8 обычных вещей, за которые в других странах можно получить нагоняй

Беззаботный турист может попасть в передрягу на пустом месте. Ведь правила поведения в чужой стране порой сильно отличаются от привычных. И за обычный, казалось бы, поступок бедолага может получить вагон осуждений или даже штраф.

1. Брать фрукты голыми руками в Италии

Покупателю в Италии нельзя брать фрукты и овощи голыми руками. На рынке таких продуктов касается только продавец, а в супермаркете покупателю нужно надеть одноразовые перчатки, которые лежат у прилавка. Если нарушить правило, осуждение местных синьор обеспечено.

2. Выбрасывать жевательную резинку на улицу в Тайланде

Конечно, в любой стране мусорить не следует. Но выбрасывать жевательную резинку в неположенном месте в Тайланде не стоит еще и потому, что за это можно получить огромный штраф.

3. Посещать общественный бассейн в плавках свободного кроя

В большинстве общественных бассейнов Франции мужчинам запрещено носить плавки свободного кроя. Основная причина — гигиена. Дело в том, что раньше некоторые посетители хотели плавать в шортах, которые носили весь день. Когда их просили переодеться, они заверяли, что уже это сделали. Чтобы предотвратить споры и разбирательства, французы и ввели запрет.

4. Разуваться в гостях в Испании

Многие испанцы ходят дома в обуви. Поэтому гостям не стоит разуваться, если их специально об этом не попросили. А если это сделать по собственной инициативе, то можно ненароком даже обидеть хозяев.

5. Носить броские майки в Индонезии

Носить яркие футболки и майки в Индонезии нежелательно. Конечно, в туристических районах местные довольно снисходительны к подобной экспрессии, но если планируется гулять по отдаленным местам, предпочтительна одежда сдержанных цветов.

6. Носить черную и синюю одежду в Танзании

Туристам, которые собрались на сафари в Танзании, не рекомендуется надевать черную или синюю одежду. И дело не в местной моде, а в том, что такие цвета привлекают опасных мух цеце. Выбирать вещи с анималистичными принтами тоже не стоит — это может вызвать непредсказуемую реакцию диких животных.

7. Ходить с мокрыми волосами в Италии

Строгого запрета ходить с мокрыми волосами в Италии, конечно, нет. Но такой внешний вид точно вызовет переполох среди местных. Все дело в том, что у них на этот счет особый пунктик. Они считают, что из-за мокрых волос человек заполучит «кольпо дариа» («порыв воздуха»). То есть человека продует.

8. Ездить за рулем в шлепках в Испании

Напрямую езда в шлепанцах в Испании не запрещена, однако водитель должен быть в обуви, которая позволяет безопасно вести транспортное средство. Лучше садится за руль в более надежной обуви. Кстати, в некоторых ситуациях за вождение в шлепках могут и оштрафовать.

