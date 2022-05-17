17 человек, которые просто заселились в отель, а вышли оттуда с ворохом впечатлений

В отелях мы всегда чувствуем себя по-другому. Что, как не пушистые гостиничные халаты и хрустящее белое постельное белье, может вмиг создать хорошее настроение и состояние расслабленности. Особенно приятно, когда в гостиницах есть маленькие нюансы, которые делают наше пребывание в них еще более увлекательным.

Нам в ADME всегда любопытно, какие нетривиальные детали можно встретить в отелях.

«Вот такое милое средство для мытья посуды есть в моем гостиничном номере»

Может, есть какой-нибудь специальный канал с видео, где готовят крошечные блюда в крошечной посуде? Я надеюсь, что они моют ее этим. © aelel / Reddit

Разумное использование старых полотенец в отеле

«Я просто полотенце, которое забросили. Я старое, но чистое. И мной все еще можно пользоваться, дорогой гость. Если бы вы дали мне шанс, я могло бы вытирать пролитое, смывать макияж или даже почистить вашу обувь. Вы не могли бы использовать меня вместо того пушистого полотенца в ванной? Когда я запачкаюсь, просто бросьте меня на пол, чтобы меня снова постирали и я было готово к работе. Спасибо!»

Я долгое время работала в отелях, и в кладовках всегда было большое ведро со старыми полотенцами для тряпья. Приятно видеть, что кто-то готов делиться ими. Многие отели, в которых я работала, так беспокоятся о своем имидже, что никогда бы не предложили гостям такое. © srcarruth / Reddit

«А в нашем отеле рядом с обычными полотенцами для лица кладут вот такие специальные полотенца для снятия макияжа»

Эта лестничная клетка сделана так, что тут есть 2 разных лестничных пролета

«В отеле, где я остановился, стоит его же модель из конструктора Lego»

«В моем гостиничном душе был термометр для воды»

На сэндвичах, которые подаются на завтрак, выжигают логотип отеля

Меня больше впечатляет количество бекона в нем. © Sloppy*** / Reddit

«В моей ванной был настенный пункт зарядки электрической зубной щетки»

«В душе моего гостиничного номера есть подставка для ног»

Это чтобы ноги брить? © kd-_ / Reddit

Вообще-то такая штука нужна для того, чтобы сушить мокрые зонтики, чтобы они не испортили ковер в комнате. © Proud_Dependent5946 / Reddit

В этом отеле есть открывалка для бутылок, прикрепленная к раковине в ванной комнате

В некоторых странах, где вода из-под крана непригодна для питья, в ванной комнате есть такое, потому что люди используют воду в стеклянных бутылках, чтобы чистить зубы и т. п. © ughilostmyusername / Reddit

«А у меня тут в номере качели есть»

«В моем номере на зеркале в ванной есть сенсорная кнопка защиты от запотевания»

В ресторане подают свежий мед прямо из сот

В этом отеле мотивируют заботиться об экологии и дают угощения, если гости реже заказывают уборку номеров, смену белья и полотенец

Надпись на фото: «Вывесите мешочек за дверь и получите сюрприз». «Сюрприз — это конфеты и шоколадные батончики».

В ванной комнате до сих пор установлены тепловые лампы с тех пор, как в 1960-х годах открылся отель

В этом отеле такой презент оставляет персонал по техническому обслуживанию. Пара шоколадных лакомств в форме инструментов

«Сегодня мы были на вашей вилле, чтобы предоставить следующие услуги: уборка, замена средств, глажка, ремонтные работы».

«В моем отеле на полотенцах сделана вышивка разными цветами, чтобы можно было различать, где чье»

«Я делил много комнат со своими братьями и сестрами, и мы всегда путали полотенца. Это такая мелочь и кажется таким очевидным, но я никогда раньше не видел, чтобы так где-то делали. Так удобно».