20+ доказательств того, что Эмираты — это не только богатая жизнь, но и самые большие странности

ОАЭ известны не только шейхами, высотными зданиями и шикарными автомобилями. В этой восточной стране много того, о чем не упоминают туристические путеводители. Например, на улицах современного мегаполиса легко встретить гуляющих кур и петухов, а рядом с дорогим отелем с легкостью можно купить привычные нам продукты.

В Дубае обычно покупают яхты и машины, но никак не ожидаешь купить в магазине такое

«К нам подошел местный и сказал: „Привет, я инженер, пойдем пить кофе ко мне домой“»

«Зашли, а у него там стандартный городской дом. Мы выпили чай с перцем и непривычный арабский кофе. Поговорили о его детях, стиле жизни и работе. Так мы поняли, что приглашение на кофе от местного населения — это как минимум финики и апельсины, но чаще курица с рисом. Такой вот он, арабский кофе».

Это установили прямо посреди пустыни, на пересечении двух песчаных аллей. Такой вот указатель улиц в пустыне

Подождите еще лет 5, и на этих улицах появятся многоэтажки. © anon-ques / Reddit

Хотите вызвать реально фешенебельное такси? Ни слова больше, вот вам McLaren

McLaren — это премиальные гоночные суперкары. Считаются одними из самых престижных и дорогих автомобилей в мире.

«Впусти меня... Я забыл, что это Дубай. 10 утра и + 40 °C за окном»

Ничего необычного, просто песчаная буря в городе

В Эмиратах много особенностей жизни и тайн, которые известны лишь местному населению.

«Я не такой, как все, мне подавай экзотику. Мой отель расположен в „непарадном Дубае“»

«Фото с видеорегистратора»

«Соблюдай дистанцию, меня ждет дома мама».

«Проходил мимо забегаловки, меня весело начал зазывать работник кафешки. Говорил, что у него лучшие цены»

«После этого мужичок отошел и вынес мне овощи. Сказал, мол, пока ждешь заказ — вот, за счет заведения. Свежие овощи после жары — никогда так не любил овощи, как в ОАЭ».

Увы, иногда ОАЭ — это не только чистейшие пляжи с белоснежным песком

«Снял номер в отеле: ₽ 130 тыс. за двое суток. Зашел в местный магазин и наткнулся на такие знакомые продукты»

На пляжах есть автоматы с солнцезащитными средствами. Всюду бы такой сервис

«Асфальта много где нет, просто песок и земля. Тротуаров нет, просто идешь по небольшому выделенному участку от основной дороги. Немножко страшно»

«Видел, как котенок вежливо ждал, когда откроется лифт»

Птичка тоже, видимо, учила правила этикета. Преспокойно ожидает открытия дверей в метро

Обычный день на местном пляже. На заднем плане самое большое в мире колесо обозрения

Встретить курицу или петуха на улице? Почему бы и да

«У меня была остановка на 24 часа и всего $ 40 на жилье. Вот почему всем стоит пользоваться сервисами объявлений»

«Я уже собирался рассердиться, но потом заметил это»

«Дико извиняюсь, я реально плохо паркуюсь».

Хм, неожиданно

«Сегодня в Арабских Эмиратах выпал снег с градом, никогда такого тут раньше не видел»