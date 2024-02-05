18 человек, которые из другой страны без эпичной истории не возвращаются
Отдых за границей едва ли можно назвать предсказуемым. Где-то в ситуацию вмешиваются языковой барьер или культурные различия, а иногда и сами путешественники начинают чудить. Герои нашей подборки рассказали о самых эпичных случаях, которые произошли с ними в поездке.
- Отдыхала за границей с мужем. Познакомились с одной семьей, много времени проводили вместе. И как-то заговорили о работе, о начальстве. Я высказалась от всей души, разболтала все, что думаю о своем начальнике. По приезде из отпуска на работу меня ожидал сюрприз — повышение и премия. Вот что значит хорошая память на лица. Просто когда мы познакомились с этой семьей, я вспомнила, что это друзья моего начальника, и наговорила очень много хорошего о нашем руководстве. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз была в Нью-Йорке, ходила по магазину и вдруг увидела знакомое лицо. Думаю: «Ну нет, не может быть». Подошла к девушке и робко спрашиваю, мол, вы Алина? Она разворачивается и с таким же неподдельным удивлением на меня смотрит. Учились когда-то давно вместе на курсах английского, но в родном городе ни разу не пересекались.
А спустя много лет я лечу отдыхать в Черногорию. Вот уже в последний день перед вылетом стою на набережной, фотографирую закат и вдруг слышу: «Оля?» Разворачиваюсь, а там моя одноклассница, которая после школы уехала в другой город, и мы больше не виделись. Встретить знакомых на другом конце света мне всегда кажется чем-то немыслимым.
- Отдыхаю в Египте. Плыву над рифом и вижу — стая рыб вокруг человека крутится. Не могу поверить своим глазам! Так завораживающе! Подплываю ближе, чтобы все разузнать. А парень мне руку протягивает, мол, на, держи. Беру в ладонь, а там размокший батон. Так и зависли вдвоем в стае рыбок, кормя их батоном. © Подслушано / VK
- Были в Египте. Как-то раз вышел из моря и только у лежака понял, что потерял зубной протез. А когда возвращался после второго заплыва, увидел его среди кораллов! Жена до сих пор эту историю всем рассказывает. © Сергей Немчинов
- Долго планировали с парнем поездку за границу. Я уже не могла дождаться, вещи собрала, все возможные нюансы учла. А в последний вечер перед поездкой мои подруги спросили, мол, готова ли я морально к предложению руки и сердца. Я в шоке, ведь мне такая мысль даже в голову не приходила. На часах 10 вечера, а у меня маникюр явно не для предложения. Я пишу девушке, к которой хожу на ногти, объясняю все и умоляю взять меня прямо сейчас. Она знатно офигела, но согласилась. После полуночи мы закончили с маникюром, и я вернулась домой с надеждой, что это было не зря. На отдыхе я все думала, сделает ли парень мне предложение, потом переживала, чтобы до того времени ногти опять не отрасли, а на четвертый день все и случилось. Не могу передать, как же счастлива я тогда была! Я до сих пор не знаю, подруги все знали и намекнули мне либо же просто почувствовали, но они действительно меня спасли! © Карамель / VK
- Поехали с подругой за границу. Гуляем по городу, подходит мужчина и дарит по розе. Точнее, я думала, что дарит. После этого он требует деньги. Мы суем розу обратно, а тот — в отказ, мол, платите. Я уже лезу за кошельком, как подруга вдруг такая: «Приготовься». Я в непонятках, а та отвлекла внимание прохожего на какой-то магазин, бросила розу, взяла и деру дала. Я быстро среагировала и побежала за ней. Мужчина бежал за нами несколько метров, а потом остановился. Мы посмеялись и больше таких подарков на улице не принимали. © Палата № 6 / VK
- Мы с подругой отдыхали за границей. Увидели как-то кафешку, где готовили пасту. Мы зашли, чтобы сделать заказ, а за стойкой стоял очень симпатичный парень. Он начал нам что-то говорить на английском, но я ни слова не поняла, потому что не могла оторвать глаз от его уст. После он спросил: «Понятно?» А я согласилась, даже не зная, на что. Пасту мы так и не поели, ведь паренек сказал, что они закрываются. Это уже подруга мне передала. А тот увидел, как она пересказывает мне его слова, глянул на меня и послал воздушный поцелуй. © Карамель / VK
- Помню, как-то с мужем поехали отдохнуть за границу. Распланировали себе программу, выбрали классный отель. Решили заранее заказать экскурсии. Я хотела взять у нашего гида, но муж сказал, что можно поискать дешевле. Подошли к ларьку у пляжа, на английском объяснились, какие экскурсии нам нужны, и оплатили сразу 4. Действительно вышло дешевле. Через пару дней пришли к автобусной станции, приехал наш транспорт, сели. Нас сразу смутило, что никто не говорит на английском, ни экскурсовод, ни водитель. А когда программу начали вещать на испанском, мы поняли, в чем дело. Экскурсии эти были на местном языке. Мы почти ничего не понимали, смотрели информацию о достопримечательностях в интернете. На мужа разозлилась, но зато мы выучили много испанских слов. Были из всей группы самые тихие, не переспрашивали, потому что ничего не понимали. © Палата № 6 / VK
