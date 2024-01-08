16 человек, которые привезли из-за границы не магниты на холодильник, а целый вагон занятных историй
В поездке или перелете можно узнать своего спутника с новых сторон, пережить радость и отчаяние и даже поверить в чудо. Какой именно случай заставил уверовать в чудеса одну из героинь этой статьи и какие поразительные открытия сделали остальные люди за время пребывания за границей, вы можете узнать прямо сейчас.
- Знакомый с семьей зашли в пафосный рыбный ресторан в центре Осло. В меню значилось блюдо с непереводимым названием в качестве лучшего от шеф-повара. Цена тоже была соответствующая. Решили они семьей: гулять так гулять. Ждут, долго ждут. Наконец, приносят. А на тарелке лежат 3 крупных камушка морской гальки и на каждом чайная ложечка некой субстанции, вкус которой они так и не поняли. Зато запомнили они это блюдо и этот ресторан на всю жизнь. © Светлана X / ADME
- Я влюбился в коллегу. Прямо с ума сходил по ней в течение нескольких месяцев. А потом случайно узнал, что у них тайный роман с моим начальником, которого я просто ненавидел. Я 2 года страдал, а потом увел ее у него и поехал с ней в отпуск в Бразилию. И во время отпуска понял, что эта девушка — на самом деле сущий кошмар. Мы расстались, я вернулся на работу. И в итоге подружился со своим начальником. © Johnny_Kilroy / Reddit
- Были лет 10 назад в Египте. Служащий отеля чемоданы принес и стоит в номере, потупив глазки в пол. Подруга дает ему чаевые, а он взял и такой: «Но это же крайне мало, давай еще!» Подруга медленно и с улыбкой вытягивает эту купюру у него обратно из руки и говорит: «Ну раз мало, тогда извините, ничего не дадим». Сумма тут же стала приемлемой. © RamFlake / Pikabu
- В 2015 году я несколько месяцев работала в Швейцарии в немецкоязычном городке, где многие говорили по-английски. Год спустя я решила снова устроиться на работу в этой стране. Решила подучить немецкий язык. И вот я прилетела в аэропорт Швейцарии, добралась до зоны пограничного контроля, где таможенник заговорил со мной... по-французски. Только тут я поняла, что мой самолет прилетел в Женеву, где все говорят на этом языке. Я знала несколько фраз на французском, но это происшествие меня так ошарашило, что я словно онемела. Таможенник начал говорить на немецком — я молчала. Он попробовал английский — мой родной язык — я все еще не могла вымолвить ни слова. Таможенник добросовестно отбарабанил приветствия на доброй полдюжине языков, по-доброму посмеиваясь над моим замешательством, после чего поставил в моем паспорте печать и отпустил меня. Никогда в жизни я не чувствовала себя так глупо. © Annie Asquith / Quora
- Гуляла в Казерте (городок рядом с Неаполем) и забыла на скамейке дорогущий фотоаппарат. Вернулась через полчаса — нет его. На следующий день, печальная, брожу по Неаполю, ко мне подлетает пара итальянцев и спрашивает: «Синьора, вы не были вчера в Казерте?» Они нашли там мой фотоаппарат, разглядели меня на одном снимке, и весь день в Неаполе приставали к высоким худым блондинкам. © villiss / ADME
- Мы на Хайнане (остров и провинция в Китае — прим. ADME) отдыхали в трехместном большом номере, все зашибись, лоджия нормальная. Только на лоджии пожарная лестница, видимо, за дверью была. Ну, мы так 2 дня думали, пока не решили проверить и открыть, а там оказалась кухня нашего номера. © blohovod13 / Pikabu
- Гуляя по ботаническому саду на Шри-Ланке, мы с мужем встретили соотечественника — врача-хирурга, прилетевшего в гости к однокурснику-ланкийцу — и познакомились с ним. А через несколько дней на противоположном конце страны в другом парке я рано утром споткнулась о корни огромного дерева. Упала, сильно повредила ногу. Сижу, рыдаю, не знаем с мужем, что делать. Подозреваю у себя перелом. И тут прямо на это место в этом парке необъятных размеров идут те самые врачи, один из которых хирург. Ощупали мне ногу, успокоили, что все в порядке, разъяснили, что пить и чем мазать. Я прям с тех пор в любое чудо готова поверить. © Изяслав в ярости / ADME
- Я была в Кёльне несколько лет назад, гуляла вдоль реки. Какой-то молодой немец уставился на меня в упор, демонстративно похлопывая себя по груди. А так как у меня грудь большого размера, я истолковала его движения превратно и разозлилась. А потом посмотрела на свою грудь, и увидела, что одна из пуговиц на моей рубашке расстегнулась, а бюстгальтер частично высунулся наружу. Прошло пару недель, я выходила из метро в Риме, и одна итальянка повторила жест парня. И да, оказалось, что у меня снова расстегнулась пуговица. © oiuiouyo / Reddit
