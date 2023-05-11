10 бьюти-продуктов, которыми мы до сих пор пользуемся, хотя уже есть кое-что покруче

Прогресс в сфере красоты движется семимильными шагами, а многие продолжают пользоваться устаревшими средствами. И если модные тренды в одежде зачастую лишь вопрос вкуса, то с помощью косметических новинок часто можно достичь гораздо более крутых результатов, чем с привычными аналогами.

1. Гель для умывания — гидрофильное масло

Гидрофильное масло — альтернатива привычному средству для умывания. Принцип действия такого масла отличается от «умывалок». Благодаря этому оно справляется даже с вечерним макияжем, солнцезащитным кремом и подходит для любого типа кожи. Хотя в основе продукта натуральное масло, оно не забивает поры.

2. Помада — тинт для губ

Тинт — это косметический продукт для окрашивания губ в виде жидкости или геля. Обычно это средство держится дольше, чем губная помада. Особенно удобны подобные средства, которые можно использовать сразу и на губах, и на щеках — вместо румян.

3. Обычное покрытие для ногтей — дышащая эмаль

Ежедневно носить плотное покрытие на ногтях может быть некомфортно и даже вредно. Поэтому, когда хочется покрасить ногти более бережным способом, можно использовать современную «дышащую» эмаль. Она не мешает естественному прохождению воздуха и воды через ногтевую пластину. А для обработки кутикулы можно использовать специальное масло.

4. Скраб — энзимная пудра

Многие привыкли для более глубокого очищения кожи использовать скраб с микрогранулами или фруктовыми косточками. Но такие средства могут травмировать кожу. В последнее время становится популярной альтернатива привычным скрабам — энзимная пудра. Это средство позволяет более мягко и эффективно очищать и отшелушивать кожу.



5. Лак для волос — пудра

Заменой привычным муссам, воскам и лакам для волос может быть специальная пудра. Она приподнимает волосы у корней, не утяжеляя их. Этот чрезвычайно мелкий порошок прост в использовании. И хотя пудра при нанесении имеет белый цвет, на волосах ее совсем не видно.

6. Классический антиперспирант — натуральный дезодорант

Традиционные дезодоранты-антиперспиранты могут забивать поры и мешать телу потеть, хотя это необходимо для естественной терморегуляции. Кроме того, некоторые ингредиенты могут вредить окружающей среде и порой даже здоровью. Поэтому набирают популярность натуральные версии этого продукта. Например, из калиевых квасцов — это средство хоть и не уменьшает потоотделение, обладает противомикробным действием и предотвращает неприятный запах. Подобные «дезодоранты» веками использовали в Юго-Восточной Азии. Существуют и другие варианты экодезодорантов, которые различаются не только составом, но и формой выпуска.

7. Средства с долгим сроком хранения — с коротким

Обычно косметические продукты могут храниться годами. Но становится доступно все больше органических средств с коротким сроком хранения — до нескольких месяцев. Ведь освежить чувствительную кожу порой может быть приятнее растительным тонером, а не средством со сложным составом.

8. Тканевые маски — гидрогелевые

Тканевые маски уже стали популярным дополнением к домашнему спа, но порой их недостатки могут даже перевесить достоинства. Так, многие считают их недостаточно эффективными и вредными для окружающей среды. Альтернативой таким маскам могут быть их желейные версии. Многие из них не менее эффективны и так же приятны, а отходов при использовании возникает гораздо меньше. Другое решение — использование гидрогелевых масок без пластиковой сетчатой основы.

9. Обычный тональный крем — гибридный

В последнее время становятся популярны гибриды — средства, которые можно использовать для макияжа и ухода одновременно. Например, тинт для лица, заменяющий привычный тональный крем. Он имеет более легкую текстуру и, как говорят эксперты, создает отражающую поверхность с нужным оттенком.

10. Одноразовые патчи — многоразовые

Пока некоторые просто обожают использовать одноразовые патчи и даже не стесняются в них фотографироваться, другие считают их спорным косметическим средством и ищут более достойные аналоги. При этом использование многоразовых силиконовых патчей может оказать даже больший эффект при меньших затратах.