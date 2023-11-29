15 школьных вопросов, на которые не каждый отличник сходу ответит

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Многие из нас, вероятно, помнят те моменты, когда нас вызывали к доске на уроках географии. Прошло время, мы выросли, и теперь сами сталкиваемся с необходимостью помогать нашим детям с их домашними заданиями. Сейчас любовь к этому предмету вновь оживает, когда мы сидим у окна в самолете, пытаясь определить, над каким городом или страной мы пролетаем. Давайте смахнем пыль со школьного учебника по географии и вспомним ответы на каверзные вопросы о нашей планете.



1. Какое море не имеет берегов?

2. Назовите страну в Западной Европе, которая не имеет официальной столицы

3. В какой европейской стране нет постоянных рек и озер?

4. Назовите самую высокую гору мира относительно центра Земли

5. В какой европейской стране вас не могут покусать комары?

6. Назовите самый большой остров на Земле

7. Что такое Титикака?

8. Назовите страну, которая производит больше всего оливкового масла в Европе

9. Как называют коренных жителей Монако?

10. Столица какого государства имеет самое длинное название?

11. Воздух в циклонах в Южном полушарии циркулирует по часовой стрелке или против?

12. В какой стране расположено больше всего древних пирамид? Подсказка: не в Египте

13. Какой континент расположен во всех четырех полушариях?

14. Какая гора выше Эвереста?

15. Какие два острова отделяет всего 4 километра, но 20-часовая разница во времени?

Ответы

1. Границы Саргассова моря определяются четырьмя течениями, которые циркулируют в Атлантическом океане, поэтому у него нет твердых берегов. 2. Из всех стран Европы только Швейцария не имеет официально признанной столицы. 3. Мальта — единственная страна в Европе, в которой отсутствуют постоянные реки и естественные озера. 4. Если измерять высоту горы от центра Земли, эквадорский вулкан Чимборасо окажется на 2 км выше Эвереста (6 384,4 км против 6 382,3 км от центра планеты). 5. В Исландии из-за изменчивого и порой сурового климата нет ни единого комара. 6. Гренландия является самым большим островом в мире, его площадь более 2 млн кв. км. 7. Титикака — это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды. 8. В 2015-2018 годах более 60 % оливкового масла для жителей Европы производилось в Испании. 9. Коренных жителей Монако называют монегасками. 10. Бангкок попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое длинное название города в мире (название столицы Таиланда состоит из 168 букв). 11. Воздух в циклонах циркулирует по часовой стрелке в Южном полушарии и против часовой стрелки в Северном полушарии. 12. Страна с наибольшим количеством пирамид в мире — Судан. Здесь возведено около 250 пирамид. 13. Африка — единственный континент, который расположен во всех четырех полушариях. 14. Самая высокая гора в мире от подножия до вершины — Мауна-Кеа. Это спящий вулкан на Гавайях, который более чем на половину уходит в Тихий океан. В общей сложности высота Мауна-Кеа составляет примерно 10 205 м. Эверест остается самой высокой горой над уровнем моря, и его высота 8 849 м. 15. Остров Ратманова (Большой Диомид) и остров Крузенштерна (Маоый Диомид) разделяют около 4 километров, но разница во времени между ними — 20 часов. Два острова разделены международной линией перемены дат, и поэтому их также называют Островом Завтра и Островом Вчера.