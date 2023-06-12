18 феерических доказательств, что поездка в Китай как прыжок с парашютом, так же дыхание перехватывает

Китай — как резная шкатулка с драгоценностями, полон чудес и странностей, порой поразительных, а порой и шокирующих. Вот впечатления людей, которые живут в этой стране или путешествовали по ней, и эти рассказы дают нам понять, что с обычными мерками к Китаю подходить невозможно.