19 фото из других стран, каждое из которых можно сопровождать фразой «Блин, не поверишь...»
Как добывают латекс в Таиланде и зачем в Японии люди принимают душ воздухом — об этом вы можете узнать, заглянув в нашу статью. Всего за секунду вы сможете перенестись в разные уголки земного шара и открыть для себя увлекательные фотофакты, которыми поделились пользователи интернета.
Это общественный душ воздухом в Токио. Он сдувает пыльцу растений с людей, страдающих аллергией
Вот такую очередь за кофе можно увидеть перед кофейней в Великобритании
Это здание в городе Браге, в Португалии, создает ощущение, что вы попали в двухмерный мир
Такую «безвредную» пиццу можно получить на Тайване в качестве розыгрыша на 1-е апреля. Многие люди не едят корочку, а потому эта «пицца» им вреда не нанесет
К чаю в Иране вместо сахара традиционно подают нават — леденец из виноградного сока и сахарного сиропа, приправленный шафраном
«А роза — символ Ирана, здесь только ленивый не покупает или не продает их».
«Посетил Доминикану. Зашел в один из домов, а мужчины угостили меня рисом... с бананом»
«Белые львы являются редким видом и в дикой природе почти не встречаются. Сегодня в Южно-Африканской республике мне посчастливилось увидеть одного»
В тайваньских туристических автобусах можно попеть в караоке
Думаете, это пальма? Нет, это замаскированная вышка сотовой связи в Египте
«17 часов перелета стоили того, чтобы увидеть эту чудо-скульптуру лобстера в Австралии»
В мелких городках и деревнях во Франции, где нет собственных пекарен, багеты загружают в автоматы. Их пополняют свежей выпечкой по нескольку раз в день
В Японии позаботились, чтобы любители игр не голодали и могли играть всю ночь напролет. И стали продавать карри и рамен с кофеином
«Вот такая банка-великанша Lays продается в китайском супермаркете. В руке держу для сравнения банку стандартного размера»
«Вот так таксист, который подвозил меня в Сеуле, пытался разобраться в маршруте на своем телефоне»
«Увидел в Таиланде, как из гевеи добывают латекс. Мужчина делает разрез на коре дерева, и белый сок течет в чашку. А, затвердевая, принимает форму полусферы»
«Эту полусферу переворачивают и заполняют новым соком. Так получаются резиновые шарики, которые уносят на склад для дальнейшей переработки».
«Приметил эту милую семью смотрителей храма, пока был в Египте»
А это типично немецкое явление — автоматы с колбасой
На станции метро Бангкока можно сразу узнать, сколько калорий вы сожжете, поднимаясь по лестнице
В канадском автокафе терминал для карт выставили за окошко на хоккейной клюшке. Так можно безопасно расплатиться, не передавая свою карту в руки кассиру
Если вы хотите больше впечатляющих фото, то узнайте, что происходит за 4 года с шайбой для настольного хоккея и как меняются вещи под действием влажного океанского воздуха. Думаем, что эта статья с познавательными фотосравнениями увлечет вас.
Фото на превью turbopower / Pikabu, BlueMagpieRox / Reddit
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