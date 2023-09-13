В самолете мужчина отказался пересесть ради чужого ребенка и снискал уважение всего интернета

Попутчики-скандалисты могут встретиться везде: в автобусе, в поезде или в самолете. Однако в автобусе избежать коммуникации с ними гораздо проще — можно пересесть на другое место. В то время как в самолете сделать это намного сложнее. Именно в такой ситуации оказался наш герой.

Этой историей он поделился в сети. Мужчина занял свое кресло у окна, как вдруг, по его словам, нарисовалась какая-то дамочка сзади и попросила поменяться с ней местами, чтобы она могла сидеть рядом с дочерью. «Я сидел у окна, ее дочка — на сиденье по центру, рядом со мной, а сама женщина — на ряду позади меня», — вспоминает автор поста.

Мужчина не уступил, так как справедливо посчитал, что не виноват в том, что она не забронировала себе и дочери соседние места. «Какого лешего? Это не моя проблема!», — обалдел он от такой наглости. Кроме того, автор уточнил, что мать и дочь, скорее всего, летели в составе туристической группы. «Их было человек 30, — вспоминает путешественник. — Они все сидели вокруг нас и болтали друг с другом».

Услышав отказ, дама тут же резко включила стерву. А мужчина тем временем ехидно подметил одну любопытнейшую деталь: «Она почему-то не попросила поменяться местами, например, парня в моем же ряду, сидевшего справа от ее дочки, не связалась с туроператором, чтобы тот уладил вопрос, и даже не попробовала договориться с кем-то из ее группы. Видимо, эта особа просто хотела занять именно мое кресло у окна».

История испорченного полета разделила комментаторов во мнениях. Немало людей — в основном те, у кого есть свои дети, — встали на сторону матери с ребенком. Но многие все-таки поддержали разгневанного путешественника. Как родитель, я удивлен, что вы предпочли сидеть рядом с чужим ребенком, а не поменяться местами — даже не знаю, что из этого менее приятно. А вообще, не всегда есть возможность забронировать места рядом друг с другом, поймите. И злиться на мать, которая хочет быть поближе к ребенку, странно. © snarky00 / Reddit

Странно, что она не попросила кого-то еще после твоего отказа. Мне вот кажется, она банально хотела сесть на твое место у окна. © swooningbadger / Reddit

У меня есть личное правило: могу поменяться, только если мое место у прохода и другое — тоже. Место у окна я ни за что не поменяю на середину или проход. А уж особенно если я за свое место доплатил. © sand-man11 / Reddit

А я так вообще страдаю клаустрофобией. Если у меня кресло не у прохода, я начинаю паниковать. Плюс мне приходится часто пользоваться туалетом. Я никому не уступлю свое место. © beazley77 / Reddit