние, которого невозможно достичь с помощью макияжа».

Отдают предпочтение натуральной косметике

Домашняя, сделанная вручную и экологически чистая косметика пользуется в странах Скандинавии огромным успехом. Зимы в северных краях суровые, и многие поколения женщин, чтобы защитить кожу, использовали природные средства. Современные жительницы северных стран выбирают шампуни без сульфатов и парабенов, которые лишают волосы влаги и вызывают сухость кожи головы.

Используют спрей вместо тонера

Для быстрого очищения кожи лица шведки, датчанки и другие скандинавки используют мист, который также известен как спрей или дымка. В отличии от привычного всем средства для умывания типа тонера, спрей легче наносится, увлажняет кожу и придает ей свежесть.

Заплетают волосы в хвост зимой

Чтобы защитить волосы от воздействия мороза, финки завязывают хвостик или собирают волосы в пучок на макушке, а потом уже надевают шапку. Таким образом прическа защищена от статического электричества. А чтобы избежать сухости, скандинавки не забывают увлажнять волосы специальным спреем.

Охлаждают лицо по утрам

Пока во всем мире продолжает набирать популярность лимфодренажный массаж камнями, направленный на устранение первых возрастных изменений, в скандинавских странах женщины просто умывают лицо холодной водой. Также они редко наносят очищающие средства на лицо по утрам, поскольку уверены в том, что во время сна кожа восстанавливается сама по себе и создает естественный защитный барьер. Умывание холодной водой способствует разглаживанию поверхностных морщин, устраняет отечность и сводит к минимуму появления расширенных пор. И оказывает благоприятное воздействие на нервную систему не хуже массажа.

Используют лед вместо патчей

В то время как женщины по всему миру используют патчи для глаз, скандинавские красавицы массируют кожу на лице кубиками льда. Секрет прост: завернуть небольшой кусочек льда в марлю и круговыми движениями проводить от внутренних уголков глаз к бровям. Благодаря этому улучшается кровообращение, а кожа приобретает здоровое сияние.