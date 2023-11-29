20 нюансов жизни в Нидерландах, которые авторам путеводителей даже не снились

Первый раз приехав в Нидерланды, кажется, будто ты оказался на другой планете. Другая еда, менталитет и даже многие бытовые вещи могут легко ввести в ступор гостей этой страны. Но уже после первых дней путешествия любой проникнется неповторимой атмосферой родины Ван Гога.

Креативности местных рекламщиков можно только позавидовать

Только здесь вы можете увидеть висящий на фонарном столбе велосипед вместо билборда и огромною зеленую субмарину, рекламирующую сеть ресторанов быстрого питания.

Мусорные урны для велосипедистов

Популярность велосипедов как передового вида транспорта в Нидерландах порождает интересные идеи, которые способствуют удобству граждан. Вдоль велосипедных дорожек в этой стране есть урны, в которые можно выбрасывать мусор, не снижая скорости.

Уличные художники тоже умеют заявить о себе

«Я вижу много случайных наклеек на стенах, дорожных знаках и т. д. Что они означают? Почему люди приклеивают их? Наверняка, это не реклама, так как некоторые наклейки — просто картинки» Подобные наклейки на дорожных знаках — это своего рода симбиоз искусства и рекламы. Уличные художники пишут свои имена в тегах либо размещают небольшие стикерпаки с изображениями персонажей, которых они создали. Так они заявляют о себе.

Первый в мире магазин с товарами без пластика

В голландском супермаркете открылся первый в мире отдел без пластика, где продают товары в биоразлагаемых упаковках. «В супермаркете в Амстердаме есть ряд стеллажей, на которых более чем 700 наименований продуктов. И все без пластика», — делятся пользователи социальной сети. Именно пластик является одной из основных экологических проблем: так как это нефтепродукт, он способствует глобальному потеплению.

В Нидерландах не любят шторы

В Средние века жители Нидерландов всячески пытались доказать ближним, что им, как честным людям, скрывать от остальных нечего. Тогда-то и зародился особый голландский стиль с его окнами от пола до потолка и полным отсутствием штор и занавесок, что так и манит неопытных туристов украдкой подсмотреть за чужой жизнью. Стоит отдать должное местным жителям, смотреть в окна здесь все-таки считается дурным тоном.

Автомойка для поездов

Несколько лет назад в Нидерландах была разработана автомойка, через которую поезда могут проезжать со скоростью 20 км/ч. Такой вид мойки экологичен и экономичен. В качестве моющего средства используется обычное мыло. Кроме того, процесс регулируется компьютерной системой, которая проверяет, действительно ли поезд нужно мыть согласно плану.

Картошка фри с майонезом

У нас в Нидерландах есть и майонез, и фритсаус — соус для жареного картофеля. В то время как майонез содержит до 80 % жира, фритсаус только 25 %. Это дешевле и полезнее. © LaoBa / Reddit

Высокие кровати

В голландских квартирах часто можно встретить высокие кровати. Дело в том, что там не принято долго находиться в больнице после рождения ребенка, выписывают через пару часов. Но потом молодую мать навещает медсестра — эта услуга входит в страховку. Есть требование: кровать должна быть определенной высоты для удобства медосмотра, если высоты недостаточно, приходится покупать специальные подставки под ножки кровати.

Дамы в Нидерландах предпочитают рожать дома

Во-первых, их бабушки и мамы так делали. Поэтому у девушек нет страха, что что-то может пойти не так. К тому же акушерка на дом вызывается в обязательном порядке и совершенно бесплатно. Во-вторых, в Нидерландах считается, что такой интимный и сокровенный момент лучше всего проживается в родных стенах. Ведь там можно спокойно включить любимую музыку и зажечь свечи, да и близкие будут рядом.

Крошечные автомобили

Изначально такие машины были придуманы для инвалидов, но голландцы быстро оценили удобство этого транспорта на узких улицах Амстердама. К тому же мотоколяски потребляют не так много топлива и есть модели, которые могут работать от электричества. Для управления ими не нужны права обычного образца, и на них можно ездить по велосипедным дорожкам.

Портреты в туалете

Нам может показаться странным, но жители Нидерландов часто вешают портреты дорогих их сердцу людей в... туалете. Кроме того, чтобы не забыть важные даты из жизни близких, находчивые голландцы вешают там и специальные календари, в которых указываются все приближающиеся праздники.

Ограждения от бездомных

Пример так называемой враждебной архитектуры. Под окнами устанавливают кирпичи острыми углами вверх, для того чтобы общественное пространство не подвергалось вандализму, а молодежь и бездомные не ложились спать под окнами. Однако местные жители не одобряют такие методы и призывают к иному решению этих проблем.

Шкаф — хозяйственный блок

Во многих голландских квартирах есть шкафы с системами коммуникаций: там спрятаны вытяжки, трубы, счетчики, а также могут храниться инструменты или модем.

В Нидерландах любят использовать «бабушкины сумки»

«Бабушки из метрополитена», которые ранним утром отправляются по каким-нибудь важным делам на другой конец города с сумками на колесиках, не редкость и в Нидерландах. Однако в этой стране «бабушкины сумки» любят использовать в повседневной жизни не только сами бабушки, но и мужчины и даже молодые девушки. Здесь такие сумки называют boodschappentrolley и используют их при любом подходящем случае. Впрочем, мода на хозяйственные сумки на колесиках уже давно стала общеевропейским трендом. Так что аксессуары модниц у нас и в Нидерландах существенно отличаются.

Автоматы для продажи сыра и яиц

Голландцы говорят, что такие автоматы не редкость, местные фермеры устанавливают их, чтобы торговать без посредников. «Это намного дешевле, чем то, что вы найдете в супермаркете, и фермер при этом заработает больше денег. Плюс всегда свежие продукты», — делятся пользователи сетей.

Большие окна и крюки

Над большими окнами в Амстердаме есть крюки. Они нужны для того, чтобы можно было воспользоваться лебедкой и на канате поднимать и опускать крупную мебель в квартиры и из квартир. Такой непростой способ был придуман потому, что лестницы в домах обычно очень узкие. Это средневековая техника, которая работает и по сей день как в старых, так и в новых постройках. Местные жители рассказывают, что, если крюк не застрахован, им пользоваться нежелательно. Поэтому в большинстве случаев мебель поднимает специально арендованная машина с подъемником.

Автоматические столбики на дорогах

Такие автоматически выдвигающиеся дорожные столбики, или болларды, голландцы используют для контроля движения транспорта в центре города или в промышленных зонах: например, они опускаются под землю, когда по дороге необходимо проехать городскому автобусу. В остальных случаях они препятствуют движению автомобилистов, оставляя дорогу доступной для пешеходов и велосипедистов.

Отсутствие ограждений у каналов

«Большинство голландцев умеют плавать, — объясняет пользователь Quora, — а каналы не слишком глубокие. К тому же территория вдоль каналов обычно не тротуарная зона: там мало места и часто паркуются машины». Вдобавок так сложилось исторически, ведь каналы были погрузочной площадкой для доставки грузов на баржах, и сегодня есть попытки возродить такую практику.

Солнечная дорога и батареи

Несмотря на то что в Нидерландах часто пасмурная погода, солнечные батареи установлены практически на каждой крыше дома. Также здесь впервые в мире была создана велосипедная дорожка из солнечных батарей. Она называется Солароуд, или «Солнечная дорога», и может обеспечить электроэнергией освещение дорог, транспортные средства и электромобили.

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