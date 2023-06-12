18 феерических доказательств, что поездка в Китай как прыжок с парашютом, так же дыхание перехватывает
Китай — как резная шкатулка с драгоценностями, полон чудес и странностей, порой поразительных, а порой и шокирующих. Вот впечатления людей, которые живут в этой стране или путешествовали по ней, и эти рассказы дают нам понять, что с обычными мерками к Китаю подходить невозможно.
- Году в 2010-м мы с женой были в ресторане в Шанхае. Я вышел в туалет, и вдруг услышал над головой шум и пронзительный визг. В воздуховоде была куча крыс, и они дрались. На меня посыпалась пыль. Вернулся к столу и рассказал историю жене. Она потребовала управляющего и пересказала все ей. Та выглядела растерянной, помолчала 10 секунд, а потом вдруг выдала: «Он у вас что, крыс боится?» © guangzhoucraig / Reddit
- Живу в Китае. Заказал 5 кг клубники с доставкой. Пришла коробка, каждая клубника завернута отдельно. Я уже привык к доставке в такой упаковке яблок, персиков, груш и т. д., но клубника! Теперь есть клубнику достаточно утомительно. © verenevg / Pikabu
- Я работала в детском саду в Китае. Один из моих воспитанников (ему было 5 лет) учил английский язык по программе для 3-5 классов школы, занимался тхэквондо и отлично играл на пианино. Мне это казалось немного безумным. © Unknown author / Reddit
- Я дважды видел, как матери позволяли своим детям сходить в туалет в пластиковую бутылку прямо в вагоне метро. © Amadeus_Ray / Reddit
- В Китае южнее 33-й широты нет центрального отопления. Даже если на улице +15, в остывшем за ночь доме холодно. Спасаются китайцы зимней пижамой. Я о таких до приезда в Китай даже не знал! Сделаны из полиэстера, набиты полиэстером. Не дышат, но теплые как гидрокостюм. Греют как верхняя одежда, но мягкие. В такой можно и на вечерний променад выйти. © ChinaTown888 / Pikabu
- На платных трассах в Китае через каждые 15-20 километров есть остановочные комплексы, где можно отдохнуть. Внутри, кроме обычной заправки, зарядки для автомобилей и автосервиса, имеются детская комната, комната матери и ребенка, медпункт, душевые, массажные кресла, бильярд и капсулы для сна — они входят в оплату за проезд по трассе. Также есть фуд-корт, диетическая столовая (обязательно!) и супермаркет. А, вот еще важная вещь — круглосуточный кипяток для «дошираков» и термосов с чаем. Ведь всем китайцам известно, что холодную воду пить вредно, а горячая — главное лекарство от всех болезней. © raysikh / Pikabu
- В Китае иностранцам платят за то, что они ходят по выставкам. Многие так подрабатывают. Не очень большие деньги, но интересное занятие: можно увидеть новинки, получить нужные контакты и пробники. Как-то мой приятель принес 2 рюкзака ништяков для своей собаки с выставки товаров для животных. Часто организатор даже оплачивает поездку в другой город и пятизвездочный отель. Зачем? Интерес к выставке будет выше, если там будут иностранцы. © gramm21 / Pikabu
- Угостили чаем из прикольного одноразового стаканчика. В нем чайный пакетик уже вшит в дно и вам нужно просто залить его кипятком. © Leonidis.Popov / Pikabu
- Квартиры 3 на 3 метра — не редкость в Китае. Сами в такой с женой жили. Тесно, но жить можно. Есть душ, кухня, стиралка, кондиционер. Слышимость адекватная, стены бетонные или кирпичные, но не гипсокартон. С детьми в такой можно и с ума сойти, наверное. © ChinaTown888 / Pikabu
- Китайская кола продается в непривычном для нас объеме — 0.888 литра. Цифра 8 в Китае — очень счастливая, ее произношение созвучно слову «фа», что означает «успех, богатство, удача». Ее используют повсюду, где только можно, начиная от сообщений в чате вроде «Привет, с праздником, 88888888!!!» и заканчивая рекламой и на автомобильными номерами. Именно по этой причине Олимпиада в Пекине 2008 года стартовала 08.08.08. © GrayTail / Pikabu
- Я учусь в одном из престижнейших технических китайских в Китае, обучение на китайском языке, я единственный иностранец. Конкурс здесь от 1 до 3 тыс человек на место. В Китае образование очень важно, не поступить в институт — позор для всей семьи. При знакомстве об образовании говорят сразу после имени и возраста. Вся система образования построена на жутком отсеве и огромных нагрузках. Поступают только лучшие, заканчивают только лучшие из лучших. Даже двойку тут надо заслужить. Китайцы учатся с утра и до вечера. Пары начинаются в 8.00 и заканчиваются в 21.30, в перерывах и после учебы — самообучение. Сам я двоечник, но пока моя фамилия в списках на отчисление написана карандашом. © menlandfg / Pikabu
- Преподаю в китайском вузе. После первых двух пар — обед. Столовых много, и в них — «электронные» подносы. Счет за еду привязан к QR-коду. © ChinaTown888 / Pikabu
- Новые писсуары в китайских торговых центрах — это фантастика. После того, как вы сходили в туалет, можно по QR-коду заплатить небольшую сумму и мгновенно получить анализ. © igoboprojectors / Pikabu
- В Шанхае я наткнулась на брачный рынок. Сотни родителей с фотографиями и резюме своих неженатых взрослых детей толпятся, пытаясь найти им пару. Такое впечатление, что побывал на фондовой бирже. © InfernalWedgie / Reddit
- В Шэньчжэне я видела женщину, которая выгуливала свою утку на поводке. © JessicaDarling / Reddit
- Заказал еду в отель через приложение. Курьер доставил еду на ресепшн, персонал положил заказ в робота и отправил в номер. Звонок в дверь, открываю, а тут такое чудо. Также робот помогает при заселении в отель. Вводишь номер своей комнаты, и робот сопровождает тебя до двери, вызывает лифт и выбирает этаж, предлагая последовать за ним. © verenevg / Pikabu
- Отец моего друга поехал в Китай. Он крупный мужчина с животом. На Великой китайской стене его окружила толпа китайцев. Все они пытались погладить его живот, как талисман на удачу. © ThatGuy29300 / Reddit
- Ночной рынок — одно из самых популярных развлечений местных жителей. Работает часов с 8 вечера и закрывается в 3-4 часа ночи. Это как уличный торговый центр, где все супердешево. Сюда можно ходить за гастрономическими эмоциями. Вечером продавцы выкатывают свои телеги на улицу, расставляют в ряды, подключают газовые баллоны, зажигают печи, достают сковородки вок и начинают жарить. Есть свежайшие морепродукты (например, огромные сочные креветки в кляре), сотни видов маленьких шашлычков и многое другое — все очень вкусное. Для любителей — черный вонючий тофу, лягушки и черепахи. © raysikh / Pikabu
А еще здесь есть горы из фильма «Аватар», небоскребы, панды и рисовые террасы, от которых захватывает дух. Если вы бывали в Китае, поделитесь своими впечатлениями.
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