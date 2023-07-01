10 хитростей, благодаря которым испанки остаются горячими штучками в любом возрасте

Испанки ассоциируются у многих с красотой и пылкостью. Хотя это, конечно, стереотип, но в нем заключается истина. Испанские женщины очень уверены в себе и владеют секретами своей идентичности, которые могут сильно удивить иностранок.

1. Делают натуральные патчи для кожи под глазами

Многие привыкли к использованию гелевых патчей для борьбы с проблемными участками вокруг глаз. Однако, если вы оказались без них под рукой, не отчаивайтесь, ведь существует природный аналог, который также поможет избавиться от темных кругов и отечности под глазами. Испанки рекомендуют использовать тонкие ломтики охлажденного картофеля, которые следует приложить к области вокруг глаз на 10–20 минут. Этот освежающий компресс рекомендуется делать 3 раза в неделю.

2. Почти не пользуются духами

При упоминании парфюмерии большинство людей сразу же думают о Франции, но стоит отметить, что в Испании так же было создано множество всемирно известных ароматов. Есть мнение, что в этой стране отсутствует настоящая парфюмерная культура. Испанские женщины почти не используют духи, но если все же хотят чем-то «набрызгаться», то предпочитают доступные по цене варианты с чувственными и сладкими ароматами.

3. Обожают оливковое масло

В Испании женщины утверждают, что для получения прекрасного внешнего вида достаточно высыпаться и употреблять в больших количествах оливковое масло. Ввод в рацион этого масла не только помогает сохранить упругость кожи, но и дает антивозрастной эффект. Кроме того, масло обладает увлажняющими свойствами и придает коже здоровое сияние.

4. Часто носят льняную одежду

Летом на юге Испании многие женщины предпочитают носить одежду из легких хлопчатобумажных и льняных тканей. Такой выбор местных жительниц обусловлен климатом региона, где бывает очень жарко. Кроме того, испанские женщины часто предпочитают носить белую одежду, так как в нарядах светлых тонов проще переносить жару.

5. Не ходят в кроссовках по городу

Сегодня уже никого не удивить сочетанием кроссовок с повседневной или деловой одеждой, ведь это стильно и удобно. Однако некоторые иностранцы, пребывая в Мадриде, замечают, что местные жители используют кроссовки исключительно для спортивных тренировок. В городе же они предпочитают носить нейтральные кеды, которые прекрасно сочетаются с любой одеждой.

6. Избегают яркой помады и могут вообще не красить губы

Интенсивная красная помада часто ассоциируется со страстными натурами. Однако этот образ больше соответствует французским женщинам, в то время как испанки предпочитают натуральный вид губ. Они сконцентрированы на подчеркивании глаз с помощью макияжа и просто обожают подводку и стрелки. Если испанские женщины все-таки решают завершить макияж помадой, то в приоритете у них оказываются нюдовые и бронзовые оттенки.

7. Ценят естественный вид волос

Девушки с прямыми волосами мечтают о кудрях, в то время как обладательницы вьющихся волос стремятся их выпрямить с помощью утюжка. Однако испанские женщины обычно не пытаются изменить природную текстуру волос и предпочитают подчеркивать естественные локоны с помощью легких спреев. Некоторые отмечают, что испанки редко окрашивают волосы в блонд. И если они решают изменить свой цвет волос, то выбирают яркие оттенки.

8. Предпочитают плавать, а не загорать

Испанские женщины относятся к загару с осторожностью. Они осознают важность защиты от солнечных лучей и активно используют солнцезащитные кремы. Кроме того, они избегают солнца в самые жаркие часы, например во время сиесты. На пляже многие местные жительницы предпочитают проводить время в воде, а не на шезлонге. В Испании считают, что для красоты кожи соленая вода имеет большее значение, чем прямые солнечные лучи.

9. Одеваются консервативно

Пляжная одежда, например шорты и шлепанцы, всегда выдают туриста в Испании. Местные же женщины носят брюки, длинные юбки, рубашки с воротником. Одежда испанок консервативна и не похожа на ту, что иностранцы берут в отпуск.

10. Не меняют дневной стиль в одежде на вечерний

Многие женщины во всем мире привыкли в дневное время ходить в повседневной, более простой и удобной одежде, а для вечерних мероприятий переодеваться в роскошные коктейльные платья или элегантные блузы. А вот испанки всегда выглядят как с иголочки, будь то день или вечер. Собираясь на вечеринку, они могут лишь добавить к своему образу каблуки и более яркий макияж, а их повседневная одежда выглядит подходящей и для вечеринок.