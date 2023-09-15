19 доказательств того, что Сингапур не с Земли, а с какой-то неведанной планеты
В любой стране путешествие «дикарем» подарит больше эмоций. Ведь можно познакомиться с местной культурой и побродить по улочкам в таких местах, которые даже не указаны в путеводителе. Но в Сингапуре просто нет такого места, которое бы не впечатлило даже самого заядлого туриста.
У нас в парках арендуют самокаты, а в Сингапуре даже такое
«Зонтики в любую погоду. Мы здесь, чтобы вам было сухо».
Оказывается, что существуют изогнутые эскалаторы
«Вот так выглядит публичная школа для мальчиков»
«В школе есть баскетбольная площадка, поле для регби и футбола, бассейн и детский тренажерный зал. Еще ребята должны выбрать клуб, в котором будут заниматься 3 часа по пятницам. На выбор: кемпинг, баскетбол, волейбол, шахматы, рисование и т. д. Есть сад с гранатами и экоуголок с небольшим прудом, куда дети ходят покормить карпов. Обучение в школе стоит $ 10 в месяц, плата вычисляется автоматически из пенсионного фонда родителей».
«Заказал кофе, и вот как мне его налили»
- А как это пить-то? © jcapi1142 / Reddit
- При помощи трубочки. Интересный опыт. © googlymooglygooby / Reddit
«Это здание моего университета»
В другой нашей статье вы можете узнать еще о некоторых особенностях этой страны.
У нас на улицах балдеют коты, а в Сингапуре — выдры
«Просто делюсь фотографией ананаса, растущего на обочине дороги»
Способ зарядить телефон и скинуть пару лишних кило одновременно — велозарядка!
«У нас в университетской библиотеке поставили капсулу для сна. Можно бесплатно забронировать на 30 минут и вздремнуть, если устал книжки читать»
Дождь в Сингапуре
В аэропорту Сингапура можно поставить оценку туалету
«Добрый вечер. Пожалуйста, оцените наш туалет».
Стулья-качели в одном из кафе международного аэропорта
«В парке есть качели для людей в инвалидных колясках, чтобы они тоже могли отдохнуть таким образом»
«Все, кто приезжает в Сингапур, стараются пробиться в гостиницу Marina Bay Sands. Если попасть туда вечером или в ясную ночь, можно сделать такой кадр»
«Этот пейзаж напомнил мне мультфильм „Король лев“»
«Моя сестра из окна своей квартиры сфотографировала надвигающуюся грозовую тучу»
Мороженое-сэндвич в Сингапуре очень вкусное. Правда, сингапурцы воспринимают слово «сэндвич» буквально
«Пожилые люди могут приложить свое удостоверение к светофору и получить больше времени, чтобы перейти дорогу»
«В Сингапуре в рамках эксперимента высадили растительность на крышах 10 городских автобусов»
Сингапур ассоциируется с городом невероятных небоскребов, утопающих в зелени и инженерных достижениях. Нет никаких сомнений, что жизнь здесь отличается от будней в любых других городах, ведь тут есть свои фишки, от которых голова идет кругом.