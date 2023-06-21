10 хитростей, благодаря которым итальянки и в адскую жару остаются стильными и свежими, как майские розы

Внешний вид итальянок обычно вызывает легкую зависть у остальных женщин. В любом возрасте они умудряются выглядеть элегантно и стильно. Даже в удушающую летнюю жару, когда все вокруг плавится под лучами солнца, уроженки Италии кажутся свежими и бодрыми. Их стильные фишки точно стоит взять на заметку этим летом.

Предпочитают однотонные наряды

Итальянки стараются избегать ярких и кричащих нарядов. Если на улице, цокая каблучками, идет дама в цветастом сарафане и широкополой соломенной шляпе, то большинство окружающих примут ее за туристку. Даже летний гардероб уроженок Апеннинского полуострова в основном состоит из однотонных нарядов спокойных цветов. А черное платье, подогнанное по фигуре, выглядит идеально и в шикарном ресторане, и на сельской ярмарке.

Умеют обыгрывать яркие аксессуары

Чтобы однотонные наряды не выглядели скучно, итальянки «прокачивают» образ с помощью драгоценностей, шелковых шарфов, дорогих солнцезащитных очков, роскошных сумочек и необычных шляпок. Главное, чтобы элементы сочетались друг с другом. Даже дамы старше 50 лет не стесняются появиться на людях с броской сумкой или легкомысленным шарфиком. Выбирая украшения, итальянки отдают предпочтение тяжелым цепочкам, кулонам и серьгам из золота или других драгоценных металлов. На фоне однотонного наряда такие детали смотрятся особенно выигрышно.

Создают разные ансамбли на базе белой футболки

Итальянки уверены, что классическая белая футболка прекрасно сочетается с любыми вещами. C джинсами или свободными брюками она создаст классный повседневный и образ. А если надеть ее с черными брюками и нарядным жакетом, то получится более официальный наряд. Главное правило — купить дорогую футболку из качественного хлопка. Она не растянется за пару носок и не будет выглядеть неряшливо.

Выбирают дорогую и удобную обувь без высокого каблука

Мощеные итальянские улочки, жара и шпильки не слишком хорошо сочетаются. Поэтому босоножки на платформе и сандалии стали неотъемлемой частью летнего гардероба почти каждой итальянки. Особой любовью местных женщин пользуются сандалии с перемычкой между пальцами. Только не простенькие варианты из пластика или других дешевых материалов, а кожаные модели с аккуратным декором. Такая обувь отлично подходит к легким летним нарядам.

Никогда не забывают о помаде

Итальянки в любое время года отдают предпочтение красной помаде. Правда, летом они стараются выбирать коралловые или оранжевые оттенки. Такой макияж отлично смотрится как на залитом солнце пляже, так и в освещенном свечами ресторане.

Не делают маникюр летом

Многих женщин даже отпуск не заставит пропустить еженедельный визит в маникюрный салон. Но вот итальянки не уделяют столько внимания своим ногтям. Это не значит, что они вообще отказываются от маникюра, просто относятся к нему гораздо спокойнее.

Мало на что променяют черный слитный купальник

Черный слитный купальник — это неувядающая классика итальянских пляжей. Такой купальный костюм выглядит одновременно скромно и элегантно. А благодаря интересной отделке или ярким аксессуарам он не будет казаться скучным.

Юбка может быть короткой, но декольте должно быть скромным

Даже летом итальянки стараются избегать излишне откровенных нарядов. Девушки еще могут примерить короткие платья или юбки, демонстрирующие ноги, но глубокое декольте здесь считается моветоном. Вырез на платье или блузке должен быть скромным, даже если речь идет о курортном городе. В противном случае даму будут сопровождать укоризненные взгляды прохожих. Более того, ее могут даже не пустить в магазин или другое публичное заведение.