19 доказательств того, что Сингапур не с Земли, а с какой-то неведанной планеты

В любой стране путешествие «дикарем» подарит больше эмоций. Ведь можно познакомиться с местной культурой и побродить по улочкам в таких местах, которые даже не указаны в путеводителе. Но в Сингапуре просто нет такого места, которое бы не впечатлило даже самого заядлого туриста.

У нас в парках арендуют самокаты, а в Сингапуре даже такое

«Зонтики в любую погоду. Мы здесь, чтобы вам было сухо».

Оказывается, что существуют изогнутые эскалаторы

«Вот так выглядит публичная школа для мальчиков»

«В школе есть баскетбольная площадка, поле для регби и футбола, бассейн и детский тренажерный зал. Еще ребята должны выбрать клуб, в котором будут заниматься 3 часа по пятницам. На выбор: кемпинг, баскетбол, волейбол, шахматы, рисование и т. д. Есть сад с гранатами и экоуголок с небольшим прудом, куда дети ходят покормить карпов. Обучение в школе стоит $ 10 в месяц, плата вычисляется автоматически из пенсионного фонда родителей».

«Заказал кофе, и вот как мне его налили»

«Это здание моего университета»

В другой нашей статье вы можете узнать еще о некоторых особенностях этой страны.

У нас на улицах балдеют коты, а в Сингапуре — выдры

«Просто делюсь фотографией ананаса, растущего на обочине дороги»

Способ зарядить телефон и скинуть пару лишних кило одновременно — велозарядка!

«У нас в университетской библиотеке поставили капсулу для сна. Можно бесплатно забронировать на 30 минут и вздремнуть, если устал книжки читать»

Дождь в Сингапуре

В аэропорту Сингапура можно поставить оценку туалету

«Добрый вечер. Пожалуйста, оцените наш туалет».

Стулья-качели в одном из кафе международного аэропорта

«В парке есть качели для людей в инвалидных колясках, чтобы они тоже могли отдохнуть таким образом»

«Все, кто приезжает в Сингапур, стараются пробиться в гостиницу Marina Bay Sands. Если попасть туда вечером или в ясную ночь, можно сделать такой кадр»

«Этот пейзаж напомнил мне мультфильм „Король лев“»

«Моя сестра из окна своей квартиры сфотографировала надвигающуюся грозовую тучу»

Мороженое-сэндвич в Сингапуре очень вкусное. Правда, сингапурцы воспринимают слово «сэндвич» буквально

«Пожилые люди могут приложить свое удостоверение к светофору и получить больше времени, чтобы перейти дорогу»

«В Сингапуре в рамках эксперимента высадили растительность на крышах 10 городских автобусов»