18 особенностей других стран, которые поставят в тупик любого, кроме местных

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Традиции других стран порой сбивают иностранцев с толку, даже если речь идет о каких-то бытовых фишках. Многие из них вызывают не только улыбку, но и искренний интерес к истории этих народов.

«Кто-то положил треснутый кокосовый орех рядом с дверью. Я в замешательстве»

Наверное, еще там остались следы синдура и куркумы. Это индуистский ритуал новоселья. Ничего страшного, расслабься. © Low_Jello_7497 / Reddit

«Мои кеды и традиционная китайская обувь взрослой женщины рядом. В длину эти туфельки не больше 8 см»

На протяжении 1 000 лет это был эталон красоты в Китае. Женщина, для которой были сделаны эти туфли, смогла бы удачно выйти замуж. © SailorVenus23 / Reddit

В супермаркетах Японии продают сашими из китового мяса

На Ближнем Востоке фирменный персонаж на хлопьях для завтрака изображен в национальной одежде

Ящички с лечебными китайскими травами

Некоторые индийские сладости покрывают настоящим золотом или серебром, и их можно есть. А внутри смесь из орехов

В Индии даже на указателях туалетов женщины в сари

Этот продавец фруктов в Китае использует традиционные весы

Вот такой аутентичный дорожный знак

В Канаде и некоторых регионах США делают мини-корзинки из сосновых иголок

В Германии можно купить суп в виде колбаски

«Вот как выглядят азиатские штаны-шальвары без резинки на талии. У меня размер S»

На некоторых светофорах в Испании изображены люди в национальной одежде

Горячая вода с молоком + чайный пакетик = суровый немецкий чай

Заказал чай в Германии — и вот что мне принесли. За что они так со мной? © siyoung91 / Reddit

В этом жилом комплексе в Кливленде (США) есть специальная комната для мытья собак

В Индии такой дешевый интернет, что с пачкой чипсов в подарок дают 2 Гбайт интернета

На железнодорожном вокзале в Румынии есть вендинговый аппарат с книгами