- Дело было в Париже в продуктовом магазине. Стоим с другом выбираем еду, а рядом женщина в кислотно-розовых балетках. Дико она меня раздражать начала этими балетками, ну я и сказала: «Стоит тут фифа такая. Че лыбишься?!» А она так посмотрела на меня и на моем родном языке отвечает: «Ребят, и вам добрый вечер!» Так стыдно мне не было никогда. © My Story / VK
- Мы с коллегой были в командировке в Вероне. Бродили по центру. Пришло время обеда, но есть в помещении не хотелось. Нашли отличное кафе в переулке, сели, сделали заказ. И тут повеяло холодным ветром. Мы попросили пледы, но хозяин, он же официант, развел руками — мол, нет. Но через пару минут притащил нам свою куртку и жилет. Я ела вкусный обед и улыбалась от тепла совершенно чужого нам человека. © Story Now / VK
- Однажды я посетил школу в крошечной деревне в горах на севере Таиланда. Дети задавали мне кучу вопросов, один из которых я запомнил ярче всего. Ребенок спросил меня, какая погода в моей стране, а я сказал ему, что сейчас идет снег. В классе все зашумели, после чего учитель попросил: «Дети хотели бы, чтобы вы подробней рассказали об этом „снеге“». Они в жизни ничего не слышали о нем! Так здорово было им рассказывать об этом. © chocolate_soymilk / Reddit
- Нас как-то знакомые позвали вместе провести отпуск в стране, где они уже были, а мы — еще нет. Подавалось это под соусом «мы вам все покажем, все расскажем, куда поехать, где интересно». Ну мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» — это проводить время в 10-этажных торговых центрах, а в промежутках — жариться на пляже. И все разговоры у них лишь о том, где что можно сожрать повкуснее. А там страна с многотысячелетней историей, потрясающая архитектура, храмы, музеи. Мы через пару дней не выдержали и решили отдыхать самостоятельно. Так на нас столько обиды потом было, что мы компанию развалили. © Тревожное Пирожное / ADME
- Однажды идем мы с сестрой по улице в Сеуле. Сзади идут два парня-туриста. Один из них говорит другому: «Смотри, какие эти хангучки (это пренебрежительное название кореянок) высокие! И ноги ровные!» Второй ему: «Да, ноги ниче такие. Вот бы еще на рожи посмотреть. Давай обгоним их и посмотрим». И при этом говорят на нашем родном языке. Тут сестра не выдерживает, оборачивается и говорит: «Обгонять не надо, рожи у нас тоже ничего». © Bisquit / ADME
- Дело было в Египте. Вечером в отеле жена решила помыться в душе, а шампунь закончился. Муж, который вроде как хорошо знал английский и этим всегда хвастался перед женой, позвонил на ресепшен, объяснил, что нужно. Там вроде поняли и через минут 10 принесли соль и перец. Жена посмеялась и позвонила сама. Объясняла-объясняла, вроде, поняли. Ждали минут 40, но так никто и не пришел. После чего муж сказал: «Вот видишь, я все равно английский лучше знаю. Мне вон хоть соль и перец принесли, а тебе вообще ничего». © SenatorI / Pikabu
- Несколько лет назад мы с двоюродным братом поехали в Данию. И удивились, как все там хорошо выглядят и насколько стильно одеты. Дошло до того, что мы решили с ним сыграть в игру: кто найдет безвкусно одетого человека. Мы 2 часа протопали по самому центру Копенгагена, но так и никого не нашли! Я для себя решил, что жить там не хочу: иногда хочется носить удобную, немодную одежду, бегая по делам, а не оставаться неизменно стильным на протяжении всех 24 часов в сутках. © TwoHeadedCactus / Reddit
- Были c женой в Италии на свадьбе. В 3 часа ночи нас повез обратно в отель папа жениха. Мы просто в ауте, так как толком не спали и весь день до свадьбы гуляли по Риму. Хотелось просто упасть и заснуть. И начали колесить по одному району Рима, я уж думал, что заблудился батек. С женой переглядываемся, думаем, попали. Затем батя останавливается около чувака, начинает с ним болтать. Думаю, дорогу спрашивает. А потом, блин, выясняется через сестру жениха, которая сзади сидела и все понимала, что батек уже полчаса кружит по району, чтобы найти своему приятелю парковочное место! Мы просто обалдели. Потом они разъехались, видимо, чувак сам поехал себе место искать, и буквально через 3 минуты батя привозит нас к отелю. Вот такие итальянцы: помочь приятелю — дело святое, и неважно как. © jacosha / Pikabu
А вот для китайцев во главе всего ни друзья, ни приятели, ни коллеги, а работа. О том, почему для многих из них работать 72 часа в неделю без отпуска и больничных кажется нормой, расскажет эта статья.
AdMe/Путешествия/16 человек, которые привезли из-за границы не магниты на холодильник, а целый вагон занятных историй
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