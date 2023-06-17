19 фактов о жизни в Турции, на которые редко обращают внимание даже матерые путешественники

Турция — потрясающая страна, пропитанная неповторимым колоритом и богатая многовековыми традициями, которые изумляют даже опытных путешественников. Каждый день открывает гостю ошеломляющие факты о жизни в ней. Например, что йогурт — неотъемлемая часть местной кухни, мужские туалеты снабжены лаком для волос, а уличных кошек угощают в день рождения.

Турки любят кошек, поэтому они чувствуют себя вольготно и лежат там, где им вздумается

В турецких городах кошки повсюду: в метро, парках, магазинах, кафе. И везде они чувствуют себя королями. По разным оценкам, только в Стамбуле насчитывается от 100 тыс. до 1 млн уличных кошек. Причем турки относятся к ним как к домашним животным, а не как к бездомным.

Некоторым уличным кошкам устраивают праздник на день рождения

В Турции любят не только кошек. На юге страны можно встретить куриц, черепах и кроликов прямо в центре города

Вот эта черепашка поднимается на ступеньку банкомата

В стране много людей, которые обожают болливудские фильмы. Некоторые также смотрят индийские телепередачи

Турки любят устраивать пикники

На выходные дни в парках и скверах можно увидеть целые семьи. Они приносят все необходимое для барбекю — от коврика или ткани до гриля и небольшой печи для чая. Кстати, эта печь чем-то напоминает привычный нам самовар.

Мужчины почти не носят шорты

В восточных странах из-за традиций и консервативных взглядов мужчины не носят шорты, какой бы жаркой ни была погода на улице. В целом мужчины одеваются довольно однообразно. У моего мужа есть друзья-турки, и они сказали нам, что настоящий турок не будет носить шорты, он всегда носит длинные штаны, даже если жарко. © patara01 / Tripadvisor

Официанты брызгают на посетителей духи

После завершения трапезы в ресторане принято протягивать ладони официанту, когда он проходит мимо. В этот момент работник общепита распыляет одеколон из небольшого флакона на руки посетителям.

В турецких ресторанах предлагают чай из вишневых черенков

Турки без ума от йогурта и используют его везде

Турки — единственная нация в мире, которая ест йогурт в огромных количествах. Местные жители добавляют его во многие блюда. Вы можете представить себе теплую пасту с соусом и фаршем, политым йогуртом? Для непосвященного человека это покажется извращенным, но турки действительно считают такое блюдо вкусным. Этот молочный продукт они добавляют к овощам, макаронам, супам.

Типичное открытие магазина в Турции. Бренды, которые в нем представлены, прислали свои поздравительные венки

Гаишники следят за порядком в том числе и на компактных электромобилях и сегвеях

Здешние мужчины любят наблюдать за строительными работами

Вот что по этому поводу рассказал пользователь интернета. В прошлом году я видел видео, где рассказывали забавные факты о Турции, и там было сказано, что турецким мужчинам среднего и старшего возраста нравится смотреть на строительные работы. Это вроде хобби. Я не мог в это поверить. Потом спросил свою подругу, которая родилась и жила в Турции до 28 лет. И она подтвердила, что турецкие мужчины любят смотреть и комментировать строительные работы. © Bana Sorma / Quora

Мода на английские слова и фразы на одежде

Девушки любят носить футболки, на которых есть слова и фразы на английском, напечатанные посередине. Например, такие как «Why bother?» («Зачем беспокоиться?») или просто «Yes» («Да»).

Гранатовые и апельсиновые деревья растут прямо на городских улицах

В туалетах есть бесплатный лак для волос

В мужских туалетах некоторых ресторанов и кафе есть бесплатный лак для волос и гель. Иногда есть даже фены. В Великобритании есть негласное правило, согласно которому мужчины в туалете ресторана не смотрят в зеркало более 5 секунд, а в Турции парни в уборных наводят марафет. © Kefa James / Quora

На улицах повсюду можно увидеть машины, накрытые коврами

Оказывается, турецкие водители делают так, чтобы уберечь свой транспорт от дождя с градом. Также машины накрывают пледами или картоном. Подобная картина совершенно нормальна для Турции. Так принято делать среди местных.

В Турции не принято сидеть со скрещенными ногами. Делать это считается невежливым, особенно на виду у старших

А еще категорически не приветствуется вывешивание постиранного нижнего белья на улице, такой поступок считается позорным