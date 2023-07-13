9 секретов красоты бразильянок, благодаря которым они даже в летнее пекло выглядят как богини

Бразильянки, известные своей природной красотой и пылким темпераментом, никого не оставляют равнодушными. Как тут не вспомнить роскошных актрис из культовых теленовелл, к примеру, Джованну Антонелли и Глорию Пирес. Эти женщины будто с самого рождения знают тайный рецепт привлекательности. Мы разузнали, какие стильные находки следует взять на карандаш, чтобы ни в чем не уступать этим знойным красоткам.

Предпочитают бижутерию ювелирным украшениями

Бразильянки носят украшения, но предпочтение отдают не ювелирке, а недорогой бижутерии. А все потому, что красавицы не хотят привлекать к себе лишнего внимания. Однако по особым случаям, во время торжественного приема или званого ужина, они с радостью готовы похвастаться своими дорогими ювелирными украшениями. Особенно в Бразилии популярны удлиненные серьги.

Используют особую технику маникюра

Бразильский маникюр отличается безопасностью и больше походит на процедуру ухода за руками. Он предполагает покрытие лаком всего пальца вокруг ногтя. Перед тем как нанести лак, бразильские профессионалы покрывают кожу вокруг ногтей прозрачным базовым слоем. После излишки лака аккуратно удаляются. Эта необрезная техника обработки кутикулы делает маникюр более долговечным.

Следят за здоровьем кожи

В Бразилии хорошо развита культура дерматологи. Доктора выписывают для своих пациентов индивидуальные рецепты кремов, которые продаются исключительно в аптеках. Кроме того, жительницы этой солнечной страны не забывают про солнцезащитные крема, чтобы обезопасить свою кожу от ультрафиолетовых лучей. А еще многие бразильцы еженедельно делают моделирующий массаж.

Не считают солнечный загар обязательным

Вопреки стереотипам, не все женщины Бразилии — знойные смуглянки. Адриана Лима, например, с рождения имеет светлую кожу. Некоторые девушки даже жалуются, что иностранцы просто не верят, что они родом из этой латиноамериканской страны, потому что выглядят слишком белокожими. К тому же, далеко не все здесь любят загорать. К примеру, известная супермодель Жизель Бюндхен призналась, что не появляется на солнце после 8 часов утра.

Не стыдятся волос на теле

Возможно, многие слышали о бразильской восковой эпиляции. Это процедура удаления всех волос в зоне бикини. Она стала популярной в конце XX века и связана с пляжной культурой. В то же время волосы на руках и ногах в Бразилии считаются совершенно нормальным явлением. «Моя мама убедила меня не брить волосы на ногах в период полового созревания, иначе они станут только темнее и гуще», — говорит местная жительница.

Не делают табу из пластических операций

В Бразилии любовь к своему телу и принятие естественной красоты не мешает считать пластическую хирургию нормальной частью жизни. По мнению бразильцев, липосакции, ринопластики и другие вмешательства — это просто хороший способ усовершенствовать свое тело.

Выпрямляют волосы особым способом

Шелковистые волосы бразильских женщин — результат инновационной процедуры, известной под названием «бразильский кератиновый уход». Процесс обычно занимает около 90 минут в зависимости от длины и густоты волос. Во время процедуры стилист наносит на волосы раствор кератина, а затем с помощью утюжка закрепляет результат. Глянцевый зеркальный блеск держится на волосах около трех месяцев.

Отдают предпочтение натуральному макияжу

Безусловно, макияж важен для женщин в Бразилии, как и в других странах. Но благодаря качественному уходу за кожей и частым визитам к дерматологам бразильянки весьма комфортно чувствуют себя с «голым лицом». Такая зрелая красавица, как Луселия Сантус, звезда теленовеллы «Рабыня Изаура», сегодня активно ведет соцсети, часто выкладывая селфи и видео без макияжа.

Выбирают купальники без бретелек

Бразильянки носят бикини самых смелых фасонов и цветов в любом возрасте. Но главная фишка в том, что эти купальники не имеют бретелек, а нижная часть, трусы, обычно сидят высоко на бедрах.