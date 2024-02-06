15+ фото и историй о Южной Корее, которые покажут всю изнанку жизни в этой стране

Чаще всего при упоминании Южной Кореи в нашей голове всплывают ассоциации с модной косметикой, пластическими операциями и популярными среди молодежи музыкальными группами. Но в действительности в этой стране полным-полно всевозможных фишек и загадочных с точки зрения туристов особенностей быта. Чего стоят только особые наклейки для пляжа или зубная паста со вкусом лапши.

Школьный обед в Южной Корее

«Сдача в магазине. В 1972-м меня еще в проекте не было, а эти монеты до сих пор в ходу»

Здесь действительно заботятся о людях, которым срочно нужно в туалет. Свежие сводки, насколько близко вы уже подошли

Надписи на указателях до туалета: «26 метров», «23 метра».

«Скамейки с солнечными батареями в Сеуле. Еще там есть USB и беспроводные зарядки»

«Каждый день по дороге с работы домой я прохожу мимо этого»

«На пляже в Южной Корее вам приклеивают на руку специальную наклейку, которая показывает температуру тела»

«Если цвет станет ярко-желтым, надо измерить температуру заново на выходе с пляжа».

«Цвет светофора отображается также и на земле. Так люди, которые смотрят в телефоны, видят горящий сигнал»

«В лифте этого дома на кнопке вместо цифры 4 поставили букву F. Так как 4 считается плохим знаком»

«Обычный завтрак в Сокчхо»

«Гулял по старым районам Сеула. Ну ведь есть в этом золотистом свете что-то успокаивающее»

Из Сеула в Пусан 325 км на поезде, практически лежа, за $ 40? Со столиком, зарядным и подставкой для ног? Конечно, почему бы и нет!

«Супер. Всегда хотел почистить зубы пастой со вкусом острой лапши»

Тоторо на обочине. Что ж, в каждой стране свой снеговик, в Корее вот он родом из Японии

«Университет в Сеуле в месяц празднования дня рождения Будды»

«Зарядные устройства для электромобилей в районе Курогу в Сеуле. Одни из последних установленных в Южной Корее»

«Маленький заснеженный ресторан в Сеуле»

«Очень рад видеть, что мое любимое дерево стоит здоровое после всех тайфунов и оползней»

«Совсем недавно переехал в Корею. Когда катался в эти выходные, увидел табличку: „Добро пожаловать в гробницу королевы Сондок“»

Бонус: несколько историй о Корее и ее жителях

Тут считается нормой перекраивать себя под определенный образ, делать пластические операции и одеваться в соответствии с сиюминутной модой. Это означает, что вы можете встретить сотни людей, которые будут выглядеть практически одинаково. Поэтому здесь легко попасть в неловкую ситуацию. Я гулял в Корее со своим приятелем и его девушкой. Мы сидели в кафе, а потом я вышел подышать на улицу. Эта девушка тоже оказалась снаружи, принялась болтать со мной, а потом полезла обниматься. Думаю: «Да что за ерунда? Быть не может». Возвращаюсь в кафе, а там все по-прежнему. Девушка моего друга спокойно сидит за столом на том же месте, где она была полчаса назад, когда я ушел. Я просто потратил 30 минут на беседу со случайной девушкой в точно такой же одежде, с таким же макияжем, прической и похожими чертами лица после пластики. © hlgb2015 / Reddit

Мы приехали в Корею устраиваться на работу. Денег в обрез. Решили переночевать в сауне — туда пускают поспать и берут недорого. Надели выданные нам костюмы и потопали в душ, но тут подскакивает к нам одна тетенька и упорно пытается что-то сказать. Проходит стайка девушек, и тут до нас как дойдет: работница сауны просила нас полностью снять одежду. Мы застеснялись и все равно пошли к душевым в костюмах. Потом нашли себе пару матрасов и улеглись спать. © user7535360 / Pikabu

В Корее есть забавные суеверия. Перед экзаменами надо жевать ириски, которые «прилепят» вам знания в голову. И, главное, никогда нельзя давать своему парню или мужу есть куриные крылышки. Иначе он быстро «улетит» к другой девушке. © AliceinSeoul / Pikabu