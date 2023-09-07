10 секретов скандинавок, благодаря которым они даже стареют красиво
Женщины северных стран ставят в приоритет комфорт и внутреннюю гармонию. Для шведок, норвежек, датчанок и финок естественность куда важнее, чем следование навязанным трендам красоты. Как оказалось, многие лайфхаки по уходу за лицом и телом, которыми пользуются скандинавки, могут взять на заметку и жительницы других стран.
Используют румяна вместо тонального крема
Скандинавки практически не пользуются тональным кремом. Чтобы скрыть мелкие недостатки на коже, они используют консилер. Зато на румяна северные дамы не скупятся и наносят их даже на переносицу, что создает впечатление загара.
Делают брови темнее волос
Шведки, финки и другие скандинавки зачастую имеют светлые от природы волосы. При этом предпочитают делать свои брови на несколько тонов темнее. Благодаря этому лицо становится более выразительным и не нуждается в лишнем макияже. Чтобы брови выглядели естественно, скандинавки используют не краску, а пудру или гель.
Выбирают крема с маслом из печени акулы
Даже когда дело касается ухода за кожей, скандинавки придерживаются минимализма. В их арсенале может быть всего одна баночка крема, и ее будет вполне достаточно. И чаще всего в состав этого крема входит сквален — масло печени акулы, которое быстро и эффективно увлажняет кожу. Его добавляют также в шампуни и даже в блеск для губ.
Уделяют особое внимание коже шеи и зоны декольте
Безусловно, уход за кожей лица и рук важен. Однако жительницы северных стран не забывают о том, что шея и зона декольте подвержены старению намного сильнее. Виной тому естественная потеря коллагена и эластина с возрастом.
При правильном уходе можно избежать преждевременного старения этих зон. Молодость помогут сохранить: сбалансированное питание, ежедневное увлажнение кожи и солнцезащитный крем (как минимум, 30 SPF).
Спокойно обходятся без яркого макияжа
Девушки и женщины Скандинавии во всем придерживаются правила «Лучше меньше, да лучше». Даже Ребекка Фергюсон и Алисия Викандер, ставшие знаменитыми в Голливуде, выбирают минимализм и отдают предпочтение сдержанному мейкапу со спокойными цветами и оттенками.
Кстати, в Финляндии есть поговорка: «Если ты счастлива, то твое лицо излучает сияние, которого невозможно достичь с помощью макияжа».
Отдают предпочтение натуральной косметике
Домашняя, сделанная вручную и экологически чистая косметика пользуется в странах Скандинавии огромным успехом. Зимы в северных краях суровые, и многие поколения женщин, чтобы защитить кожу, использовали природные средства.
Современные жительницы северных стран выбирают шампуни без сульфатов и парабенов, которые лишают волосы влаги и вызывают сухость кожи головы.
Используют спрей вместо тонера
Для быстрого очищения кожи лица шведки, датчанки и другие скандинавки используют мист, который также известен как спрей или дымка. В отличии от привычного всем средства для умывания типа тонера, спрей легче наносится, увлажняет кожу и придает ей свежесть.
Заплетают волосы в хвост зимой
Чтобы защитить волосы от воздействия мороза, финки завязывают хвостик или собирают волосы в пучок на макушке, а потом уже надевают шапку. Таким образом прическа защищена от статического электричества. А чтобы избежать сухости, скандинавки не забывают увлажнять волосы специальным спреем.
Охлаждают лицо по утрам
Пока во всем мире продолжает набирать популярность лимфодренажный массаж камнями, направленный на устранение первых возрастных изменений, в скандинавских странах женщины просто умывают лицо холодной водой. Также они редко наносят очищающие средства на лицо по утрам, поскольку уверены в том, что во время сна кожа восстанавливается сама по себе и создает естественный защитный барьер.
Умывание холодной водой способствует разглаживанию поверхностных морщин, устраняет отечность и сводит к минимуму появления расширенных пор. И оказывает благоприятное воздействие на нервную систему не хуже массажа.
Используют лед вместо патчей
В то время как женщины по всему миру используют патчи для глаз, скандинавские красавицы массируют кожу на лице кубиками льда. Секрет прост: завернуть небольшой кусочек льда в марлю и круговыми движениями проводить от внутренних уголков глаз к бровям. Благодаря этому улучшается кровообращение, а кожа приобретает здоровое сияние.
Казалось бы, что может быть общего между сдержанными скандинавками и знойными бразильянками? Но, как оказалось, жительницы южной страны также отдают предпочтение натуральной красоте. Правда, у них есть свои собственные секреты.