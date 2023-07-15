14 неочевидных бытовых фишек разных стран, о которых стоит узнать, прежде чем отправиться в путешествие

Знакомиться с особенностями страны, которую вы планируете посетить, полезно и важно. Запомнить все правила не так просто, однако некоторые факты знать просто необходимо. В разгар туристического сезона мы решили рассказать некоторые из них, чтобы прибытие в новую страну не закончилось для вас культурным шоком.

1. Всегда используйте навигатор в Японии и выходите из дома заранее

Туристы предупреждают, что Япония — настоящий лабиринт. Здесь не так просто найти нужный магазин или ресторан, даже если строго следовать маршруту навигатора. Многие нужные объекты могут оказаться в глубине здания или даже под землей. Поэтому, если вы спешите к кому-то на встречу, лучше выходите заранее. На поиск нужного место может уйти очень много времени.

2. Не держите руки в карманах, когда разговариваете с кем-то в Германии

В Германии считается невероятно неприличным разговаривать с кем-то и держать в это время руки в карманах. Кроме того, настоятельно рекомендуется не класть руки на колени во время застолья. Вместо этого их нужно держать на столе.

3. В Чили во время еды нужно всегда использовать столовые приборы

Чили — крайне гостеприимная страна. Поэтому обзавестись знакомствами здесь не так уж сложно. Если новые друзья пригласят вас на ужин к себе или в ресторан, нужно помнить, что в этой стране все, кроме хлеба, едят с помощью столовых приборов. Даже пиццу или картошку фри.

4. Не смывайте ничего в унитаз

Если во время посещения общественного туалета вы видите в кабинке мусорное ведро, то, скорее всего, вам не стоит смывать что-либо в унитаз. Нужно просто выбросить бумагу или любой другой мусор в корзину. Это связано с канализационной системой, которая не рассчитана на смыв твердых предметов. Подобное можно встретить в Турции, Греции и некоторых других странах. Нарушение правила может привести к засорам или даже потопу.

5. Будьте аккуратны, когда к вам обращаются случайные незнакомцы

Путешественников предупреждают о распространенном способе мошенничества в некоторых странах: к вам подходит незнакомец и обеспокоенно спрашивает, не вы ли только что обронили бумажник. Обман рассчитан на то, что вы тут же начнете проверять карманы, тем самым продемонстрируете воришкам, где именно у вас лежит кошелек. Скорее всего, вас хотят обокрасть.

6. Никаких физических контактов с противоположным полом в Индии

В Индии в целом не стоит прикасаться к людям, если в этом нет необходимости. Однако легкие касания между знакомыми людьми одного пола все же возможны. А вот телесные контакты между людьми разного пола не приветствуются почти на всей территории Индии. Нельзя не только обниматься или целоваться, но даже держаться за руки.

7. Будьте аккуратны с китайскими палочками

В Китае палочки для еды — не просто столовый прибор. Поэтому не стоит относиться к ним пренебрежительно: жестикулировать, играть, втыкать в волосы или имитировать игру на барабанах. Также не следует оставлять палочки в тарелке после еды. Вместо этого оставьте их поверх тарелки.

8. Не покупайте камни или окаменелости в Турции

На рынках в Турции можно увидеть огромное многообразие красивых камней и окаменелостей. Однако не стоит покупать их себе в качестве памятного сувенира. Дело в том, что они считаются культурными артефактами, и их вывоз их страны является незаконным.

9. Не заходите в туалет с буквой «М» в Мексике, если вы — мужчина

В Мексике общественные туалеты с буквой «М» предназначены для женщин. Все потому что испанское слово «женщина» начинается с буквы «м» и звучит как «mujeres». Если вам нужен мужской туалет, то ищете комнату с латинской буквой «H» на двери.

10. Всегда носите с собой наличные в Хорватии

С каждым годом использование банковских карт становится все более и более распространенным. Однако в некоторых странах наличные деньги все еще пользуются огромной популярностью. Например, в Хорватии. Здесь многие услуги предоставляются только за наличку и никак иначе. Учитывайте это перед посещением страны и запасайтесь купюрами заранее. В противном случае рискуете остаться без сувениров и ужинов вне дома.

11. Планируйте поездку в Италию на начало месяца

Если вы хотите насладиться культурным наследием Италии, то имеет смысл запланировать поездку на самое начало месяца. Дело в том, что многие государственные музеи в большинстве итальянских городов можно посетить бесплатно в первое воскресенье месяца.

12. Всегда снимайте обувь в Таиланде

В Таиланде ноги считаются самой грязной частью тела. Поэтому будьте готовы снимать обувь перед входом в СПА, храм, чей-то дом или любое другое помещение. Рекомендуется выбирать обувь, которую будет легко и быстро снимать.

13. На Кубе всегда носите с собой туалетную бумагу

Будьте готовы к тому, что в общественных туалетах на Кубе нет туалетной бумаги. Поэтому всегда носите с собой свой рулон или влажные салфетки, чтобы не оказаться застигнутым врасплох в самый неподходящий момент.

14. Не надевайте открытую обувь в Египте

Надеть открытую обувь для исследования Египта может казаться самым разумным и правильным решением. Она легкая, и в ней не жарко. Однако многие опытные туристы настоятельно рекомендуют надевать закрытую обувь. Например, кроссовки или теннисные туфли. Дело в том, что Египте довольно пыльно. Закрытая обувь убережет ваши ноги от песка и сажи.