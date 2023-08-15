10 секретов, благодаря которым итальянки и в жару, и в холод выглядят шикарно

Итальянские дамы часто вызывают легкую зависть у других женщин. Ведь они умеют выглядеть элегантно и стильно независимо от возраста. Даже в жаркое лето, когда все вокруг плавится на солнце, итальянки выглядят свежо и энергично. А значит, их модные хитрости однозначно стоит взять на заметку.

Создают разные сочетания на базе белой футболки

Итальянские женщины считают, что обычная белая футболка идеально сочетается с любой одеждой. Если надеть ее с джинсами или свободными брюками, получится стильный повседневный наряд. А если подобрать черные брюки и добавить нарядный жакет, можно создать более официальный образ. Главное правило — выбирать качественную футболку из хорошего хлопка. Такая одежда не потеряет форму после нескольких стирок и всегда будет выглядеть аккуратно.

Умело обыгрывают яркие аксессуары

Итальянки часто выбирают однотонную одежду. Чтобы такие наряды не казались скучными, они «прокачивают» их с помощью украшений, шелковых шарфов, дорогих солнечных очков, роскошных сумок и необычных шляп. И безусловно следят, чтобы все аксессуары гармонировали между собой. Даже женщины старше 50 лет не боятся выходить на улицу с яркой сумкой или легким шарфом. При выборе украшений они предпочитают массивные цепочки, кулоны и серьги из золота или других драгоценных металлов. В сочетании с однотонной одеждой эти детали выглядят особенно эффектно.

Выбирают дорогую и удобную обувь без высокого каблука

Дороги из брусчатки, высокие температуры и туфли на высоких каблуках — не лучшее сочетание. Именно поэтому удобные босоножки на платформе и стильные сандалии стали обязательной частью летнего гардероба практически каждой итальянки. Особую привлекательность для местных жительниц представляют сандалии с перемычкой между пальцами. Речь идет не о простых моделях из пластика или других дешевых материалов, а о кожаных вариантах с аккуратным декором. Такая обувь отлично сочетается с летними нарядами.

Предпочитают натуральные брови

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Mondadori Portfolio / Sipa USA / East News

Один из главных секретов красоты, который итальянки передают из поколения в поколение, — не трогать брови. Они стремятся сохранить естественность этой части лица и не гоняются за аккуратной формой и четко прорисованным контуром. Если итальянки и берут в руки пинцет, то не делают акцент на изгибе бровей. Вместо этого они предпочитают придать им естественную и слегка округлую форму.

Никогда не забывают о помаде

Итальянские женщины предпочитают красную помаду вне зависимости от времени года. Однако в летний период они чаще выбирают оттенки кораллового или оранжевого цвета. Такой макияж прекрасно смотрится как на солнечном пляже, так и в уютном освещении ресторана.

Не делают маникюр летом

Даже во время отпуска многие женщины не пропускают визит в маникюрный салон. Однако итальянки не отдают своим ногтям особого приоритета. Это не означает, что они совсем не следят за маникюром. Просто они относятся к этому вопросу более спокойно.

Выбирают черный слитный купальник

Черный однотонный купальник — классика итальянских пляжей. Такой купальник создает сдержанный и изящный образ. А с помощью уникальных деталей или ярких аксессуаров, он не будет казаться скучным.

Не экономят на белье

Итальянки утверждают, что каким бы дорогим не был наряд, образ не будет шикарным, если под ним слишком скромное нижнее белье. Поэтому они всегда предпочитают надевать роскошные комплекты. Будучи невидимым для окружающих, изысканное белье способно подарить своей обладательнице горделивую осанку и уверенность в себе. А именно этим самоощущением и славятся итальянки.