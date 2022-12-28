20 простых лайфхаков, которые пригодятся каждому хоть в самолете, хоть в отеле

Привет! Меня зовут Паша, и я люблю, чтобы полет на самолете даже в экономклассе был удобным, а проживание в самом бюджетном отеле оставляло только позитивные эмоции. Поэтому я хочу показать простые способы, как легче пережить поездку в другой город и сделать долгий перелет и пребывание в номере любой гостиницы комфортными и менее затратными.

1. Чтобы поднять подлокотник сиденья у прохода, нужно просто нащупать вот такую кнопку

2. Из мешочка для мусора можно сделать держатель для смартфона, если заправить пакет под чехол, а потом зажать его откидным столиком

3. Мячик для тенниса — незаменимая вещь при долгих перелетах, которая отлично помогает размять ступни

4. При заселении в номер всегда фотографируйте содержимое холодильника и смело пейте газировку, просто не забудьте купить такую же в магазине, прежде чем придет горничная

5. В таком устройстве, которое отключает свет, вместо карты-ключа можно попробовать использовать любую дисконтную карточку. Чтобы ваши гаджеты продолжали заряжаться, пока вы гуляете

6. Если вы приехали в отель, где все розетки в номере не подходят под ваше зарядное устройство или просто заняты, то вы можете зарядить свой телефон от USB-разъема практически на любом современном телевизоре

7. Так можно быстро обезопасить номер в отеле для ребенка, заклеив медицинским лейкопластырем розетки

8. Чтобы обезопасить себя от незваных гостей, просто поставьте стакан у двери: если кто-то попытается проникнуть к вам в номер ночью, то вы точно это услышите

9. В жарких странах ночью через дверную щель к вам могут заползти разные насекомые в поисках еды, поэтому лучше затыкайте щель ковриком из ванны или бумагой

10. Если персонал отеля вызывает у вас сомнения и вы беспокоитесь за сохранность своих вещей в свое отсутствие, то повесьте табличку «Не беспокоить» и включите телевизор, когда будете уходить

11. Даже если посуда в номере упакована вот в такие пакетики с надписью «Продезинфицировано», то в любом случае не поленитесь обдать их кипятком

12. Если в вашем номере не оказалось холодильника, то хранить скоропортящиеся продукты можно в раковине с водой, естественно, в герметичной упаковке

13. Чтобы убрать лишние складки с вещей и немного их освежить, повесьте их на вешалку за душ и включите горячую воду, только чтобы вода не попадала на одежду

14. Заткнуть раковину или ванну, если вы хотите постирать в них вещи, а затычки нет, можно с помощью пакетика и монеток

15. Не спешите выбрасывать шапочку для душа, ведь в нее можно упаковать грязную или мокрую обувь, чтобы не испачкать другие вещи в багаже

16. Если в вашем номере не оказалось тумбочки, то телефон и другие мелкие вещи, без которых не уснуть, можно засунуть вот в такой кармашек из простыни

17. Подушку можно сделать выше и жестче, если засунуть в наволочку полотенце

18. Сбережения точно не стоит прятать под матрац, лучше заранее подумать, куда можно засунуть наличность, чтобы ни у кого и мысли не было там что-то искать

19. Любители горячих тостов, не отчаивайтесь: сыр на бутерброде можно расплавить даже феном, если вам вдруг ночью захочется чего-то тепленького

20. Сломать ноготь в путешествии можно в два счета, а вот найти пилочку бывает непросто. В крайней ситуации поправить маникюр можно с помощью спичечного коробка