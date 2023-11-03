12 доказательств того, что Нидерланды — это не только тюльпаны и каналы

Нидерланды редко у кого ассоциируются с чем-то загадочным и непонятным. Почти все знают, что эта страна — родина Рембрандта и Ван Гога, а лишь заслышав ее название, мы представляем себе узкие каналы Амстердама и засаженные тюльпанами поля. При этом даже опытных путешественников некоторые особенности жизни здесь поначалу ввергают в ступор.

Для того чтобы воспользоваться общественным туалетом, надо обладать немалой отвагой

На улицах можно встретить как обычные платные туалеты, так и открытые кабинки, как на фото выше, где любой желающий может справить малую нужду, не потратив ни цента. Особенной популярностью такие места пользуются во время проведения фестивалей и больших праздников. Далеко не каждый приезжий отваживается посетить местные туалеты, но предназначены они не только для мужчин. Благодаря нидерландской изобретательнице Мун Зейп у женщин теперь есть специальное приспособление «Пи-Мэйт», которое позволяет им пользоваться писсуарами.

В Амстердаме не обращают внимания на сорняки и другую зелень

Просто дикие заросли прямо посреди города. © lawjamba / Reddit

Некоторых пользователей сети изумляют заросли сорной травы на улицах Амстердама, так как в других европейских городах такое встречается достаточно редко. Видно, местных жителей вполне устраивает соседство с таким кущами.

Требуется некоторое время, чтобы постигнуть все правила местного этикета

В Нидерландах близкие друзья порой приветствуют друг друга троекратным поцелуем. Главное, при этом соблюдать несколько основных правил, чтобы случайно не попасть впросак. Во-первых, начинать поцелуи следует с левой щеки; во-вторых, не стоит целовать визави в щеку — достаточно просто чмокнуть воздух возле лица. Кроме того, поцелуи не приветствуются на работе, даже если вы поздравляете доброго друга с днем рождения.

Здесь довольно равнодушно относятся к вопросам ухода за собой

Девушки в Нидерландах стараются не перебарщивать с макияжем. Вместо того чтобы скрывать какие-то недостатки кожи под слоем косметики, они просто побольше времени проводят на свежем воздухе, благодаря чему на лице появляется здоровый яркий румянец. Маникюрные салоны здесь пользуются далеко не такой популярностью, как в других странах, а все потому, что многие нидерландки просто не делают маникюр и вообще с трудом себе представляют, как можно заниматься повседневными делами с длинными, наращенными ногтями.

Ванные комнаты в Нидерландах — это нечто особенное

Ванные комнаты в старых домах могут вызвать приступ клаустрофобии даже у самого флегматичного посетителя туалета. Кстати, до середины прошлого века в нидерландских домах вообще редко обустраивали отдельную ванную комнату, поэтому некоторые люди размещали раковину прямо в спальне. Даже сейчас эти помещения остаются достаточно компактными, поэтому ванна здесь скорее роскошь и большинство людей могут установить только душевую кабину. Другая отличительная особенность туалета — это специальный календарик, в котором отмечены дни рождения всех друзей и близких. Кстати, некоторые нидерландцы специально заглядывают в эту комнату, чтобы проверить в календаре, не забыл ли про них хозяин дома.

Была в Амстердаме проездом, и подружка предложила у нее переночевать, чтобы на отель не тратиться. Я вся вспотела с дороги и попросилась ополоснуться. Шмыгнула в ванную, заперла дверь — и скорее в душ. Намываюсь в свое удовольствие и вдруг слышу какие-то звуки посторонние. Я отдернула занавеску и аж обомлела: у раковины спокойно намыливает руки муж подруги, которого я, между прочим, вижу в третий раз в жизни. Джентльмен мило улыбнулся и, узрев мою потрясенную физиономию, галантно удалился. Так я выяснила, что в ванной моей подруги не одна, а целых три двери, две из которых ведут в спальни, а третья — в холл.

Будущую половинку здесь предпочитают искать в кругу друзей

Нидерландцы обычно ищут себе пару в кругу друзей, ведь так они могут хорошо узнать будущую половинку еще до начала романтических отношений. Здесь предпочитают не тратить время на флирт и глупое заигрывание, а сразу выкладывают все карты на стол, рассказывая, заинтересованы ли они в серьезном романе или ждут простой интрижки. Кстати, на первое свидание может пригласить приглянувшуюся персону как мужчина, так и женщина.

На романтическом свидании стоит быть готовым к провокационным вопросам

На свидании в Нидерландах стоит быть готовым к весьма откровенным вопросам, пусть даже вы встретились в первый раз и нежные чувства только зарождаются. Просто мужчины и женщины здесь предпочитают не тратить время зря и сразу выяснить все важные моменты. Кстати, разделить на двоих один десерт, молочный коктейль или даже чайный пакетик считается здесь очень романтичным.

Увидеть фазана в Нидерландах — обычное дело

По словам местных жителей, фазаны пасутся практически везде: в парках, вдоль дорог и по берегам прудов, где растет тростник.

Креативности местных рекламщиков можно только позавидовать

Похоже, они зашли слишком далеко со своей рекламой. © tralalalalex / Reddit

Сегодня увидел в Амстердаме рекламную подлодку. © junn0 / Reddit

Только здесь вы можете увидеть висящий на фонарном столбе велосипед вместо билборда и огромною зеленую субмарину, рекламирующую сеть ресторанов быстрого питания.

Тату можно сделать прямо в музее

В музее Рембрандта в Амстердаме теперь можно набить татуировку по мотивам картин художника. Этот проект был создан для приобщения людей к искусству и для того, чтобы отдать дань уважения талантливому представителю золотого века голландской живописи.

Нидерландское чувство юмора ходит за руку с сарказмом

Заметил новый необычный знак в Амстердаме. © hugop112 / Reddit

Туристам шутки местных могут показаться слишком грубыми и нетактичными. Но, поверьте, нидерландцы не хотят никого обидеть. Сарказм тоже часть их культуры. Даже знаки дорожного движения передают всю прелесть нидерландского юмора. Например, на знаке для велосипедов, который вы видите на фото выше, написано: «Водные велосипеды — прямо в канал». Мы живем в Гааге. Из всего нашего дома самыми сварливыми оказались мы. Нидерландцы намного терпимее относились и к ночному шуму, и к сомнительным запахам из соседних заведений, и к протечкам в крыше. Но обрадовались, что в доме завелись мы. И всегда поддерживают, подписывают наши жалобы. Очень милая страна и доброжелательный, приятный народ. © Татьяна Лобанова / ADME

Местные жители до безумия не любят стоять в очередях