10 хитростей, которые помогут сделать крохотную кухню просторней и не превратиться в мужика с перфоратором

В интернете можно найти уйму советов о том, как сделать кухню просторнее. Но большинство из них предполагает дорогостоящий ремонт: со сменой полов, сносом стен, покупкой новой бытовой техники и прочими затратными вещами. Мы решили выяснить, можно ли сделать эту комнату визуально больше, не вбухивая уйму денег. Оказалось, да.

Расставьте предметы декора на верхних шкафчиках

Вертикальные линии на стенах или мебели помогают взгляду скользить снизу вверх, из-за чего помещение кажется просторнее. Но если средств (или желания) на замену или покраску мебели нет, можно пойти на небольшую хитрость. Поместив корзинки, бутылки, красивую посуду на верхних шкафах, мы невольно привлекаем внимание к верхней части комнаты и добиваемся того же эффекта. Главное, чтобы эти украшения гармонировали с интерьером.

Повесьте зеркало

Зеркальные поверхности делают помещение просторнее. Мы зачастую используем этот трюк в спальне или гостиной, но редко применяем на кухне. Можно частично выполнить фартук из зеркальной пленки, но проще просто повестить зеркало на одну из стен. Главное — подальше от плиты и мойки.

Стулья можно заменить табуретками

Наш взгляд автоматически останавливается на любых вертикальных поверхностях. Если вокруг стола расставлены темные стулья с высокими спинками, комната сразу кажется меньше. Чтобы избавиться от этого ощущения, можно поменять стулья на табуретки или выбрать модели с прозрачными пластиковыми спинками.

Освежите кафель, не скалывая его

Горизонтальные линии, выполненные в нежных светлых тонах, визуально расширяют пространство. Нет никакой необходимости избавляться от старого темного кафеля и менять его на новый, чтобы добиться этого эффекта. Можно просто покрасить его. Лучше всего на плитку ложатся эпоксидная, эмалевая и специальная водостойкая краски. Стоит учитывать, что кафель необходимо подготовить к этой процедуре, и со временем краска может потрескаться. Но это все равно проще и дешевле, чем класть новую плитку.

Покрасьте помещение в правильные цвета

Если весь интерьер комнаты будет выполнен в одной цветовой гамме (желательно, светлой), то помещение будет казаться больше. Поэтому лучше отказаться от яркой и контрастной мебели. Чтобы не менять гарнитур полностью, его можно просто перекрасить. Кстати, иллюзию большого пространства и высоких потолков можно создать, покрасив мебель в 2 тона. Нижние шкафчики покрываются более темной краской, а верхние — на тон светлее.

Правильно подобранные картины и коврики тоже «увеличат» кухню

Проблему с низкими потолками можно решить с помощью вертикальных полос. Необязательно оклеивать стены полосатыми обоями, достаточно подобрать несколько декоративных элементов (это могут быть фотографии, картины, шторы), которые создают подобную иллюзию. Тот же трюк можно провернуть и с полом, разместив на нем полосатые ковровые дорожки.

Люстра должна быть расположена как можно ближе к потолку

С помощью освещения можно визуально увеличить или уменьшить кухню. В идеале светильник должен быть расположен как можно ближе к потолку, иначе он будет «делить» пространство и перегружать его. Поэтому от массивных абажуров и люстр стоит избавиться. К слову, нет нужды ограничиваться одним источником света. Чем больше в комнате будет различных светильников, тем лучше.

Обратите внимание на фурнитуру, если не можете заменить всю мебель

Некоторые специалисты советуют заменить часть шкафчиков полками, чтобы визуально увеличить кухню. Но для начала можно выбрать менее радикальный вариант и просто снять дверцы со шкафов. Если подобное решение покажется неудачным, дверцы всегда можно вернуть на место. К сожалению, обладателям забитых шкафов ни первый, ни второй вариант не подойдут. Ощущение свободного пространства появляется только в том случае, когда на полках находится минимум вещей.

Чтобы кухня выглядела больше, можно заменить крупные и яркие ручки на дверцах на небольшие и нейтральные по цвету. Или вовсе избавиться от них, поставив специальные магнитные защелки.

Избавьтесь от тяжелых занавесок

Естественное освещение делает любую комнату просторнее. Увеличить сам оконный проем невозможно, зато можно убрать любые преграды, мешающие солнечным лучам попасть в помещение. Если вас не стесняет подобная открытость, то можно вообще избавиться от занавесок. В ином случае лучше повесить прозрачные светлые жалюзи, которые пропускают свет, но при этом защищают от нескромных взглядов.