20+ нюансов жизни в Италии, которые изумляют покруче любой достопримечательности

Италия радует архитектурой неведомой красоты, вкусной едой, после которой обязательно наберешь парочку килограмм. А еще людьми, что улыбаются каждому дню, не боятся быть чересчур эмоциональными и для которых которых семья стоит на первом месте.

И если пицца и Колизей уже не вызывают у нас особого удивления, то маленькие макароны для собак или пешеходные переходы в Вероне могут ввести в ступор даже самого заядлого путешественника. В конце статьи вас ожидает два бонуса о том, как итальянцы встречают гостей у себя дома.

Вот такие «велосипедные грузовики» используются на узких улочках Рима для доставки посылок

«Видел в Италии невероятно много людей в подобных венках»

В Италии таких людей называют «laureato», что дословно означает «увенчанный лавром». Это связано с древнеримским актом вручения лаврового венка поэтам, которых император считал достойными похвалы. Сегодня их носят выпускники, которые только что успешно закончили университет. © klauskinki / Reddit

«В одном из супермаркетов Италии продают коробками самую вкусную часть мороженого — шоколадный кончик»

Сыр пармезан здесь можно купить даже в торговом автомате

«Эти крошечные бутылочки с оливковым маслом я купил в Италии»

«Для Италии такой туалет совершенно нормален»

«Встречаюсь с итальянкой. Вот открыл ее кухонный шкафчик, а там это»

Я вышла замуж за итальянца. У нас в шкафу то же самое. © lauriegia / Reddit

Пешеходный переход в Вероне

«В городе Лидо ди Езоло, где я останавливался, были специальные пляжные коляски для людей с ограниченными физическими возможностями»

В Италии даже для собак делают макароны

Этот автомобиль настолько мал, что может припарковаться перпендикулярно тротуару

На этой автозаправке есть игровая площадка для собак

Здесь еще существуют работающие телефонные будки

Венецианская скорая помощь

Так выглядят итальянки в 85 лет

Моей первой мыслью было, что ей за 60. Но 85? © Nicklotis / Reddit

Пожарный выход в Венеции

Ужин на балконе в одном из итальянских ресторанов

Так в этой клинике показывается, какие врачи свободны, а какие заняты

Вот так подают мясное ассорти в ресторане в Абруццо

В Турине есть дом с пирсингом

«Брату принесли такую пиццу в Риме»

Это пицца паперино (или «Дональд Дак»). Чаще всего ее заказывают дети. В ней недорогие ингредиенты, и ребятишкам нравится. © Marcus_Aurelius753 / Reddit

В римском аэропорту можно увидеть раковину, в которую встроены кран с водой, мыло и сушилка для рук

Бонус № 1: Не ходят дома босиком



Многие итальянцы не ходят дома босиком. Считается, что прохлада пола отрицательно сказывается на здоровье. Поэтому дома часто носят тапочки, которые называются «чиабатта» — прямо как итальянский хлеб.

Бонус № 2: Обуваются при встрече гостей