10 моментов, которые четко сигнализируют гостям: «Добро пожаловать отсюда!»

Каждый обустраивает свое жилище так, как ему удобнее. Но то, что кажется нам совершенно нормальным, порой вызывает недоумение у других людей. Если вы хотите произвести максимально хорошее впечатление на гостей, то стоит продумать несколько моментов, и, возможно, отказаться от определенных привычек (хотя бы на время визита).

Отсутствие мусорки в ванной комнате

Даже самые заботливые хозяева порой забывают о некоторых мелочах. Конечно, в ванной комнате должны быть мыло, полотенце, туалетная бумага и желательно ершик, но и мусорная корзина лишней не будет. В ином случае дамам просто некуда будет выбросить использованные гигиенические средства. Прятать их в карман и потом искать ведро на кухне — не слишком приятное дело. Почему люди вечно забывают поставить мусорное ведро в ванной? Интересно, куда я должна девать использованные прокладки и тампоны? © flubbrt / Reddit

Липкая и пыльная посуда

Не стоит предлагать гостям чашки со следами кофейного налета или приборы, украшенные подозрительными пятнами. Мало того, что грязная посуда выглядит отталкивающе, так налет еще и может стать отличным местом для размножения бактерий. Прежде чем ставить на стол тарелки, чашки, вилки и ножи, стоит их еще раз ополоснуть и тщательно протереть чистым полотенцем. А посуду с предательскими пятнами, если уж нет душевных сил их выкинуть, лучше спрятать подальше. Забежала тут недавно на чай к знакомой. Та с гордостью достает из серванта бабушкин сервиз с пастушками, радостно мне его демонстрирует и тут же наливает чайку в чашку. Только собиралась я сделать глоток, как вижу, что в напитке пыль аж хлопьями плавает. Так-то я не самый брезгливый человек, но тут вежливо извинилась и пошла на кухню мыть этот антиквариат.

Поставленные абы где подарки

Все мы знаем, что в гости стоит приходить с подарками, пусть даже чисто символическими. Порой коробки конфет или симпатичной салатницы вполне достаточно. Но когда хозяева равнодушно отставляют нарядный пакет в сторону, даже не заглянув в него, остается неприятный осадок. Если вы не устраиваете огромный прием на пару десятков человек, стоит сразу изучить, что же вам преподнесли гости, и поблагодарить их. Друзья пригласили нас в гости. Я знала, что конфеты и тортики они не едят, так что напекла целую гору блинов и упаковала их в красивую коробку. Вручила хозяйке, а та, не рассмотрев, сразу поставила ее на комод. Там мои бедные блины и простояли до конца вечера. Не то чтобы мое сердце было разбито, но я все-таки слегка обиделась.

Незнакомцы, которых забыли представить

Другой неприятный момент — это когда вы оказываетесь в незнакомой компании, а хозяева напрочь забывают представить вас остальным гостям. Сразу появляется неприятное ощущение, что вас здесь и не особо ждали. Бродить между остальными людьми, пытаясь разгадать, кто есть кто, — не самое увлекательное занятие. Терпеть не могу, когда мои друзья забывают познакомить меня со своими приятелями и родственниками, которых я не знаю. Это же так просто: сказал пару слов, да и пошел дальше. Я, конечно, и сама могу представиться незнакомцам, но когда это делает хозяин дома, оно как-то естественнее получается. © Unknown author / Reddit

Отказ от помощи

Когда тебя впрягают в работу, как только ты переступаешь порог дома, это не слишком приятно. Мало кто любит резать салаты и мыть посуду в чужом доме. Но если хозяева так же настойчиво отказываются от любой предложенной помощи и увлеченно выставляют гостя из кухни, тоже становится немного обидно. В конце концов, расставить тарелки и салатницы под силу почти любому человеку. Подружка пригласила меня к себе на день рождения. Прихожу, а она со второй приятельницей колотится на кухне. Предложила им помощь, но барышни только руками на меня замахали, дескать, сиди и отдыхай, сами управимся. Так и сидела я еще минут 20, грустно созерцая телефон и отчаянно скучая.

Выключенный в ванной свет

Никто не говорит, что нужно устраивать максимальную иллюминацию в честь прихода гостей. Но все-таки стоит или показать всем пришедшим, где находится выключатель в ванной комнате и туалете, или просто оставить свет в этих комнатах включенным. Потому что в некоторых квартирах, особенно прошедших через несколько стадий ремонта, поиск выключателя может превратиться в настоящий квест.

Бурное выяснение отношений прямо за столом

Все мы любим посмотреть хорошую мелодраму или триллер, но это не значит, что кому-то нравится вживую наблюдать за разворачивающимся скандалом. Во время визита гостей между хозяевами могут возникнуть трения, но стоит разрешить все споры уже после ухода посторонних. Ничего, кроме смущения, семейные дрязги не вызывают. Сидели мы в гостях у приятелей. Речь вдруг зашла о моей работе, и я коротенько поведала последние новости, поделилась парой смешных историй. Тут хозяин дома вдруг поворачивается к своей жене и выдает: «Вот я тебе говорю, что дети работе не помеха. А ты целыми днями дома сидишь, да еще и жалуешься.» Женщина вполне оправданно обиделась, а супруг продолжил читать ей нотацию. Так мерзко я себя давно не чувствовала.

Размокшее мыло в мыльнице

И жидкое, и твердое мыло достаточно хорошо очищают руки, однако перед приходом гостей в ванной стоит все-таки поставить жидкий вариант. Твердое мыло может стать рассадником вредоносных микроорганизмов, особенно если хоть у кого-то из гостей есть кожная инфекция. Кроме того, если в мыльнице скапливается вода, сам брусок быстро раскисает и его просто противно брать в руки.

Запрятанное мусорное ведро на кухне

Никому не приятно обонять аромат мусора в помещении, где готовится еда. Но если мусорное ведро надежно спрятано, стоит оповестить гостей, где именно оно находится, чтобы избавить их от долгих и бессмысленных поисков. Я понимаю, почему люди не оставляют мусорные ведра на виду. Но когда прихожу к кому-нибудь в гости и мне надо выкинуть какую-нибудь обертку или бумажку, я обычно просто прячу ее в карман. Пару раз хозяева заставали меня в процессе поиска ведра, когда я обшаривал все нижние шкафчики, и это было очень неловко. © p0etictragedy13 / Reddit

Громко тикающие часы

Повторяющиеся монотонные звуки могут вывести из себя любого человека, но для тех, кто страдает от мизофонии (повышенной чувствительностью к звукам), они могут превратиться в настоящую пытку. К такому эффекту может привести и шум от капающей воды, и тиканье часов. Так что, если гости остаются с ночевкой, об этом моменте точно стоит задуматься. Как-то гостил у родственников. Так у них были дедушкины ходики с кукушкой, которые отмечали каждые 15 минут. Из-за этого ужасного звука я вообще спать не мог, поэтому на вторую ночь тихонько встал и остановил их. Только потом узнал, что после моего отъезда часы отправили в ремонт, да так и не забрали оттуда. © ScoperForce / Reddit