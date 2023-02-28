18 особенностей других стран, которые поставят в тупик любого, кроме местных
Традиции других стран порой сбивают иностранцев с толку, даже если речь идет о каких-то бытовых фишках. Многие из них вызывают не только улыбку, но и искренний интерес к истории этих народов.
«Кто-то положил треснутый кокосовый орех рядом с дверью. Я в замешательстве»
- Наверное, еще там остались следы синдура и куркумы. Это индуистский ритуал новоселья. Ничего страшного, расслабься. © Low_Jello_7497 / Reddit
«Мои кеды и традиционная китайская обувь взрослой женщины рядом. В длину эти туфельки не больше 8 см»
- На протяжении 1 000 лет это был эталон красоты в Китае. Женщина, для которой были сделаны эти туфли, смогла бы удачно выйти замуж. © SailorVenus23 / Reddit
В супермаркетах Японии продают сашими из китового мяса
На Ближнем Востоке фирменный персонаж на хлопьях для завтрака изображен в национальной одежде
Ящички с лечебными китайскими травами
Некоторые индийские сладости покрывают настоящим золотом или серебром, и их можно есть. А внутри смесь из орехов
В Индии даже на указателях туалетов женщины в сари
Этот продавец фруктов в Китае использует традиционные весы
Вот такой аутентичный дорожный знак
В Канаде и некоторых регионах США делают мини-корзинки из сосновых иголок
В Германии можно купить суп в виде колбаски
«Вот как выглядят азиатские штаны-шальвары без резинки на талии. У меня размер S»
На некоторых светофорах в Испании изображены люди в национальной одежде
Горячая вода с молоком + чайный пакетик = суровый немецкий чай
- Заказал чай в Германии — и вот что мне принесли. За что они так со мной? © siyoung91 / Reddit
В этом жилом комплексе в Кливленде (США) есть специальная комната для мытья собак
В Индии такой дешевый интернет, что с пачкой чипсов в подарок дают 2 Гбайт интернета
На железнодорожном вокзале в Румынии есть вендинговый аппарат с книгами
В Финляндии знаки пешеходных и велодорожек — световые проекции
Фото на превью siyoung91 / Reddit
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