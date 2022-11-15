20+ доказательств того, что Рим — это город контрастов, не зря о нем столько мифов сложено

История Рима насчитывает 28 веков и связана со множеством известных на весь мир фамилий. Туристов в это место манят не только знаменитые достопримечательности вроде Колизея или фонтана Треви, но и сам колорит Вечного города. В сердце Италии действительно есть на что посмотреть.

В Риме стоит чуть ли не единственная пирамида гладкой формы вне Северной Африки. Ее высота составляет примерно 37 м, а возраст — более 2 000 лет

«Если вы кошатник и будете в Риме, зайдите на площадь Торре-Арджентина. Здесь в древних развалинах постоянно сидят местные мурлыки»

«На фото не видно, но у этого котика нет одной задней лапы».

Уютный ресторанчик спрятался в одном из римских дворов

Итальянцы не считают «Карбонарой» то, что делают у нас. Вот она — настоящая «Карбонара», какой ее готовят в Риме

Даже с помощью мобильного телефона можно снять шедевр, если фотографировать Колизей

«Я впервые в Риме. В ванную моего отеля умудрились впихнуть это. Для ног, что ли?»

В аэропорту Вечного города выставлены древнеримские статуи

Сотни скворцов поднялись в небо над Римом, и оно почернело

Чудесная улочка в Вечном городе

В местных закусочных можно встретить квадратные соломинки

«В гостинице в Риме обнаружил такие деревянные блоки на стене рядом с кроватями. Интересно, что это?»

Скорее всего, это разъем для наушников, чтобы можно было смотреть телевизор в постели, если вы не хотите мешать другим людям шумом в номере. © Cormano_Wild_219 / Reddit

В туалетах аэропорта Рима есть краны как с обычной водой для мытья рук (справа), так и с питьевой (слева)

«Питьевая вода».

В одном из кафе в столице Италии орешки подают прямо в ботинке. Причем, судя по подошве, эту обувь носили

«Такая замечательная работа встретилась мне в Риме»

В Вечном городе очень сложно соблюдать диету

В сердце Италии живут настоящие мастера парковки

От Рима до моря всего около 25 км, поэтому чайки в вечном городе не редкость

Для итальянцев и, в частности, римлян кофе с большим количеством молока — это не латте. Слово «латте» у них имеет другое значение

Был я как-то раз в Риме. Захожу в итальянскую кафешку, сажусь за столик и прошу на английском: «Дайте, пожалуйста, латте». Приносят мне заказ, а там вместо кофе молоко. Вот так я и узнал, как «латте» на итальянском — это «молоко». © Lockheart / Pikabu

Снег выпадает в столице Италии далеко не каждый год

Этот бездомный римский кот обожает мотоциклы и когда его гладят красивые девушки

Так выглядит на 100 % итальянская пицца «Маргарита», какой ее делают в Риме

Рождественское настроение в столице Италии