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17 человек, которые просто заселились в отель, а вышли оттуда с ворохом впечатлений

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В отелях мы всегда чувствуем себя по-другому. Что, как не пушистые гостиничные халаты и хрустящее белое постельное белье, может вмиг создать хорошее настроение и состояние расслабленности. Особенно приятно, когда в гостиницах есть маленькие нюансы, которые делают наше пребывание в них еще более увлекательным.

Нам в ADME всегда любопытно, какие нетривиальные детали можно встретить в отелях.

«Вот такое милое средство для мытья посуды есть в моем гостиничном номере»

  • Может, есть какой-нибудь специальный канал с видео, где готовят крошечные блюда в крошечной посуде? Я надеюсь, что они моют ее этим. © aelel / Reddit

Разумное использование старых полотенец в отеле

«Я просто полотенце, которое забросили. Я старое, но чистое. И мной все еще можно пользоваться, дорогой гость. Если бы вы дали мне шанс, я могло бы вытирать пролитое, смывать макияж или даже почистить вашу обувь. Вы не могли бы использовать меня вместо того пушистого полотенца в ванной? Когда я запачкаюсь, просто бросьте меня на пол, чтобы меня снова постирали и я было готово к работе. Спасибо!»

  • Я долгое время работала в отелях, и в кладовках всегда было большое ведро со старыми полотенцами для тряпья. Приятно видеть, что кто-то готов делиться ими. Многие отели, в которых я работала, так беспокоятся о своем имидже, что никогда бы не предложили гостям такое. © srcarruth / Reddit

«А в нашем отеле рядом с обычными полотенцами для лица кладут вот такие специальные полотенца для снятия макияжа»

Эта лестничная клетка сделана так, что тут есть 2 разных лестничных пролета

«В отеле, где я остановился, стоит его же модель из конструктора Lego»

«В моем гостиничном душе был термометр для воды»

На сэндвичах, которые подаются на завтрак, выжигают логотип отеля

«В моей ванной был настенный пункт зарядки электрической зубной щетки»

«В душе моего гостиничного номера есть подставка для ног»

  • Это чтобы ноги брить? © kd-_ / Reddit
  • Вообще-то такая штука нужна для того, чтобы сушить мокрые зонтики, чтобы они не испортили ковер в комнате. © Proud_Dependent5946 / Reddit

В этом отеле есть открывалка для бутылок, прикрепленная к раковине в ванной комнате

  • В некоторых странах, где вода из-под крана непригодна для питья, в ванной комнате есть такое, потому что люди используют воду в стеклянных бутылках, чтобы чистить зубы и т. п. © ughilostmyusername / Reddit

«А у меня тут в номере качели есть»

«В моем номере на зеркале в ванной есть сенсорная кнопка защиты от запотевания»

В ресторане подают свежий мед прямо из сот

В этом отеле мотивируют заботиться об экологии и дают угощения, если гости реже заказывают уборку номеров, смену белья и полотенец

Надпись на фото: «Вывесите мешочек за дверь и получите сюрприз».

«Сюрприз — это конфеты и шоколадные батончики».

В ванной комнате до сих пор установлены тепловые лампы с тех пор, как в 1960-х годах открылся отель

В этом отеле такой презент оставляет персонал по техническому обслуживанию. Пара шоколадных лакомств в форме инструментов

«Сегодня мы были на вашей вилле, чтобы предоставить следующие услуги: уборка, замена средств, глажка, ремонтные работы».

«В моем отеле на полотенцах сделана вышивка разными цветами, чтобы можно было различать, где чье»

«Я делил много комнат со своими братьями и сестрами, и мы всегда путали полотенца. Это такая мелочь и кажется таким очевидным, но я никогда раньше не видел, чтобы так где-то делали. Так удобно».

А какие нетривиальные особенности вам попадались в отелях? Может быть, у вас остались фото?

Фото на превью EMPulseKC / Reddit
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AdMe/Путешествия/17 человек, которые просто заселились в отель, а вышли оттуда с ворохом впечатлений
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