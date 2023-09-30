19 фото из других стран, каждое из которых можно сопровождать фразой «Блин, не поверишь...»

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Как добывают латекс в Таиланде и зачем в Японии люди принимают душ воздухом — об этом вы можете узнать, заглянув в нашу статью. Всего за секунду вы сможете перенестись в разные уголки земного шара и открыть для себя увлекательные фотофакты, которыми поделились пользователи интернета.

Это общественный душ воздухом в Токио. Он сдувает пыльцу растений с людей, страдающих аллергией

Вот такую очередь за кофе можно увидеть перед кофейней в Великобритании

Это здание в городе Браге, в Португалии, создает ощущение, что вы попали в двухмерный мир

Такую «безвредную» пиццу можно получить на Тайване в качестве розыгрыша на 1-е апреля. Многие люди не едят корочку, а потому эта «пицца» им вреда не нанесет

К чаю в Иране вместо сахара традиционно подают нават — леденец из виноградного сока и сахарного сиропа, приправленный шафраном

«А роза — символ Ирана, здесь только ленивый не покупает или не продает их».

«Посетил Доминикану. Зашел в один из домов, а мужчины угостили меня рисом... с бананом»

«Белые львы являются редким видом и в дикой природе почти не встречаются. Сегодня в Южно-Африканской республике мне посчастливилось увидеть одного»

В тайваньских туристических автобусах можно попеть в караоке

Думаете, это пальма? Нет, это замаскированная вышка сотовой связи в Египте

«17 часов перелета стоили того, чтобы увидеть эту чудо-скульптуру лобстера в Австралии»

В мелких городках и деревнях во Франции, где нет собственных пекарен, багеты загружают в автоматы. Их пополняют свежей выпечкой по нескольку раз в день

В Японии позаботились, чтобы любители игр не голодали и могли играть всю ночь напролет. И стали продавать карри и рамен с кофеином

«Вот такая банка-великанша Lays продается в китайском супермаркете. В руке держу для сравнения банку стандартного размера»

«Вот так таксист, который подвозил меня в Сеуле, пытался разобраться в маршруте на своем телефоне»

«Увидел в Таиланде, как из гевеи добывают латекс. Мужчина делает разрез на коре дерева, и белый сок течет в чашку. А, затвердевая, принимает форму полусферы»

«Эту полусферу переворачивают и заполняют новым соком. Так получаются резиновые шарики, которые уносят на склад для дальнейшей переработки».

«Приметил эту милую семью смотрителей храма, пока был в Египте»

А это типично немецкое явление — автоматы с колбасой

На станции метро Бангкока можно сразу узнать, сколько калорий вы сожжете, поднимаясь по лестнице

В канадском автокафе терминал для карт выставили за окошко на хоккейной клюшке. Так можно безопасно расплатиться, не передавая свою карту в руки кассиру