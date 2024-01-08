16 человек, которые привезли из-за границы не магниты на холодильник, а целый вагон занятных историй

В поездке или перелете можно узнать своего спутника с новых сторон, пережить радость и отчаяние и даже поверить в чудо. Какой именно случай заставил уверовать в чудеса одну из героинь этой статьи и какие поразительные открытия сделали остальные люди за время пребывания за границей, вы можете узнать прямо сейчас.