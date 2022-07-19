12 повседневных привычек австралийцев, которые живут счастливо и не парятся о том, что подумают о них другие люди

Австралия — это не только место, где всегда светит солнце, много пляжей, а жители поголовно занимаются серфингом. У этой страны есть множество других отличительных черт. Для некоторых животных Австралия является единственной естественной средой обитания, например, для утконосов. И даже звезды в небе там совершенно другие — не те, к которым мы привыкли в Северном полушарии. Поэтому вполне логично, что у австралийцев есть особенности и привычки, свойственные только им.

Нам в ADME стало любопытно, как живут австралийцы, находящиеся на 11-м месте в рейтинге самых счастливых людей на планете.

Утепляются дома, чтобы не замерзнуть

Немного про зиму в Австралии: во-первых, она длится с июня по август, а во-вторых, несмотря на стереотипы о том, что в стране всегда жарко, зимой там этим и не пахнет. Среднегодовая температура колеблется в районе 22 градусов, а зима не очень суровая. Но в домах людям нужны теплые вещи, да и привычными во всем мире тапочками не обойтись, ведь здания строятся без отопления. Так что зимой в Австралии свитер и угги могут оказаться весьма кстати.

Не оставляют чаевые

Культура чаевых чужда Австралии. Получив счет в ресторане, клиент не увидит там никаких строк о дополнительной плате за обслуживание. Чаевые там являются сугубо добровольными — никто не будет кривиться, если их не получит.

Едят соленую пасту из дрожжей

В Австралии есть весьма специфическое национальное блюдо — веджимайт. Это темно-коричневая паста из дрожжевого экстракта. Очень соленая, с горьким послевкусием. В то время как в остальном мире на хлеб намазывают шоколадные или арахисовые пасты, в Австралии предпочитают соленый веджимайт.

Везде ходят босиком

В целом в мире норма — ходить в обуви, но так принято далеко не везде. В австралийских городах людей босиком можно встретить за пределами пляжа. Там регулярно убирают, нет лишнего мусора на дороге, поэтому жители Австралии без проблем ходят босиком и просто по городу, заходят в торговые центры и магазины. И при этом ни одного изумленного или косого взгляда не встретишь.

Тщательно следят за чистотой подошв ботинок

Так как в Австралии особенная экосистема и множество видов животных и растений обитают только там, существуют строгие правила по въезду на континент. При въезде в страну сотрудники таможни очень тщательно контролируют, чтобы все предметы из багажа были чистыми, без следов грунта и семян растений. Проверяют даже подошвы ботинок, чтобы быть уверенными. Чистую обувь можно ввозить без проблем, а вот грязную — нельзя, не пропустят.

Подбирают мебель на улице

В Австралии для того, чтобы обставить дом, необязательно ходить по магазинам, как во всем мире. Если какой-то предмет мебели или техника, например диван или холодильник, в хорошем состоянии перестали устраивать прежних владельцев, их выставляют на улицу, где любой может забрать их свободно себе домой.

Не используют замки

В Австралии принято доверять друг другу, а не ждать подвоха за каждым углом. Распространена даже такая практика, как оставлять открытыми двери в домах и машины. И конечно, мало кто задумывается о решетках на окнах.

Проводят свободное время на улице

То, как австралийцы проводят свое свободное время, тоже отличает их от остального мира. Несмотря на то что стриминговые платформы и компьютеры дают возможность без ограничений смотреть сериалы и играть в игры, жители Австралии предпочитают проводить время на улице. Многочисленные пляжи, серфинг, велопрогулки, развитая инфраструктура для проведения барбекю в парке — возможностей множество, и жители вовсю ими пользуются.

Используют свой вариант английского языка

Основным языком в Австралии является английский, но и в этом вопросе местные жители проявили свою оригинальность. Они постоянно сокращают слова, изменяют привычное звучание. Даже носителям английского языка требуется время, чтобы перестроиться и понять, что же имеют в виду австралийцы. Поэтому можно говорить о том, что они используют именно австралийский английский.

Обращают внимание на флаги на пляже

В Австралии огромное количество пляжей, и местные жители с удовольствием проводят там время. Но австралийцы знают, что на пляжах необходимо соблюдать осторожность, ведь там встречаются опасные ситуации — в разные сезоны в некоторых регионах нередко встречаются медузы, акулы, скаты. Можно столкнуться даже с таким явлением, как обратное течение. В мире при виде волн люди сразу же идут плавать, но в Австралии привыкли обращать внимание на сигнальные желтые и красные флаги, которые указывают на безопасность места для купания.

Используют много солнцезащитного крема

Яркое австралийское солнце имеет и негативную сторону, так как в этой стране один из самых высоких показателей ультрафиолетового излучения, о чем следует помнить приезжим. Получить солнечные ожоги можно даже в пасмурный день, если кожа особо восприимчива. Что уж говорить про погожие деньки, которых там хватает. Поэтому местные жители привыкли активно использовать крем от загара, выходя на улицу, и регулярно его обновляют, чтобы точно избежать плохих последствий. А вот приезжие частенько об этом забывают и ходят потом с красной кожей от ожогов.

Оставляют огромные территории почти пустыми

Большинство австралийцев живут на побережье, особенно на восточной части страны. Именно там находятся самые крупные по населению города — Мельбурн, Сидней, Брисбен. А вот если продвинуться вглубь континента, плотность населения станет очень маленькой. Центральный регион Австралии по размеру сравним с площадью Испании, даже чуть больше, но его население — всего 41 тыс. человек. Это и неудивительно, ведь там суровый климат — очень жарко и сухо.