18 человек, которые из другой страны без эпичной истории не возвращаются

Отдых за границей едва ли можно назвать предсказуемым. Где-то в ситуацию вмешиваются языковой барьер или культурные различия, а иногда и сами путешественники начинают чудить. Герои нашей подборки рассказали о самых эпичных случаях, которые произошли с ними в поездке.