- Отдыхали с другом в Таиланде. И вот в один из дней лежим на пляже, а рядом девушка вся такая в модном купальнике, с намасленным телом, прямо как с картинки. И тут к ней подходит тайка, тыкает в зону бикини и на весь пляж: «Ай — яй — яй! Смотри, волосы растут! Давай выдерну их тебе!» Думали, девчонка под землю провалится от стыда. © Подслушано / VK
- Поехали мы с подругой на неделю в Турцию отдохнуть. На второй день она познакомилась с мужчиной и уехала с ним тусить, сказала, что ненадолго, а в итоге пропала на два дня. Я всех на уши в отеле поставила, как вдруг подружка заявляется. Пришла такая счастливая. Я то два дня с ума сходила, но суть не в этом. Дома ее ждут ребенок и муж, я ей подарила эту путевку со мной, чтобы она отдохнула от декрета. Не знаю, как теперь ее супругу в глаза смотреть. © Подслушано / VK
- Я надолго запомню нашу первую поездку в Италию. Во Флоренции моя супруга отстала от группы. У нее не было ни денег, ни документов, ни знания хоть какого-то языка. Я поднял на уши гида и всю группу, мы ее обыскались, а она сама пришла к статуе Давида строго в условленное время! Все бы ничего, но через день наш гид слег с внезапным приступом язвы, так что остаток тура мне пришлось выполнять роль гида и переводчика для целого автобуса «пролетевших» туристов. С тех пор мы уже 20 лет путешествуем самостоятельно. © coolwolf0 / ADME
- В Таиланде знакомый положил паспорт в карман рубашки и пошел кормить обезьян. Ну, одна из них паспорт и стащила. Пошел он в консульство за справкой, чтобы вернуться домой. Там все поржали и написали, что паспорт был похищен неустановленным лицом. © Oxana Chernova
- Отдыхала с мужем в Египте. Вставали рано, шли любоваться рассветом, купались, занимали место на пляже, завтракали. В таком режиме прошло четыре дня. А потом у нас пропало полотенце. Управляющий в отеле сказал, что мы должны купить новое за $ 20. Заплатили. Я все грешила на одну пару из соседнего номера. Очень подозрительные, постоянно шушукались и нас обсуждали. Решила провести расследование: затаилась на пляже. А примерно около 11 вечера там появился мужчина, прошелся вдоль лежаков отеля и забрал три полотенца. Я его за руку почти поймала. Им оказался тот самый управляющий. Оказалось, что он придумал себе такую подработку. Деньги он нам вернул и пообещал так больше не делать. © Палата № 6 / VK
- Ездила в Таиланд, отравилась, пришлось вызывать врача в номер. Лежу, почти рыдаю, боль адская, аж желудок сводит. Слова из себя выдавить на могу, только «да» и «нет». А врач пользуется голосовым переводчиком. В какой-то момент он выдает: «У вас в желудке палочка, и она продолжает завтракать». Стало очень смешно, отчего и полегчало. © Подслушано / VK
- Вспомнила, как с подругой отдыхала во Франции, обсуждали там всех парней, которых встречали. Так, мы сидели в кафе, а за соседним столиком был очень красивый парень. Мы, естественно, стали о нем трепаться. Он разговаривал с официантом и с кем-то по телефону на французском, поэтому мы никак не ожидали, что он подойдет к нам и на нашем языке скажет: «Девушки, мне тоже очень нравится ваша обувь. Можно ли мне угостить вас кофе за такие приятные комплименты в мой адрес?» © Карамель / VK
- Будучи впервые в Сербии, зашли покушать в какой-то ресторан. Себе заказал суп чорбу, уштипцы (сербские котлеты). Жена взяла салат и десерт. Сидим, ждем. Смотрю, официант несет большую супницу. Думаю: «Во дела! Сейчас еще при мне из нее в тарелку будет наливать для пущего пафоса, мол, свежий, не разогретый». Вот только это была не супница, а моя тарелка с супом! Так я впервые познакомился с размерами порций в сербской кухне. © KOPEHbXPEHA / Pikabu
- Было дело в Париже. Мы с парнем сняли квартирку на неделю и выгуливали свои косточки по столице Франции. Любимый отошел деньги поменять, а я грелась на солнышке. Ко мне подходят две девушки. Такие прямо фифы на выгуле: в шубках, в очках, губки дутые. Одна начала на ломаном французском что-то объяснять. А вторая говорит подруге: «Может, этой дуре написать название ресторана, а то она тупит». Я промолчала. Показала им дорогу в самую запутанную улицу Парижа. Пусть походят, подумают. Может еще какую-то дуру найдут, которая покажет им, как пользоваться картой в телефоне. © Палата № 6 / VK
- Медовый месяц, ужин с любимым на Бали, все идеально. Пока ко мне не подошла ревущая девушка с просьбами отпустить моего мужа, так как она его любит. Оказалось, что она, бедная и наивная, поверила его рассказам, что поженились мы по расчету. Мол, так наши семьи настояли, а любит он только ее. И что я знаю якобы об их романе и не против, так как брак фиктивный. Узнав о своем интересном положении, она проследовала за нами на Бали, дабы умолять меня разрешить ему развестись, чтобы они были вместе. © Подслушано / VK
А чтобы не попасть за границей в неловкую ситуацию, лучше заранее узнать, какие особенности есть в стране назначения.
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