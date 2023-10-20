10 улетных хитростей с нижним бельем, за которые и 5 звезд поставить не жалко

Хотя верхние слои одежды надежно скрывают нижнее белье от посторонних взглядов, любые недостатки этих вещей могут повлиять и на физическое состояние, и на настроение человека. Благо есть много хитростей, которые помогают подобрать максимально удобное белье и справиться с досадными мелочами вроде «верблюжьей лапки».

Как правильно подобрать бюстгальтер

Около 80% женщин носят белье неподходящего размера. К сожалению, не существует четких стандартов, определяющих размеры бюстгальтера, поэтому не стоит покупать это изделие, основываясь только на информации, напечатанной на бирке. К тому же размер груди может изменяться в зависимости от цикла. При примерке бюстгальтера основное внимание следует уделить поясу, который охватывает грудную клетку. Именно эта деталь в первую очередь обеспечивает поддержку груди. Пояс должен плотно прилегать к телу и ровно лежать на спине, не задираясь и не опускаясь. Если бюстгальтер сидит хорошо и не спадает даже при спущенных лямках, значит, вы выбрали правильный размер.

Как подобрать модель лифчика под форму груди

Женщинам с пышным бюстом лучше всего подойдут изделия с широким поясом и застегивающиеся на 3 крючка — они обеспечивают необходимую поддержку. Барышни с небольшой грудью могут выбрать модели браллет (изделия с мягкими чашечками и без косточек), которые хорошо подчеркивают естественную форму бюста. Кстати, можно приобрести несколько бюстгальтеров с разной конфигурацией бретелек и носить их по очереди — это поможет разгрузить мышцы плеч и спины.

Как спрятать лямки

Если необходимо подобрать лифчик под платье с открытыми плечами, а модели без лямок под рукой нет, можно воспользоваться простой хитростью. Необходимо максимально ослабить ремешки, а затем перенести их через голову, перекрестив. После этого лямки затягиваются, что обеспечивает необходимую поддержку, и бюстгальтер не сползает вниз.

Как сделать так, чтобы лямки не врезались в плечи и не соскальзывали

Если бретельки бюстгальтера натирают кожу или так и норовят соскользнуть с плеч, но при этом само изделие сидит отлично, можно купить специальные силиконовые накладки под лямки. Они помогают более гармонично распределить вес и прочно удерживают ремешки на месте. В экстренном случае вместо силиконовых насадок можно использовать обыкновенные ежедневки или более плотные прокладки. Нужно просто аккуратно приклеить эти изделия к ремешку.

Что делать, если новый бюстгальтер натирает

Иногда новое изделие может оказаться не столь удобным, каким представлялось во время примерки. Если кружевные вставки или синтетические детали начинают натирать, проблему можно решить с помощью все тех же ежедневных прокладок. Они просто прикрепляются к проблемному участку лифчика клейкой стороной.

Как убрать «верблюжью лапку»

Облегающие шорты или леггинсы порой ярко прорисовывают складку, которую еще называют «верблюжьей лапкой». Некоторых женщин очень смущает эта деталь, они стараются ее скрыть любыми возможными способами. Недавно одна девушка, профессионально занимающаяся танцами, поделилась в интернете одной хитростью. Она посоветовала вырезать небольшой треугольник из поролона и вставить его в небольшой кармашек (его еще называют ластовицей), который есть на многих моделях трусиков. Такой вкладыш можно использовать достаточно долго, главное — стирать его регулярно.

Какое белье лучше надевать под светлую одежду

Кажется, что с белой одеждой, платьем, юбкой или блузкой лучше носить именно белое нижнее белье. На деле же такой выбор может привести к конфузу. Когда слои белой материи накладываются друг на друга, они могут создать эффект прозрачности. Другая проблема заключается в том, что белая ткань контрастирует с кожей, из-за чего белье буквально сияет на теле. Лучше подобрать бюстгальтер и трусы телесного цвета, приближенного к тону кожи.

Как застраховаться от зацепок на колготках

Зацепки и стрелки на колготках могут появиться даже у самых аккуратных дам. Чтобы избежать этой напасти, надо лишь обработать изделия лаком для волос. Хотя из-за этого сами колготки могут стать немного липким, лак стянет материал, из-за чего его будет сложнее порвать.

Как вернуть яркие краски бюстгальтеру

Белое белье, к сожалению, быстро теряет первоначальный цвет, сереет и покрывается пятнами. Особенно страдают бретельки. Можно попробовать отбелить эти элементы с помощью пищевой соды. Надо развести порошок водой, нанести пасту на пятна и оставить на 10 минут. Если средство не помогло, поверх лямок можно наклеить тонкие полоски кружев, которые скроют все дефекты.

Как лучше стирать спортивные бюстгальтеры

После напряженной тренировки лучше не отправлять пропотевший бюстгальтер в сумку, а принять прямо в нем душ. Во-первых, такие изделия желательно стирать как можно быстрее. Во-вторых, стиральная машинка может испортить спортивный бюстгальтер. Такие вещи нужно стирать вручную, используя мягкие моющие средства.